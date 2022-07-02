أوكون: تحديثات ألبين لن تتطلّب الكثير من الجهد لاستخراج الأداء منها

بعد تقديمها تعديلات على الجناحين والمكابح الخلفيّة في جائزة إسبانيا الكبرى في مايو الماضي، عدّلت ألبين تصميم سيارتها "آي522" من خلال مكوّنات منخفضة الجرّ لجولتَي أذربيجان وكندا قبل تقديم حزمة تحديثات كبيرة نسبيًا لجائزة بريطانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

وتضمّنت هذه التحديثات أرضيّة جديدة بواجهة سفليّة معدّلة على الحواف من أجل تعزيز تأثير الامتصاص لتحسين التيارات الهوائيّة في القسم الخلفي من السيارة، إلى جانب مراجعة تصميم الجانب من أجل توجيه الهواء نحو الجنيّحات السفليّة والجناح الخلفي بشكلٍ عام.

ويبدو تصميم جانب ألبين الجديد مستوحى من المفهوم التصميمي لفيراري وهاس منذ انطلاق حقبة المؤثّرات الأرضيّة هذا الموسم.

وقال أوكون في كندا أنّ لألبين "آمالًا كبيرة" حول تحديثات سيلفرستون، وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسوبرت.كوم" إن كانت لديه أيّة مخاوف من إمكانيّة عودة هكذا حزمة كبيرة بنتائج عكسيّة، أجاب: "لا أعتقد ذلك".

وأضاف: "نواصل السير في وجهتنا السابقة، والتي نعتقد بأنّها الأنسب. لن يكون الوضع معقّدًا للغاية مع هذه التحديثات، بل ركّبها وانسها".

وأكمل: "لا نختبر أيّة أشياء. لا تزال لدينا بعض الأشياء التي نختبرها في القسم الخلفي من السيارة. لكن كلّا، لا أرى أنفسنا نمضي الكثير من الوقت لفهمها وأعتقد بأنّنا سنبدأ ربّما بمستوى أداء أعلى ممّا فعلته أستون مارتن حينها (سيارة ريد بُل الخضراء في برشلونة)".

وأردف: "لذا آمل أن لا يتطلّب منّا الأمر الكثير من الوقت لاستخراج الأداء من هذه الحزمة".