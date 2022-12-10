أوكون: افتقرت لمنصّة تتويجٍ فقط ضمن أقوى مواسمي في الفورمولا واحد حتّى الآن
قال إستيبان أوكون سائق فريق ألبين في الفورمولا واحد أنّه كانت تنقصه منصّة تتويجٍ فقط ضمن ما شعر بأنّه أفضل مواسمه حتّى الآن في البطولة.
أكمل أوكون موسم 2022 في المركز الثامن في بطولة السائقين متقدّمًا بـ 11 نقطة على زميله فرناندو ألونسو، وذلك بعد أن تكبّد الإسباني معظم مشاكل موثوقيّة ألبين.
لكن في حين أنّ موسمه افتقر لنتيجة بارزة جدًا، مثل فوزه المفاجئ في المجر 2021، شعر الفرنسي أنّ 2022 كان الموسم الأكثر اكتمالًا له كسائق.
وقال: "أعتقد بأنّ الأمر الوحيد الناقص هذا العام هو منصّة تتويج. آمل أن نحصل على بعض منصّات التتويج في العام المقبل".
وأضاف: "أعتقد بأنّنا حققنا جميع الأهداف التي وضعناها لأنفسنا. حللنا في المركز الرابع في بطولة الصانعين، كما كان هذا أفضل مواسمي في الفورمولا واحد على صعيد النقاط".
وأكمل: "أنا مسرورٌ جدًا بذلك، عملٌ جيّدٌ من الفريق بأكمله على تطوير السيارة بهذا الشكل، وعلى مدار العام بأكمله، آمل أن نُقلّص الفارق أكثر في الموسم المقبل".
وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن مدى رضاه بتغلّبه على ألونسو في بطولة السائقين، قال أوكون: "كانت لديّ مشاكلي أيضًا. كان شعورًا جيّدًا أن أتغلّب عليه، إنّه سائقٌ سريعٌ جدًا. تعيّن عليّ بذل كلّ ما لديّ. وإكمال الموسم أمامه يمنحني رضًا جيّدًا هذا العام".
وكانت مشاكل موثوقيّة ألبين قد فتحت الباب أمام مكلارين لمنافستها على المركز الرابع في بطولة الصانعين، لكن بالرغم من تحقيق الأخيرة لنقاطٍ أكثر في الجولة الختاميّة في أبوظبي فقد ضمن ألبين مركز أفضل البقيّة خلف الفرق الثلاث الكبرى.
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