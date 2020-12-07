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أوكون بات بمقدوره "تذوق" طعم الانتصار على ريكاردو في معارك التصفيات

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أوكون بات بمقدوره "تذوق" طعم الانتصار على ريكاردو في معارك التصفيات

أصرّ إستيبان أوكون على أنّه بات أقرب إلى زميله في رينو دانيال ريكاردو في التصفيات، وذلك بعدما أخفق بفارق طفيف في العبور إلى القسم الثالث للتجارب التأهيلية خلف الأسترالي في جائزة الصخير الكبرى.

قال أوكون أنّ بوسعه "تذوق" و"لمس" الفرصة من أجل التقدّم أخيرًا أمام ريكاردو، وذلك بعد التقدّم الذي حققه في أدائه في التصفيات خلال الجولات الأخيرة.

وتأخّر الفرنسي في القسم الثاني للتصفيات على المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية بفارق 0.124 ثانية فقط، إذ وبينما نجح ريكاردو بالعبور إلى القسم الأخير للتصفيات، عجز أوكون عن ذلك وتواجد بالمركز الـ 11.

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في المقابل، فصل الثنائي 0.002 ثانية فقط خلال الجولة الماضية، حيث عبر كلاهما إلى القسم الأخير من التجارب التأهيلية.

وقد عانى أوكون طوال الموسم من أجل مُجاراة زميله على صعيد وتيرة اللفة الواحدة، إذ لم يتفوّق عليه سوى في مناسبة يتيمة في التصفيات على مدار 16 جولة حتى الآن، في جائزة ستيريا الكبرى في يوليو/تموز الماضي.

"إنّه فارق ضئيل للغاية في الوقت الحالي" قال أوكون، مُضيفًا: "لقد تقدمنا كثيرًا هذا الموسم، ورأينا ذلك في السباق الأخير، وفي هذه الجولة كذلك".

وتابع: "أعتقد بأنّه وإذا قمنا بكل شيء على نحوٍ مثالي، فلدينا فرصة للتقدم على دانيال. نملك تلك الفرصة بكل تأكيد،حيث رأيناها ولمسناها. لكنّها لم تأت بعد. هنالك بعض الأمور الصغيرة التي يجب تحسينها من أجل أن نفعل ذلك".

وأكمل: "لكننا نقترب. وذلك تقدم جيّد. أنا أسعد بموقعي الآن بالمقارنة مع بقية الموسم. وذلك أمر جيّد. وهذا ما نحن بحاجة للحفاظ عليه للموسم المُقبل، لنستهلّه ضمن هذا المستوى الأعلى".

هذا وأكد أوكون قبل السباق أنه بوسعه تقديم أداء قوي على مسار شهد الكثير من الإثارة.

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فقال: "أعتقد أنّه أمر جيّد أن لدينا حرية اختيار الإطارات، حيث سيكون ذلك مهمًا للغاية. أمامنا سباق طويل".

واختتم: "على صعيد التجاوز، فإنّها على الأرجح واحدة من أسهل الحلبات أو الأسهل لهذا العام. حيث رأينا الكثير من التجاوزات الأسبوع الماضي، وبشكل أساسي بسبب اختلاف الإطارات".

وهذا بالفعل ما قام به الفرنسي، حيث أكمل السباق الجنوني على المسار الجديد لحلبة البحرين الدولية ثانيًا، خلف سيرجيو بيريز الفائز، بينما حل زميله ريكاردو بالمركز الخامس.

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