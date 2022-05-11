أوكون: المركز الثامن في ميامي أشبه "بالفوز" بعد الانطلاق من آخر الترتيب

أوضح الفرنسي أنه مسرور من النتيجة خاصة وأن حالته البدنية لم تكن تتعدى 50 بالمئة، بعد حادثته القوية في التجارب الحرة الثالثة.

بلغت قوة الاصطدام 51 جي، واضطر للتغيب عن التصفيات، لذا انطلق من آخر الترتيب.

ونجح بالتقدم مركزين على سيارتي أستون مارتن اللتين انطلقتا من خط الحظائر، من ثم شق طريقه بثبات بعد فترة طويلة على إطارات "هارد".

ومن ثم انتقل لاستعمال إطارات "سوفت" أثناء دخول سيارة الأمان لينهي تاسعاً، قبل أن يرث المركز الثامن بعد العقوبة التي تلقاها زميله فرناندو ألونسو.

حيث قال الفرنسي في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا مسرور، أعتقد أنه انتصار لنا".

وتابع: "لقد كان أمامنا جبلٌ حقيقيٌ قبل السباق، لكنني أعتقد أن كل شيء كان مثالياً بدءاً من الاستراتيجية وانتهاء بالحفاظ على الإطارات. تسجيل النقاط وأنا بحالة بدنية لا تتجاوز 50 بالمئة، لهو شعور مماثل لتحقيق الفوز".

وأردف: "إنه تحدٍ مختلف بالتأكيد. سارت الأمور لصالحنا لكنه لم يكن سباقاً ممتعاً بسبب حالتي البدنية، إضافة إلى الصعوبة فيما يتعلق بمستويات الرطوبة والحرارة التي كانت تماثل سنغافورة".

قرار الانطلاقة على إطارات "هارد" كان صائباً بالنسبة إلى أوكون، وكذلك الحال بالنسبة إلى جورج راسل سائق مرسيدس.

حيث قال سائق ألبين: "كنا نعلم ما علينا القيام به. أردنا فترة طويلة على إطارات ’هارد’".

واختتم: "كانت أقسى مما توقعنا، اعتقدتُ بأنها لن تقدم عملها المطلوب. لم نكن سريعين كثيراً في البداية، لكن الوتيرة تحسنت تدريجياً وبتنا سريعين للغاية بالمقارنة مع غيرنا".