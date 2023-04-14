أوكون: المزيد من السائقين سيخطئون أماكن الاصطفاف بالرغم من التعديلات

تلقى أوكون عقوبة خمس ثوان في سباق البحرين الافتتاحي بسبب اصطفافه خارج مكان الانطلاق المحدد.

وفي السباق التالي على حلبة جدة، تلقى فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن عقوبة مماثلة لنفس السبب.

وعلى ضوء هذه العقوبات، قام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بتوسيع أماكن الاصطفاف بمقدار 20 سنتيمتراً لجولة ملبورن. كما تمت تجربة وضع خطّ مرجعي جديد ضمن أماكن اصطفاف أصحاب المراكز الأولى.

وقبل موسم 2023، تم توسيع تلك الأماكن بالفعل بمقدار 20 سنتيمتراً مقارنة بالموسم الماضي بناء على توصيات السائقين.

لكن وبالرغم من الهامش الإضافي، يعتقد أوكون أن ضعف مستويات الرؤية في سيارات البطولة الحالية تعني أن المزيد من السائقين سيتلقون مثل هذه العقوبات.

فقال: "سيتلقى الكثير من السائقين عقوبات مماثلة هذا الموسم، بالتأكيد".

وأكمل: "من السخيف أن نتلقى عقوبات على أمور تبدو بسيطة، لكن لا يمكن رؤية أي شيء من مكان جلوسنا".

وتابع: "عملت بشكل كبير مع فريقي لمحاولة خفض مكان جلوسي ضمن السيارة".

ويرى أوكون أن توسيع أماكن الاصطفاف سيساعد، حتى وإن كان "الانطلاق من خارج المكان المحدد لا يمنح عادة أية أفضلية" بالتالي فإن ذلك لا يستحق عقوبة كما هو حال الانطلاق من مكان متقدم.

فقال: "ازداد العرض 20 سنتيمتراً بالفعل هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي. وسيقومون بزيادته 20 سنتيمتراً أخرى ومن الواضح أن هذا هو التصرف الصحيح".

وأكمل: "الأفضلية لا تأتي إلا حين تنطلق بشكل متقدم أكثر من غيرك".

وأردف: "في السابق لم نكن نتلقى عقوبة إن انطلقنا بشكل خارج قليلاً إلى اليسار أو اليمين لأن ذلك لا يمنحك عادة أية أفضلية. لكن القوانين تغيرت، بالتالي يبدو أننا بحاجة للانتباه لذلك ومن الواضح أن تكبير أماكن الاصطفاف سيساعد".

يشار إلى أن آراء السائقين تنوعت حيال هذه المسألة، حيث عبّر فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو عن دهشته من عدم انطلاق أوكون وألونسو من المكان الصحيح، بالرغم من اعترافه بصعوبة الرؤية في السيارات الجديدة.

وكذلك كان حال لاندو نوريس سائق مكلارين الذي عبّر عن حيرته حيال سبب بروز هذه المشكلة حالياً.