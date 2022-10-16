أوكون: انضمام غاسلي إلى ألبين يمثّل "قصة مثيرة" في الفورمولا واحد

حظي الثنائيّ بعلاقة متقلّبة في الأعوام الأخيرة، لكنّ أوكون أصرّ على أنّ بوسعهما التعاون لمساعدة الفريق على التقدّم وتجاوز أيّة خلافات سابقة بينهما، وهو شعورٌ شاطره غاسلي كذلك.

وأشار أوكون إلى أنّه يجب التركيز على قيادة سائقَين نشئا معًا لصالح ذات الفريق الآن.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانا سيتمكّنان من العمل معًا، أجاب أوكون: "أجل، سنفعل ذلك. ولأكون صادقًا فأعتقد بأنّها قصّة رائعة".

وأضاف: "بدأنا التسابق في الكارتنغ معًا. ذلك جنوني. لديّ الكثير من الذكريات المدهشة مع بيير عندما كنّا طفلين".

وأكمل: "تهنا قليلًا، كان في بطولات مختلفة، ومن ثمّ توجّه إلى اليابان، وبقيت أنا في أوروبا، وتواجدنا في فرقٍ مختلفة في أوقات مختلفة".

وأردف: "لكن أعتقد بأنّه سيكون من الرائع التعاون مجدّدًا. لست الوحيد من منطقة نورماندي، بل أنا وبيير وعلامة ألبين من ذات المنطقة".

وواصل شرحه بالقول: "لذا إن تمكّنا من إعادة الفريق إلى القمة وجعل نورماندي تفوز، فسيكون ذلك مميّزًا. دائمًا ما تريد التغلّب على زميلك، لكنّ ذلك أفضل عندما تكونان من ذات البلد".