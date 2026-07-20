أوكون بعد سبا: مشاكل السيارة "تقتلنا حرفيًا"
قال إستيبان أوكون سائق هاس، عقب سباق جائزة بلجيكا الكبرى، أن المشاكل المزمنة المتعلقة بالقوة والسرعة على الخطوط المستقيمة "تقتل" فريقه، مؤكدًا ضرورة إيجاد حل بشكل عاجل.
إستيبان أوكون، هاس
الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي
بعد معركة قوية مع أوليفر بيرمان ونيكو هولكنبرغ في جائزة بلجيكا الكبرى، وجه سائق هاس إستيبان أوكون انتقادات حادة إلى المشاكل التقنية التي يعاني منها الفريق، وإلى أوجه القصور المزمنة في أداء السيارة.
وأوضح أوكون أن الاحتكاكات التي حدثت في بداية السباق لم تؤثر بشكل كبير على أدائه، مشددًا على أن المشكلة الكبرى والحقيقية تكمن في المشاكل التقنية الأساسية في السيارة، والتي لم يتم حلها حتى الآن.
وأشار أوكون إلى أن الحلبة شهدت حالة من الفوضى بسبب استراتيجيات إدارة الطاقة لدى المنافسين، ملخصًا السباق بهذه الكلمات:
"من دون الاستفادة من عامل السحب بشكل نظيف، خضتُ أنا ونيكو وأولي معركة شرسة للغاية".
وأكمل: "واجه أولي مشكلة، وكان الجميع يحاولون تجنبه. إن توزيع الطاقة غير المنتظم من وحدات الطاقة جعل من المستحيل خوض السباق ضمن عامل سحب سلس؛ إذ كنا مضطرين باستمرار إلى القيام بمناورات مفاجئة لتجنب السيارات أمامنا".
وأردف: "تسببت هذه الحالة في فوضى كاملة، خصوصًا عند مخارج المنعطفات. ومع ذلك، كانت لديّ مجموعتان من الإطارات القاسية، ولم يتأثر سباقي كثيرًا بالاحتكاك".
إستيبان أوكون، هاس
الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
واستكمل: "لكننا نواجه المشكلة نفسها التي واجهناها بالأمس؛ لا سرعة على الخطوط المستقيمة، ولا ارتكازية في القسم الخلفي. القصة هي نفسها تمامًا".
وأشار السائق الفرنسي إلى أن المشاكل التقنية تظهر بصورة أكثر تكرارًا في سيارته تحديدًا، مؤكدًا أن الوضع وصل إلى مرحلة لا يمكن تحملها.
حيث قال: "يتبقى نحو 10 سباقات هذا الموسم، ولم أتمكن من الحصول على أداء طبيعي للسيارة سوى في سباقين فقط، سيلفرستون واليابان".
وأكمل: "نحن نراجع البيانات مع المهندسين، والوضع صعب للغاية، بل صعب جدًا. نحن نعاني من أجل فهم ما يحدث".
وأضاف: "لدينا تأخر كبير في الأداء، ولا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة: مشاكل السيارة تقتلنا حرفيًا".
واختتم: "أبدأ كل سباق وأنا أعيد ضبط نفسي ذهنيًا وكأن المشاكل غير موجودة، لكن من المحبط رؤية هذه المشاكل تظهر مع تقدم عطلة نهاية الأسبوع. آمل أن تتحسن الأمور في بودابست".
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