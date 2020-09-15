فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
9 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
45 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
86 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة توسكانا الكبرى / أخبار عاجلة

أوكون: السائقون سيتعلمون من حادثة إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان

المشاركات
التعليقات
أوكون: السائقون سيتعلمون من حادثة إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان

قال إستيبان أوكون أنّ سائقي الفورمولا واحد سيتعلمون درسًا من الحادثة التي وقعت عند إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان في سباق جائزة توسكانا الكبرى.

كان الفرنسي سائق رينو من بين 12 سائقًا تلقوا تحذيرًا من مراقبي "فيا" إثر الحادثة التي تسببت بانسحاب كل من كارلوس ساينز، كيفن ماغنوسن، أنطونيو جيوفينازي ونيكولا لاتيفي من السباق.

واعترف أوكون - الذي كان أمام الاصطدامات مباشرة - بأنّه تفاجأ للغاية بافتقار السيارات في الأمام لردة الفعل إلى حد أّنه ظن بأنّ فريقه قد أخطأ عندما أخبره بأنّ السباق يُستأنف مع إعادة الانطلاقة.

حيث قال: "أعدت مشاهدة الفيديو، وكان واضحًا أنّ ضوء سيارة الأمان انطفأ متأخّرًا أكثر مما نحن معتادون عليه في هذا السباق".

وأضاف: "من منظورنا ونحن داخل السيارة، فقد تم إخباري بأنّ سيارة الأمان في هذه اللفة. لكنّ السائقين كانوا ما يزالون يقودون كما لو أنّ هنالك لفة أخرى، لذلك ظننت أنّ ذلك ربما كان سوء تقدير مني ومن الفريق، وربما هنالك لفة أخرى".

وتابع: "في الواقع لم تكن هنالك لفة أخرى. بقينا لفترة طويلة للغاية على سرعة بطيئة، ومن الواضح أنّه كان هنالك تسارع قصير، والذي زاد من السيارات في الخلف. لذلك بدا الأمر مثل الزحام المروري".

وأكمل: "ما حدث فاجأ الجميع، خلفي. كنت محظوظًا بعدم التعرض لاصطدام في الخلف. لكن البعض لم يحالفهم الحظ للأسف".

اقرأ أيضاً:

وعند سؤاله عن القوانين التي تتطلّب من السائقين عدم الإقدام على "تسارع أو كبح مفرطين" عند إعادة الانطلاقة، قال أوكون: "نود أن تكون كل الأمور دقيقة في الفورمولا واحد، من ناحية القوانين، لكن ليس من السهل دومًا بلوغ ذلك".

وتابع: "أثق بأنّ تلك المسألة ستتم مناقشتها في الاجتماع التالي للسائقين".

واختتم: "الآن بعد أن علم الجميع بأنّ ذلك وارد الحدوث، أعتقد بأنّنا سنتعلم ونكون جميعًا مدركين بأنّه قد يكون هنالك كبح، أو قد يكون هنالك إعادة انطلاقة متأخرة للغاية مثلما حدث".

اقرأ أيضاً:

ريكاردو "حزين بعض الشيء" بعد خسارة المركز الثالث لصالح ألبون في موجيللو

المقال السابق

ريكاردو "حزين بعض الشيء" بعد خسارة المركز الثالث لصالح ألبون في موجيللو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة توسكانا الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

تحليل السباق: هل كانت خسارة بوتاس لسباق موجيللو حتميّة؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: هل كانت خسارة بوتاس لسباق موجيللو حتميّة؟

ريد بُل: ثقة ألبون "اللطيف أكثر من اللازم" ستتعزز بعد منصة التتويج في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: ثقة ألبون "اللطيف أكثر من اللازم" ستتعزز بعد منصة التتويج في موجيللو

أوكون: السائقون سيتعلمون من حادثة إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أوكون: السائقون سيتعلمون من حادثة إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان

فينياليس: كنت مجرّد قطعة على المسار في سباق ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

فينياليس: كنت مجرّد قطعة على المسار في سباق ميزانو

وولف يقلل من تكهّنات انخراط "آينيوس" في فريق مرسيدس للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف يقلل من تكهّنات انخراط "آينيوس" في فريق مرسيدس للفورمولا واحد

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2019
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2019

راسل: قوانين العلم الأحمر في الفورمولا واحد بحاجة لتعديل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: قوانين العلم الأحمر في الفورمولا واحد بحاجة لتعديل

راسل: خسارة تسجيل النقاط في موجيللو "تفطر القلب"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: خسارة تسجيل النقاط في موجيللو "تفطر القلب"

أحدث الأخبار

أوكون: السائقون سيتعلمون من حادثة إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أوكون: السائقون سيتعلمون من حادثة إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان

ريكاردو "حزين بعض الشيء" بعد خسارة المركز الثالث لصالح ألبون في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو "حزين بعض الشيء" بعد خسارة المركز الثالث لصالح ألبون في موجيللو

رينو تخوض محادثات مع "فيا" لإشراك ألونسو في تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو تخوض محادثات مع "فيا" لإشراك ألونسو في تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي

ريد بُل: ثقة ألبون "اللطيف أكثر من اللازم" ستتعزز بعد منصة التتويج في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: ثقة ألبون "اللطيف أكثر من اللازم" ستتعزز بعد منصة التتويج في موجيللو

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

أوكون: السائقون سيتعلمون من حادثة إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان

45د
2
فورمولا 1

رينو تخوض محادثات مع "فيا" لإشراك ألونسو في تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي

3
فورمولا 1

تحليل: لماذا يُعدّ فريق أستون مارتن خطوة فيتيل المثاليّة التالية؟

4
فورمولا 1

تحليل السباق: هل كانت خسارة بوتاس لسباق موجيللو حتميّة؟

5
موتو جي بي

فينياليس: كنت مجرّد قطعة على المسار في سباق ميزانو

أحدث الأخبار

أوكون: السائقون سيتعلمون من حادثة إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان
فورمولا 1

أوكون: السائقون سيتعلمون من حادثة إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان

ريكاردو "حزين بعض الشيء" بعد خسارة المركز الثالث لصالح ألبون في موجيللو
فورمولا 1

ريكاردو "حزين بعض الشيء" بعد خسارة المركز الثالث لصالح ألبون في موجيللو

رينو تخوض محادثات مع "فيا" لإشراك ألونسو في تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي
فورمولا 1

رينو تخوض محادثات مع "فيا" لإشراك ألونسو في تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي

ريد بُل: ثقة ألبون "اللطيف أكثر من اللازم" ستتعزز بعد منصة التتويج في موجيللو
فورمولا 1

ريد بُل: ثقة ألبون "اللطيف أكثر من اللازم" ستتعزز بعد منصة التتويج في موجيللو

تحليل السباق: هل كانت خسارة بوتاس لسباق موجيللو حتميّة؟
فورمولا 1

تحليل السباق: هل كانت خسارة بوتاس لسباق موجيللو حتميّة؟

أحدث ملفات الفيديو

هل يتوجب على غاسلي العودة إلى ريد بُل؟ 41:12
فورمولا 1

هل يتوجب على غاسلي العودة إلى ريد بُل؟

كل ما تود معرفته عن حلبة موجيللو 07:32
فورمولا 1

كل ما تود معرفته عن حلبة موجيللو

ميشن ناو: الاحتفال بسباق فيراري الـ 1000 في الفورمولا واحد 00:59
فورمولا 1

ميشن ناو: الاحتفال بسباق فيراري الـ 1000 في الفورمولا واحد

تقديم جائزة توسكانا الكبرى في الفورمولا واحد 07:24
فورمولا 1

تقديم جائزة توسكانا الكبرى في الفورمولا واحد

فالنتينو روسي يقود سيارة لويس هاميلتون مرسيدس 01:23
فورمولا 1

فالنتينو روسي يقود سيارة لويس هاميلتون مرسيدس "دبليو08"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.