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فورمولا 1 / تجارب أبوظبي / أخبار عاجلة

أوكون: المشاركة مع رينو مهمّة على خلفيّة "المشكلة الكبيرة" لموسم 2020

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أوكون: المشاركة مع رينو مهمّة على خلفيّة "المشكلة الكبيرة" لموسم 2020
03-12-2019

يعقتد إستيبان أوكون سائق رينو الجديد أنّ الحصول على فرصة قيادة سيارة 2019 ضمن تجارب أبوظبي "مفصليّة" وستُساعده كثيرًا على إثر تقلّص جدول التجارب في العام المقبل من بطولة العالم للفورمولا واحد.

تمّ تسريح أوكون، الذي سيُعوّض نيكو هلكنبرغ في تشكيلة رينو لموسم 2020، من قبل مرسيدس للانضمام إلى رينو في يومَي تجارب أبوظبي.

ويعتقد الفرنسيّ بأنّ هذه الفرصة ستكون مفصليّة في تحضيراته للعام المقبل، وذلك في ظلّ تقليص الفورمولا واحد أيّام التجارب الشتويّة من ثمانية أيّام إلى ستّة لموسم 2020.

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وقال الفرنسيّ بعد يومه الأوّل خلف مقود سيارة "آر.اس19": "أعتقد بأنّ هذه التجارب مفصليّة وستُساعدني كثيرًا. ذلك لأنّك تصل إلى التجارب الشتويّة في فبراير بأفضليّة، كون موقعك في السيارة مُحدّد، ولديك الكثير من الأشياء التي تحقّقت منها على الحلبة، وهو ما يُعدّ رائعًا".

وأضاف: "لم أقد كثيرًا هذا العام، وتقلّص عدد أيّام التجارب في فبراير يُمثّل مشكلة كبيرة".

وأكمل: "لذا حصلت على هذين اليومين هنا وسيُعوّضان ما فقدناه في فبراير".

وحلّ أوكون ثامنًا مع نهاية اليوم بفارق 2.838 ثانية عن الصدارة، وكشفت بيريللي أنّ مشكلة في مقعد الفرنسيّ حدّت من المسافات التي قطعها، كما أكّد هو نفسه أنّ موقع المقعد مثّل نقطة اختلاف بالمقارنة مع مرسيدس.

ما عدا ذلك فإنّ الفرنسيّ تمتّع بيوم "سلس"، حيث قال: "إنّه شعورٌ مذهل عندما تعود. كنت متحمّسًا جدًا لهذا اليوم، انتظرت ذلك لأشهر وحدث ذلك أخيرًا".

وأكمل: "الانطباع الأوّل جيّد، منحني الفريق ترحيبًا حارًا، وهو ما يُعدّ مُرضيًا جدًا. رؤية بعض الوجوه القديمة والأخرى الجديدة لهو أمرٌ رائع".

وعندما سُئل عن رأيه في سيارة "آر.اس19"، أجاب: "كان شعورًا جيّدًا. من الواضح أنّ هناك الكثير لتحسينه على الدوام، لكن أجل كان المحرّك جديدًا عليّ، وكانت طاقته جيّدة".

وأكمل: "من ثمّ هناك التوازن، تحتاج للعمل على ذلك. أعتقد بأنّ لدينا قاعدة متينة يُمكننا المواصلة بناءً عليها غدًا".

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