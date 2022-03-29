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أوكون: المعركة مع ألونسو في جدة كانت أشبه بسباق "كارتينغ"

قال إستيبان أوكون سائق ألبين أن المعركة التي جمعته مع زميله فرناندو ألونسو في سباق جائزة المملكة العربية السعودية، كانت أشبه بسباق كارتينغ.

أوكون: المعركة مع ألونسو في جدة كانت أشبه بسباق "كارتينغ"

انطلق أوكون أمام ألونسو بمركزين، لكنه تراجع خلف جورج راسل سائق مرسيدس واضطر للدفاع عن موقعه أمام زميله الإسباني، حيث تبادل السائقان المراكز عدة مرات في اللفات الأولى.

وتمكن ألونسو أخيراً من اقتناص المركز بينما خسر أوكون مركزاً آخر لصالح فالتيري بوتاس الذي اقترب مع كيفن ماغنوسن من ثنائي ألبين أثناء معاركهما سوية.

لكن ألونسو انسحب من السباق بينما تمسك أوكون بالمركز السادس بعد معركة متأخرة مع لاندو نوريس.

وأوضحت ألبين أنه تم السماح لسائقيها بالمنافسة بين بعضهما البعض خلال السباق كما كان الحال في سباق البحرين الافتتاحي.

حيث قال أوكون: "لقد كانت معارك ممتعة جداً. سباق جيد في مواجهة لاندو وكذلك ألونسو وفالتيري. المنافسة حالياً باتت تحمل طابعاً مختلفاً للغاية هذا الموسم، كانت أشبه بمنافسات كارتينغ".

وأكمل: "منافسة فرناندو كانت متقاربة للغاية طوال الجولة، وفي التصفيات كذلك. ستكون معركة متواصلة طوال الموسم. هذا ما يرفع من مستوى الفريق كذلك".

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وتعقيباً على تسبب تلك المعركة مع ألونسو في اقتراب السيارات خلفهما منهما، قال أوكون: "عندما تنافس سائقاً آخر - كما هو الحال في الكارتينغ - فإنك تخسر الوقت وهذا طبيعي".

وتابع: "لكن في الوقت نفسه وضمن سباق بتوقف واحد فإن المركز على المسار هام جداً. سُمح لنا بالمنافسة، ومن الرائع على الدوام منافسة ألونسو. ذلك يرسم بسمة على وجهي".

واسترسل: "إنه سائق رائع جميعنا نعلم ذلك، وهو سريع جداً. منافسة الأسطورة لهو أمرٌ مميز على الدوام. من الجيد خوض منافسات متقاربة".

واستكمل: "لا أعتقد أنه خسر أياً من سرعته حين كان ينافس لويس (هاميلتون) على اللقب في 2007. لقد ازداد نضجاً مع العمر!".

فرناندو ألونسو، ألبين وإستيبان أوكون، ألبين

فرناندو ألونسو، ألبين وإستيبان أوكون، ألبين

تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل شدد ألونسو على أنه كان يعي تماماً ضرورة الحذر في معركته مع زميله، حتى وإن بدت المعارك بينهما على الحدود القصوى.

فقال: "نعلم من البداية أنه بوسعنا المنافسة، لكن من دون الاحتكاك ببعضنا البعض".

وتابع: "كل شيء كان تحت السيطرة. خضنا منافسة في البحرين بالرغم من أننا كنا على استراتيجيتين مختلفتين هناك".

وأردف: "أما هنا كنا على استراتيجية واحدة، ولسبب ما شعرت أن سيارتي أسرع خلال التصفيات والسباق، وكان بوسعي التجاوز والابتعاد قليلاً".

واختتم: "لذا نعم، خضت منافسات جيدة. أعتقد أن الحلبة مع ثلاث مناطق ’دي ار اس’ تمنح فرصاً للتجاوز".

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