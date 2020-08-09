أوكون المُحبط: سباق سيلفرستون سيكون "حرباً"

عانى الفرنسي لمجاراة وتيرة زميله دانيال ريكاردو، ولم ينجح إلا بتحقيق المركز 11 في القسم الثاني للتصفيات.

لكنه سينطلق من المركز 14 بعد تلقيه عقوبة التراجع ثلاثة مراكز نتيجة إعاقته لناشئ مرسيدس جورج راسل، بينما سينطلق ريكاردو من المركز الخامس.

ويتوقع أوكون أن يخوض معارك شرسة لتعويض المراكز، نظراً لأن سيارته أسرع من بعض منافسيه الذين أمامه.

حيث قال: "بالتأكيد سيكون السباق بمثابة حرب. عندما سأنطلق، ستكون هناك سيارات أبطأ مني حولي. من المفترض أننا نمتلك وتيرة أفضل منهم".

وتابع: "بالطبع، سنبدأ بعيداً عن مراكز النقاط. سنحاول الاستفادة من جميع الفرص الممكنة، لكن تلك لن تكون مهمة سهلة".

واسترسل: "من ناحية العقوبة، أنا محبط مما حصل. كنت في لفة خروجي أتجاوز (أنطونيو) جيوفينازي، ولم أكن أعي أن راسل قادم. تلقيت العقوبة وأعتقد أنها مستحقة، لقد أثرتُ على لفة جورج".

بالمقابل، أشار أوكون إلى أن هناك فارقاً في الأداء بين سيارتي رينو، وليس لديه تفسير لذلك.

فقال: "هناك الكثير من الاختبارات التي قمنا بها. لم نجد أي نقطة واضحة لذلك. من الواضح أن هناك فارقاً بين السيارتين".

وأكمل: "من الواضح أننا نستعمل الخصائص نفسها، ونحن نبحث في أسباب سير الأمور ضمن نحو خاطئ مع سيارتي، وما يمكن القيام به لخفض الفارق".

واسترسل: "من ناحيتي، لا يمكنني خوض بعض المنعطفات بنفس سرعة دانيال. أعتقد أنه حظي بما نتطلع إليه: قفزة جيدة في الأداء مقارنة بالأسبوع الماضي".

واستطرد: "هناك بعض الاختلافات علينا إيجادها، لأننا الأسبوع الماضي كنا أفضل البقية لناحية الأداء".

من جهتها، لا ترى رينو سبباً يدعو "للذعر" حيال أداء أوكون.

حيث قال آلان بيرمان المدير الرياضي: "أعتقد أن هناك فارقاً يبلغ ثلاثة أعشار الثانية ونصف، خلف دانيال وهذا رقم كبير نسبياً".

وأكمل: "بالتأكيد علينا فهم السبب ونحن محبطون من ذلك. عليه الحفاظ على هدوئه، هذا أول مواسمه مع الفريق، إن كنتَ خلف دانيال بعُشرين ونصف فإنك تقوم بعمل جيد".

واختتم: "لا أعتقد أن هناك أيّة نوايا سلبية، لكنّ كل ما في الأمر أن سيارة دانيال مثالية، بينما لم تكن سيارة إستيبان كذلك. ولا يوجد ما يدعو للذعر هنا".