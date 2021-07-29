أوكون: "الروح القتالية" نقطة القوة الأكبر لدى ألبين في معركتها على المركز الخامس

مع ابتعاد مكلارين وفيراري في الأمام ضمن معركة المركز الثالث، تبقى ألبين، أستون مارتن وألفا تاوري ضمن معركة محتدمة على المركز الخامس تفصلهم 9 نقاط فقط.

وتحتلّ ألفا تاوري المركز الخامس حاليًا، بفارق نقطة وحيدة عن أستون مارتن، مع صعود كلا الفريقين على منصة التتويج هذا العام، في حين تبتعد ألبين بفارق 8 نقاط إضافية في المركز السابع.

وقد نقلت ألبين كامل تركيزها الآن نحو تطوير سيارتها لموسم 2022، في ظل الترقّب للقوانين الجديدة التي ستشهدها البطولة العام المُقبل، ما يتركها أمام محاولة تحقيق الاستفادة القُصوى من حزمتها الحالية.

وأوضح أوكون أن الترتيب التنافسي ضمن المعركة على المركز الخامس "يُمثّله بشكل كبير الترتيب الحالي في المراكز"، لكنّه أبدى ثقته بأن فريقه ألبين لن يتراجع وسيواصل القتال بقوة.

فقال: "أعتقد بأنّ نقطة قوتنا ستتمثّل على الأرجح في روحنا القتالية، كوننا لسنا دومًا الأسرع ضمن تلك المجموعة".

وأضاف: "لطالما كانت ألفا تاوري أسرع منّا بعض الشيء، وكذلك أستون مارتن سريعة للغاية ونواجه صعوبة في منافستها على معظم الحلبات".

وتابع: "لكننا سننافسهما حتى النهاية، وسيكون الفريق الوحيد الذي يسجّل النقاط بانتظام على مدار الموسم، نقاط قليلة بنقاط قليلة، هو من سيُكمل الموسم في المركز الخامس. ما تزال أمامنا طريق طويلة. لذلك نحن مستعدون دومًا للمنافسة".

هذا وسجّلت ألبين النقاط في جميع السباقات باستثناء واحد حتى الآن في هذا الموسم، لكنّها لم تتمكن من تحقيق مركز أفضل من السادس، المركز الذي سجّله فرناندو ألونسو في أذربيجان.

ويتوجّه الفريق إلى جائزة المجر الكبرى نهاية هذا الأسبوع وهو يتطلّع للبناء على نتيجة النقاط المزدوجة الأولى التي حققها في سيلفرستون، عندما أكمل ألونسو وأوكون السباق في المركزين السابع والتاسع.

حيث عبّر أوكون عن تفاؤله حيال فرصه بتحقيق نتيجة جيّدة في بودابست، واصفًا حلبة هنغارورينغ "من بين الأكثر تفضيلًا لديه".

حيث قال: "إنها حلبة أستمتع كثيرًا عليها. هنالك الكثير من تجميعات المنعطفات، حيث سيكون من المهم للغاية قطعها على النحو المناسب. ونعم، هنالك كذلك أهمية كيفية استخدام الإطارات، والثقة الجيدة على السيارة، إذ أن تلك كلها عوامل تحمل أهمية بالغة".

واختتم: "آمُل أن نتمكن من استخلاص الأداء الأقصى من السيارة وتحقيق المزيد من النقاط".