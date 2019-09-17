أوكون: تعلمتُ الكثير من عامي الذي أمضيته خارج السباقات

أوكون، الذي سيشارك مع فريق رينو الموسم المقبل، عمل مع مرسيدس هذا الموسم كسائق احتياطيّ نظراً لعدم قدرته على إيجاد مقعد له مع أي فريق في 2019، وذلك بعد أن أخذ لانس سترول مكانه لدى فريق ريسينغ بوينت.

وكان عمله الأساسي هذا الموسم يتمحور حول العمل على جهاز المحاكاة بشكل أساسيّ في براكلي، بالرغم من أنه قاد سيارة مرسيدس "دبليو13" لمدة يومين خلال أسبوع اختبارات إطارات بيريللي في بول ريكار.

لكنّ أوكون مصرّ على أنه استفاد من وقته خارج السباقات حيث تعلم الكثير من مجرد مراقبة سير عمل الفريق.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد تعلمتُ الكثير من الأمور. لم أقد بقدر ما كنتُ أرغب. في الحقيقة كان بوسعي تجربة السيارات والقيادة لملايين الكيلومترات قبل العودة".

وأكمل: "لقد قمتُ بذلك باستعمال جهاز المحاكاة. لقد قمتُ باختبار كل القطع التي يجلبها الفريق خلال عطلة نهاية الأسبوع. لذا، أنا أعي تماماً جميع ما يتعلق بالجيل الحالي من السيارات. أعتقد أن ذلك أمر إيجابي".

وتابع: "بالمقابل، عدم القيادة بالقدر الذي أرغبه سمح لي بتعلم المزيد عن عالم الفورمولا واحد، ما يعني المزيد من الخبرة، المزيد من المعرفة بالنسبة لي والكثير من الأمور للمستقبل. مشاهدة ما يجري ضمن فريق محترف من وجهة نظر السابق، هي أمور قد لا تتمكن من الاطلاع عليها عندما تكون سائقاً. لأنك لا تسمع ما يتكلمه أفراد الطاقم بينهم غير ذلك من الأمور".

وأكمل: "كما قال توتو (وولف) كلما رأيتَ الكثير كلما زادت معرفتك التي تفيدك مستقبلاً، ما يعني مزيداً من الخبرة في نهاية المطاف. ذلك ما يجعل منك رياضياً أفضل، وسائقاً أفضل في نهاية المطاف".

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بالمقابل، أكد أوكون أن بقاءه خارج السباقات زاد من تعطشه للعودة إلى المنافسات في 2020.

حيث قال: "كانت هذه السنة قاسية بالنسبة لي على الصعيدين الذهني والعاطفي كذلك، أن أرى جميع أولئك السائقين يتنافسون، بينما أنا خارج الحلبة. ذلك أمر ليس رائعاً بشكل خاص".

وأكمل: "لكنني أعتقد أن ذلك سيجعلني أكثر قوة في النهاية وأكثر رغبة بالعودة".

من جهته، يرى وولف أن الفرنسي تعلم الكثير بالفعل خلال هذه الفترة، فقال: "ناقشتُ مع سيباستيان الفترة التي يجب أن يشغلها مع كل تلك الأدوار. كلما بقيتَ لفترة أطول كلما استفدتَ بشكل أكبر. لقد قال أنه يودّ بالطبع الاستفادة من كل تلك المعلومات!".

وأكمل: "إنها عملية انتقالية. إنه سائق المحاكاة لدينا، وذلك دور هام يساعد في تطوير السيارة. لكن خطوة تلو الأخرى بدأنا الكلام حيال المستقبل، وحيال تأثير بعض الأمور على سيارة الموسم المقبل وما يبدو مهماً من وجهة نظر المهندسين أو المطوّرين".

واختتم: "لكنه ما زال معنا لهذا الموسم وهو يقوم بعمل قيّم للغاية نحتاجه للفوز بهذه البطولة".