أوكون "تعلّم الكثير" من ألونسو خلالَ موسمهما الأول كزميلين في الفورمولا واحد

عاد ألونسو إلى الفورمولا واحد في 2021 بعد عامين من الغياب عن البطولة، حيث زامل أوكون في ألبين.

وتمكن الفرنسي من تسجيل فوزه الأول في الفورمولا واحد من بوابة المجر، الانتصار الذي ساهم فيه ألونسو بشكل كبير عبر عرقلة تقدّم لويس هاميلتون بأداء دفاعي بارع.

وقد ساهم الثنائي في تحقيق ألبين المركز الخامس في بطولة الصانعين، كما بدا أنهما يتمتعان بعلاقة جيّدة على الحلبة وخارجها.

وأوضح أوكون بعد فوزه في المجر أنّه قد ثبُت خطأ التحذيرات التي تلقاها حيال المشاكل المحتملة التي قد يواجهها مع ألونسو في الفريق، إذ أشاد بعلاقة العمل الجيّدة بينهما.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن علاقتهما خلال الحديث عن موسم 2021، أوضح أوكون أنه شعر بتعاون "رائع" مع زميله، ما سمح له بتعلّم الكثير مما ساعده على رفع مستواه.

فقال: "إنه سائق مذهل بكل تأكيد وسريع للغاية، أسرع زميل حظيت به منذ فترة طويلة".

وأضاف: "كنت سعيدًا للغاية بالعمل إلى جانبه، لكنني تعلمت الكثير منه كذلك. أعتقد بأن الطريقة التي يفكّر بها خارج الصندوق هي ما يميزه عن البعض ممّن لا يفكرون بهذه الطريقة".

وتابع: "الطريقة التي يضغط بها إلى الحدود القُصوى وكيفية الاستفادة من كل شيء، تعلّمت الكثير منه فيما يتعلّق بذلك الجانب. وكذلك من حيث حرفية التسابق، بالنظر إلى لفّاته الأولى، فقد تعلمت الكثير".

وأكمل: "دومًا ما أتابع ما يقوم به، ومع بلوغ نهاية الموسم، كنت أكتسب المراكز فقط ولا أخسرها، وكنت أقوم بلفات أولى رائعة".

واختتم: "لذلك أعتقد بأنه شرف لي أن أعمل بجوار أسطورة مثله".