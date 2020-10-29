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أوكون: العمل مع رينو الآن أفضل من أي وقت مضى

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أوكون: العمل مع رينو الآن أفضل من أي وقت مضى

قال إستيبان أوكون أنّ جائزة البرتغال الكبرى كانت أفضل نهاية أسبوع خاضها في العمل مع فريقه رينو في الفورمولا واحد، حتى وإذا لم يكن الأداء على الحلبة قويًا بالقدر الكافي.

ساهمت متطلبات الارتكازية والمسار المنزلق في تراجع رينو بعض الشيء في مواجهة غريمتيها ريسينغ بوينت ومكلارين نهاية الأسبوع الماضي، حيث أنهى أوكون سباق بورتيماو في المركز الثامن.

مع ذلك، وبالرُغم من أنّ تلك النتيجة لم تكن جيّدة بالقدر الذي يرغبه الفريق، لكنّ أوكون أوضح بأنّ الطريقة التي تفاعل بها هو وطاقمه أشارت إلى تحقيقهما خطوة كبيرة إلى الأمام.

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"لست متأكدًا إذا كانت البرتغال أفضل نهاية أسبوع بالنسبة لي، لكن يُمكنني القول بأنّها كانت الأفضل من حيث التعاون الذي جمعني بالفريق" شرح الفرنسي.

وأضاف: "دعوني أعطيكم مثالًا على ذلك. في بعض الأوقات خلال السباق كنت أفكّر حيال الحصول على بعض المعلومات، ومن ثمّ بعد ذلك بعشر ثوانٍ كنت أحصل عليها دون أن أطلبها. وتلك نقطة جيّدة تُظهر أنّنا نحقق الكثير من التحسينات، وأننا نعمل سويًا على نحوٍ أفضل بكثير".

وتابع: "لذلك ومن حيث نهاية الأسبوع إجمالًا، حتى وإذا لم يكن أداؤنا جيّدًا بالقدر الذي نأمُله، فأعتقد أنّها كانت أقوى بكل تأكيد".

وأوضح أوكون أنّه تأدياته الأخيرة في التصفيات، في مواجهة زميله دانيال ريكاردو، إلى جانب إنهائه أمامه في بورتيماو، قد تركته متشجّعًا.

فقال: "أقترب من دانيال سباقًا تلو الآخر، وذلك يُظهر أنّنا نعمل بشكل أفضل. ذلك مؤشّر جيّد على ما تبقى من الموسم".

ويأتي تحسّن أداء أوكون في ظل استعداده لتحدّي مزاملة بطل العالم مرّتين فرناندو ألونسو في الموسم المُقبل، حيث يرى فرصة في السباقات الأخيرة من هذا الموسم لتحقيق مزيد من المكاسب على صعيد الأداء لتساعده في 2021.

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"إنّها عملية طويلة، إذ وبعد ابتعادي لعام عن البطولة والعودة مع فريق جديد، فهنالك الكثير من الأمور لتعلمها والتأقلم معها" قال أوكون.

واختتم: "أقترب من الوصول إلى هدفي، وذلك أمر جيّد. هنالك بضعة سباقات متبقية وأرغب في استغلال تلك الفرص من أجل الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة للعام المُقبل".

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