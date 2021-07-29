تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / كبير مهندسي هاس: انفتاح شوماخر "يساعد الجميع" في الفريق التالي / مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021
فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى أخبار

أوكون: "الروح القتالية" نقطة القوة الأكبر لدى ألبين في معركتها على المركز الخامس

يعتقد إستيبان أوكون بأنّ "الروح القتالية" التي تتمتع بها ألبين في الفورمولا واحد ستمثّل نقطة القوة الأكبر ضمن معركة الفريق على المركز الخامس في بطولة الصانعين في مواجهة أستون مارتن وألفا تاوري.

أوكون: "الروح القتالية" نقطة القوة الأكبر لدى ألبين في معركتها على المركز الخامس

مع ابتعاد مكلارين وفيراري في الأمام ضمن معركة المركز الثالث، تبقى ألبين، أستون مارتن وألفا تاوري ضمن معركة محتدمة على المركز الخامس تفصلهم 9 نقاط فقط.

وتحتلّ ألفا تاوري المركز الخامس حاليًا، بفارق نقطة وحيدة عن أستون مارتن، مع صعود كلا الفريقين على منصة التتويج هذا العام، في حين تبتعد ألبين بفارق 8 نقاط إضافية في المركز السابع.

اقرأ أيضاً:

وقد نقلت ألبين كامل تركيزها الآن نحو تطوير سيارتها لموسم 2022، في ظل الترقّب للقوانين الجديدة التي ستشهدها البطولة العام المُقبل، ما يتركها أمام محاولة تحقيق الاستفادة القُصوى من حزمتها الحالية.

وأوضح أوكون أن الترتيب التنافسي ضمن المعركة على المركز الخامس "يُمثّله بشكل كبير الترتيب الحالي في المراكز"، لكنّه أبدى ثقته بأن فريقه ألبين لن يتراجع وسيواصل القتال بقوة.

فقال: "أعتقد بأنّ نقطة قوتنا ستتمثّل على الأرجح في روحنا القتالية، كوننا لسنا دومًا الأسرع ضمن تلك المجموعة".

وأضاف: "لطالما كانت ألفا تاوري أسرع منّا بعض الشيء، وكذلك أستون مارتن سريعة للغاية ونواجه صعوبة في منافستها على معظم الحلبات".

وتابع: "لكننا سننافسهما حتى النهاية، وسيكون الفريق الوحيد الذي يسجّل النقاط بانتظام على مدار الموسم، نقاط قليلة بنقاط قليلة، هو من سيُكمل الموسم في المركز الخامس. ما تزال أمامنا طريق طويلة. لذلك نحن مستعدون دومًا للمنافسة".

هذا وسجّلت ألبين النقاط في جميع السباقات باستثناء واحد حتى الآن في هذا الموسم، لكنّها لم تتمكن من تحقيق مركز أفضل من السادس، المركز الذي سجّله فرناندو ألونسو في أذربيجان.

ويتوجّه الفريق إلى جائزة المجر الكبرى نهاية هذا الأسبوع وهو يتطلّع للبناء على نتيجة النقاط المزدوجة الأولى التي حققها في سيلفرستون، عندما أكمل ألونسو وأوكون السباق في المركزين السابع والتاسع.

اقرأ أيضاً:

حيث عبّر أوكون عن تفاؤله حيال فرصه بتحقيق نتيجة جيّدة في بودابست، واصفًا حلبة هنغارورينغ "من بين الأكثر تفضيلًا لديه".

حيث قال: "إنها حلبة أستمتع كثيرًا عليها. هنالك الكثير من تجميعات المنعطفات، حيث سيكون من المهم للغاية قطعها على النحو المناسب. ونعم، هنالك كذلك أهمية كيفية استخدام الإطارات، والثقة الجيدة على السيارة، إذ أن تلك كلها عوامل تحمل أهمية بالغة".

واختتم: "آمُل أن نتمكن من استخلاص الأداء الأقصى من السيارة وتحقيق المزيد من النقاط".

المشاركات
التعليقات
كبير مهندسي هاس: انفتاح شوماخر "يساعد الجميع" في الفريق

المقال السابق

كبير مهندسي هاس: انفتاح شوماخر "يساعد الجميع" في الفريق

المقال التالي

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021

28 دقيقة
2
فورمولا 1

هوندا بصدد اختبار محرك فيرشتابن المتضرر خلال التجارب الحرة في المجر

21 دقيقة
3
فورمولا 1

ما مدى اختلاف سيارات الفورمولا واحد لعام 2022 عن أحدث نموذج مُقدّم؟

4
فورمولا 1

كبير مهندسي هاس: انفتاح شوماخر "يساعد الجميع" في الفريق

3 س
5
فورمولا 1

هاميلتون يتمنى لو تُعاد الانطلاقة ليمنع فيرشتابن من الهيمنة على السباق التأهيلي

أحدث الأخبار
هوندا بصدد اختبار محرك فيرشتابن المتضرر خلال التجارب الحرة في المجر
فورمولا 1

هوندا بصدد اختبار محرك فيرشتابن المتضرر خلال التجارب الحرة في المجر

21د
مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021

28د
أوكون: "الروح القتالية" نقطة القوة الأكبر لدى ألبين في معركتها على المركز الخامس
فورمولا 1

أوكون: "الروح القتالية" نقطة القوة الأكبر لدى ألبين في معركتها على المركز الخامس

50د
كبير مهندسي هاس: انفتاح شوماخر "يساعد الجميع" في الفريق
فورمولا 1

كبير مهندسي هاس: انفتاح شوماخر "يساعد الجميع" في الفريق

3 س
ريد بُل: لدينا أدلة جديدة ستضع حادثة سيلفرستون "ضمن منظور مختلف"
فورمولا 1

ريد بُل: لدينا أدلة جديدة ستضع حادثة سيلفرستون "ضمن منظور مختلف"

19 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021

هوندا بصدد اختبار محرك فيرشتابن المتضرر خلال التجارب الحرة في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

هوندا بصدد اختبار محرك فيرشتابن المتضرر خلال التجارب الحرة في المجر

ما مدى اختلاف سيارات الفورمولا واحد لعام 2022 عن أحدث نموذج مُقدّم؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ما مدى اختلاف سيارات الفورمولا واحد لعام 2022 عن أحدث نموذج مُقدّم؟

كبير مهندسي هاس: انفتاح شوماخر "يساعد الجميع" في الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1

كبير مهندسي هاس: انفتاح شوماخر "يساعد الجميع" في الفريق

هاميلتون يتمنى لو تُعاد الانطلاقة ليمنع فيرشتابن من الهيمنة على السباق التأهيلي
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتمنى لو تُعاد الانطلاقة ليمنع فيرشتابن من الهيمنة على السباق التأهيلي

مكلارين تدعم قرار تأجيل قيود وقفات الصيانة حتى جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين تدعم قرار تأجيل قيود وقفات الصيانة حتى جائزة بلجيكا الكبرى

فيرشتابن شارك في سباق مُحاكاة لـ 24 ساعة للتأكّد من جهوزيته البدنية لجولة المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن شارك في سباق مُحاكاة لـ 24 ساعة للتأكّد من جهوزيته البدنية لجولة المجر

فيراري تُقلّل من فرصها بتحقيق الفوز في سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تُقلّل من فرصها بتحقيق الفوز في سباق المجر

أحدث الأخبار

هوندا بصدد اختبار محرك فيرشتابن المتضرر خلال التجارب الحرة في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

هوندا بصدد اختبار محرك فيرشتابن المتضرر خلال التجارب الحرة في المجر

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021

أوكون: "الروح القتالية" نقطة القوة الأكبر لدى ألبين في معركتها على المركز الخامس
فورمولا 1 فورمولا 1

أوكون: "الروح القتالية" نقطة القوة الأكبر لدى ألبين في معركتها على المركز الخامس

كبير مهندسي هاس: انفتاح شوماخر "يساعد الجميع" في الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1

كبير مهندسي هاس: انفتاح شوماخر "يساعد الجميع" في الفريق

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.