أوكون "تحطّم" بعد عام أمضاه كسائق مرسيدس الاحتياطي

خضع أوكون - الذي انتقل إلى مرسيدس كسائق احتياطي بعد خسارة مقعده في ريسينغ بوينت - لبرنامج مُحاكاة مكثّف مع الصانع الألماني، حيث كان ينتقل في كثير من الأحيان بين المصنع والحلبة.

وقُبيل عودته كسائق أساسي في الفئة الملكة، اعترف أوكون بأنّ العام الماضي استنزفه على نحوٍ كبير.

فقال: "خضت موسمًا متطلّبًا للغاية العام الماضي. في بعض الأحيان كنت أظل مستيقظًا ليومين، كان الوضع جنونيًا بعض الشيء، مرّات السفر وكم الساعات التي كنت أمضيها على جهاز المُحاكاة ومن ثمّ السفر إلى الحلبة للقيام ببعض المهام مع مرسيدس. لقد استفادوا منّي بشكل جيّد، ولكن على نحوٍ مُفرط".

وأضاف: "لذلك وعندما وصلت، بعد التجارب في أبوظبي، إلى المعسكر التدريبي كنت ضمن أخف وزن لي على الإطلاق. كنت منهكًا و محطماً بالفعل من ذلك العام".

وعلى الرُغم من ذلك، قال أوكون أنّه يتّجه إلى الموسم الجديد وهو في أقوى وأفضل حالاته على الإطلاق.

يُشار إلى أنّ الفرنسي - أحد أطول السائقين في البطولة - سيستفيد من قوانين الحد الأدنى لوزن السائق التي تمّ تقديمها في 2019، والتي سبق وصرّح بأنّها ستساعده على تحوّل أدائه.

"أمضيت وقت العطلة بأكمله في معسكر التدريب، في منطقة جبال بيرينيه المرتفعة عن سطح البحر، مثلما فعلت في الماضي، ولكن على نحوٍ أكبر. إذ وعوضًا عن بدء معسكري التدريبي في 5 أو 6 يناير/كانون الثاني، كنت هناك يوم 2. وبدلًا من العودة إلى المنزل لأعياد الكريسماس في ليلة الـ 23 من ديسمبر/كانون الأوّل، كنت هناك في الـ 24. أمور كهذه اختلفت عن السابق" قال أوكون.

وتابع: "كما أنّني لم أتواجد في المنزل طوال العطلة الشتوية، كنت أذهب إلى المصنع وأعود. ونعم بلغت الأهداف التي وضعتها لنفسي. تمكّنت من زيادة وزني بـ 4.5 كلغ، وهو أمر جيّد في غضون شهرين، من العضلات".

واختتم: "أنا سعيد للغاية بمستوى تطوّري، حيث أنّ تلك قاعدة قوية وجيّدة لبداية الموسم".