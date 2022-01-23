أوكون: التغييرات الجديدة في الفورمولا واحد "رائعة" وستخلق المزيد من الفرص

اختبرت الفورمولا واحد السباقات القصيرة في 2021 ضمن ثلاث جوائز كبرى، والتي تلقت ردود فعل مختلطة، لكن تلك كانت إحدى خطط ليبرتي ميديا المالكة للبطولة من أجل إيجاد سبل جديدة لجذب المشجعين وتعزيز حضور الرياضة.

وتضمّنت جهود تعزيز العرض المقدم على الحلبة كذلك حزمة جديدة من القوانين لموسم 2022، إلى جانب سقف نفقات متناقص، ومنح نقطة لأسرع لفة في السباق، وجوانب أخرى مستجدة لدعم ذات الهدف.

وبينما لم يستمتع كل المشجّعين بالوجهة التي تسير فيها الفورمولا واحد، لكنّ أوكون أشاد برؤساء الرياضة على سعيهم لتجربة سُبل جديدة لجعل سباقات الجائزة الكبرى أكثر جذبًا للاهتمام، حيث أن موسم 2021 المحتدم حتى لفّته الأخيرة وسلسلة نتفليكس "قُد للنجاة" قد استقطبا الكثير من المشجّعين الجُدد للرياضة.

فقال: "أعتقد أن الطريقة التي تتطوّر بها الفورمولا واحد رائعة. بالطبع ما تزال هنالك أمور بوسعنا تنقيحها أو جعلها أفضل، لكنني أعتقد بأن الطريقة التي نختبر بها الأمور الجديدة، وكيف أن السباقات كانت مثيرة للاهتمام، إلى جانب وجود المزيد من الفرص، فذلك جنوني، وحتى اللفة الأخيرة".

وتابع: "اللفة الأخيرة في 2021 تلخّص بالفعل كامل الموسم، كون الإثارة كانت حاضرة في 2020 و2021، وإذا ما اقتربت السيارات أكثر من بعضها البعض، أعتقد بأن الفورمولا واحد ستتجاوز كرة القدم على صعيد الإثارة التي ستقدمها".

وأكمل: "الجميع يتحدث عن الفورمولا واحد، لديّ بعض الأصدقاء الذين لم يكونوا مهتمين بالرياضة، والآن يشاهدونها بشكل كامل. إنه أمر رائع، ومن الرائع كذلك أننا اختبرنا بعض الصيغ الجديدة، حيث منحنا ذلك فرصة للعودة والمنافسة حتى ولو لم نكن سريعين بالقدر الكافي للتواجد ضمن العشرة الأوائل".

جديرٌ بالذكر أنه ومع تقلّص الفوارق بين جميع الفرق مؤخّرًا، فقد تمكن أوكون من تحقيق الفوز في المجر في 2021، وكذلك دانيال ريكاردو الذي سجّل الفوز الأول لمكلارين خلال 9 سنوات في إيطاليا، ولا ننسى فوز بيير غاسلي سائق ألفا تاوري في 2020 في مونزا.

"أذكر في 2017 و2018، عندما كنت تحصد المركز السادس وكان ذلك بمثابة الفوز حينها، لم تكن هنالك فرصة مطلقًا للتواجد على منصة التتويج، أو أن تتواجد في صدارة السباق" قال أوكون.

واختتم: "الآن رأيتم دانيال، وكذلك بيير، وأنا أيضاً، والعديد من السيارات المختلفة على منصة التتويج. إنه أمر مذهل وهذا ما نريده. لا أعتقد أن أحدًا في كامل الرياضة سيعارض ذلك".