أوكون: حادث الـ 51 جي "غير مقبول" مع عدم وجود حواجز "تيكبرو"

فقد سائق ألبين السيطرة على القسم الخلفي من سيارته خلال التجارب الحرّة الثالثة الأخيرة يوم السبت، ما تسبّب في اصطدامه بالحاجز الأسمنتي الجانبي.

وقال أوكون عبر اللاسلكي بأنّه بخير، لكنّ اشتعال ضوء تحذير الاصطدام كان يعني ضرورة نقله إلى المركز الطبي للخضوع للفحوصات الاحترازيّة اللازمة قبل حصوله على الضوء الأخضر من قبل الأطبّاء.

كما أن تشقّق هيكل سيارة أوكون حال دون قدرته على المشاركة في التصفيات، ما يعني أنّه سينطلق من المركز الأخير في سباق الأحد.

وكان حادثٌ مماثلٌ في ذات المنعطف قد وقع خلال التجارب الحرّة الثانية عندما اصطدم كارلوس ساينز الإبن بالحاجز. وكشف أوكون أنّ ساينز عبّر عن قلقه حيال المسألة في اجتماع السائقين، مشكّكًا في سبب عدم وجود حاجز "تيكبرو" هناك.

وقال أوكون: "ما هو غير مقبولٍ حقًا هو أنّ الاصطدام كان بقوّة 51 جي ضمن حادثٍ لم يكن من المفترض أن يُولّد هكذا اصطدام قوي".

وأكمل: "عندما تذمّر كارلوس حول ذلك لمدير السباق، فقد استمعنا جميعًا له، لكن لم يتمّ فعل أيّ شيء".

وأردف: "كانت هناك محادثة الليلة الماضية، قال كارلوس أنّ الاصطدام كان قويًا جدًا بالمقارنة مع ما كان يجب أن يكون عليه. شعرت بأنّه اصطدام ضخمٌ اليوم. ربّما كان هذا الاصطدام الأضخم في مسيرتي لأكون صادقًا".

ثمّ تابع: "أُصيب كارلوس بالأمس، وأنا اليوم. يجب على فيا الدفع بقوّة من أجل سلامتنا. الأمر الأهم هو أنّنا سنكون قادرين على المشاركة في السباق، وسأكون قادرًا على التسابق كذلك".

وكشف أوكون أنّ ركبتيه تعرّضتا لأغلب قوّة الاصطدام. كما شعر بأنّه كان من الممكن لفريقه تصليح الهيكل للوقت المناسب قبل التصفيات لو كانت هناك حواجز "تيكبرو".

وقال: "عندما يقول سائق محترفٌ بمعيار كارلوس، الذي يتسابق لصالح فيراري، شيئًا هكذا بالأمس، فأعتقد بأنّه يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار على الأقلّ، والقيام بأفضل عملٍ ممكن لإجراء تغيير".

كما شاطره ساينز ذلك، حيث قال: "أنا آسفٌ على انتقاداتي، لكنّني أخبرت ’فيا’ بالأمس أنّ حادثي كان على الغيار الثاني ولا يجب أن يكون بتلك القوّة، لكنّ رقبتي كانت تؤلمني هذا اليوم".

وأردف: "أخبرتهم بأنّ عليهم إضافة حاجز تيكبرو هناك، لأنّ الجدار الأسمنتي قاسٍ جدًا. تعرّض إستيبان لحادث، وأنا متأكّدٌ من أنّه شعر بذلك أيضًا. ذلك أحد الأمور التي لن أفهمها مطلقًا".

أمّا فالتيري بوتاس فقد قال بأنّه "لا يوجد سببٌ" لغياب حاجز "تيكبرو" هناك، وأنّ المسألة سيتمّ طرحها في الاجتماع المقبل للسائقين في إسبانيا.

وعبّر سيرجيو بيريز وبيير غاسلي عن تفاجئهما من قوّة اصطدامي ساينز وأوكون، بينما وصف لانس سترول ذلك بـ "السخيف والمهزلة".