أوكون: العلاقة المتوترة مع غاسلي باتت من الماضي
أشار إستيبان أوكون إلى أنه مستعد لمزاملة بيير غاسلي إذا ما ضمّته ألبين إلى صفوفها بالرُغم مما هو معروف من توتر في العلاقة بينهما.
برز غاسلي كمرشّح محتمل للقيادة مع ألبين إذا ما كان لدى ريد بُل الاستعداد لعقد صفقة لتسريحه من ألفا تاوري، وذلك بعد تأكيد وجوده بالفعل مع الفريق العام المُقبل.
وقد أثارت فرضية وجودهما سويًا في فريق فرنسي اهتمام المشجعين وبادوك الفورمولا واحد في ظل ما هو معروف من توتر ومنافسة محتدمة بينهما تعود إلى مسيرتيهما في الكارتينغ.
ويُفترض بشكل واسع أنهما لن يتقبلا مطلقًا بعضهما البعض كزميلين، لكن أوكون أصرّ على أنه منفتح على تلك الفكرة.
فقال: "الأمور بيننا جيدة، ونكنّ الاحترام لبعضنا البعض. أعتقد بأن ذلك هو الأمر المهم".
وعند سؤاله عما إذا من الممكن أن تنجح الزمالة بين سائقين فرنسيين، قال أوكون: "نعم".
من جهته قلل غاسلي من التكهنات التي تشير بأنه قد يقود لصالح ألبين في 2023.
حيث قال: "حسنًا، ليس لديّ في الحقيقة ما أعلّق به في الوقت الحالي. كما تعلمون، أنا مركّز على تقديم أفضل ما لديّ نهاية هذا الأسبوع".
وأكمل: "لديّ عقد مع فريقي ومن خلال ما أعرفه والجميع يعرفونه كذلك، فقد تم الإعلان عن بقائي وقيادتي لصالح ألفا تاوري العام المُقبل".
هذا وكان أوكون قد سبق وأشار في بداية جولة سبا أنه سيكون سعيدًا بالقيادة إلى جانب أي سائق في 2023، على الرُغم من أنه أوضح بأن تفضيله الشخصي هو القيادة بجوار صديقه ميك شوماخر.
حيث قال: "لا يهم في النهاية من سيكون بجواري العام المُقبل. ليس ذلك قراري. لكنني سأكون سعيدًا جدًا بالعمل مع ميك، فهو صديق جيد لي. لكن مجددًا، ذلك قرار الفريق وليس قراري".
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