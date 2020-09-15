أوكون: السائقون سيتعلمون من حادثة إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان

كان الفرنسي سائق رينو من بين 12 سائقًا تلقوا تحذيرًا من مراقبي "فيا" إثر الحادثة التي تسببت بانسحاب كل من كارلوس ساينز، كيفن ماغنوسن، أنطونيو جيوفينازي ونيكولا لاتيفي من السباق.

واعترف أوكون - الذي كان أمام الاصطدامات مباشرة - بأنّه تفاجأ للغاية بافتقار السيارات في الأمام لردة الفعل إلى حد أّنه ظن بأنّ فريقه قد أخطأ عندما أخبره بأنّ السباق يُستأنف مع إعادة الانطلاقة.

حيث قال: "أعدت مشاهدة الفيديو، وكان واضحًا أنّ ضوء سيارة الأمان انطفأ متأخّرًا أكثر مما نحن معتادون عليه في هذا السباق".

وأضاف: "من منظورنا ونحن داخل السيارة، فقد تم إخباري بأنّ سيارة الأمان في هذه اللفة. لكنّ السائقين كانوا ما يزالون يقودون كما لو أنّ هنالك لفة أخرى، لذلك ظننت أنّ ذلك ربما كان سوء تقدير مني ومن الفريق، وربما هنالك لفة أخرى".

وتابع: "في الواقع لم تكن هنالك لفة أخرى. بقينا لفترة طويلة للغاية على سرعة بطيئة، ومن الواضح أنّه كان هنالك تسارع قصير، والذي زاد من السيارات في الخلف. لذلك بدا الأمر مثل الزحام المروري".

وأكمل: "ما حدث فاجأ الجميع، خلفي. كنت محظوظًا بعدم التعرض لاصطدام في الخلف. لكن البعض لم يحالفهم الحظ للأسف".

وعند سؤاله عن القوانين التي تتطلّب من السائقين عدم الإقدام على "تسارع أو كبح مفرطين" عند إعادة الانطلاقة، قال أوكون: "نود أن تكون كل الأمور دقيقة في الفورمولا واحد، من ناحية القوانين، لكن ليس من السهل دومًا بلوغ ذلك".

وتابع: "أثق بأنّ تلك المسألة ستتم مناقشتها في الاجتماع التالي للسائقين".

واختتم: "الآن بعد أن علم الجميع بأنّ ذلك وارد الحدوث، أعتقد بأنّنا سنتعلم ونكون جميعًا مدركين بأنّه قد يكون هنالك كبح، أو قد يكون هنالك إعادة انطلاقة متأخرة للغاية مثلما حدث".