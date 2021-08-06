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السابق / تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟
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أوكون: تحذيري بشأن مزاملة ألونسو كان خاطئًا

قال إستيبان أوكون أنّ التحذيرات التي تلقاها بشأن المشاكل التي قد يواجهها كزميل لفرناندو ألونسو في الفورمولا واحد أثبتت خطأها تمامًا.

أوكون: تحذيري بشأن مزاملة ألونسو كان خاطئًا

عاد ألونسو إلى سباقات الجائزى الكبرى هذا الموسم مع فريق ألبين، وذلك بعد مغادرته ساحة الفورمولا واحد نهاية موسم 2018 بعد مسيرة طويلة اكتسب خلالها سمعة كسائق شرس للغاية مع زملائه على المسار.

وبالنسبة لأوكون، فقد كان تحديًا كبيرًا بالنسبة له أنّ يواجه بطل العالم مرّتين على المسار - إذ كان يُدرك جيّدًا أنه لن يكون من السهل التعامل مع الوضع خارج السيارة كذلك.

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لكنّ الفرنسي أوضح بأن المخاوف التي حذّره منها البعض، حول إمكانية مواجهة المشاكل كزميل لألونسو، أثبت الوقت أنّها غير صحيحة تمامًا. إذ عوضًا عن ذلك قال أوكون بأنّ شراكتهما تسير على نحوٍ جيّد للغاية.

"حصلت على الكثير من النصائح من العديد من الأشخاص المختلفين، يحذرونني ويخبرونني بما سمعوه من الخارج وكل هذه الأمور" قال أوكون عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن علاقته بألونسو.

وأضاف: "ولكن يجب القول بأنني لم أواجه أيًّا من هذه المشاكل. المناخ داخل الفريق رائع جدًا ونعمل جميعًا سويًا على نحوٍ جيّد، ونتشارك المعلومات حسب الحاجة".

وتابع: "صحيحٌ أننا لا ننافس على المركزين الأوّل والثاني في بطولة العالم، وربما كان الوضع حينها ليكون مختلفًا. لكن الآن لا توجد أيّ من هذه المشاكل التي تم تحذيري منها. أنا سعيد بالعمل مع فرناندو، وأعتقد بأنه تجمعنا علاقة جيّدة والأمور تسير على نحوٍ رائع".

تجدر الإشارة إلى أنّه وبعد فوز أوكون بجائزة المجر الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، ظل ألونسو في خط الحظائر المغلق من أجل تهنئة زميله على فوزه الأول في الفورمولا واحد.

كما أنّ أوكون لم يغفل الدور الحاسم الذي لعبه ألونسو في حجز لويس هاميلتون لعدّة لفات ضمن المراحل الختامية من سباق المجر، وهو ما ساعد في تأخير تقدّم حامل اللقب نحو الصدارة.

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حيث قال أوكون عقب السباق: "أودّ توجيه شكر خاص لفرناندو الذي قاتل مثل الأسد في ذلك السباق، كون ذلك على الأرجح ساهم أيضاً في منحي ذلك الفارق وبعض المتنفّس في الصدارة".

وأكمل: "لقد سبق وصرّحت للعديد من وسائل الإعلام المختلفة بأنني تلقيت الكثير من التعليقات السيئة حول فرناندو قبل انضمامه إلى الفريق، ومن هنا أخبركم بأننا نشكّل ثنائي رائع جدًا، وندفع الفريق سويًا في ذات الاتجاه. آمُل أن يكون ذلك هو الفوز الأول من انتصارات كثيرة قادمة لنا وأن يكون بمقدورنا أن نتشارك منصّة تتويج في وقت قصير".

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تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟

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