أوكون: إمكانية خروج راسل تُثبت "قسوة" الفورمولا واحد

بات مستقبل راسل مثار تكهنات متواصلة وذلك عقب الشائعات القوية حول إمكانية انضمام سيرجيو بيريز إلى صفوف ويليامز الموسم المقبل.

وشدد راسل الأسبوع الماضي على عدم وجود أية مخاوف لديه حيال مستقبله مع الفريق، نظراً لأن عقده ما زال ساري المفعول، حيث يرى أن الشائعات الحالية مصدرها "معسكر بيريز" لمساعدة المكسيكي على تأمين مقعد في فريق آخر.

ويتوقع راسل أن تتضح الصورة أكثر حيال مستقبله مع ويليامز هذا الأسبوع.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يواجه فيها سائق ناشئ لمرسيدس مثل هذه التكهنات حيال مستقبله، حيث أكد توتو وولف مدير الفريق أن مستقبل راسل بات خارج يدي العلامة الألمانية.

وفي 2018، حصل أمر مماثل مع أوكون، حين بات دون مقعد للموسم التالي الذي أمضاه كسائق احتياطي لدى مرسيدس قبل العودة إلى السباقات في 2020 مع رينو.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال تجربته تلك، أجاب أوكون: "بالتأكيد كانت تجربة صعبة".

وأكمل: "أنا أقرأ ما يُكتب في وسائل الإعلام، ولا أدري تماماً ما يحصل، لكنني آمل حقاً أن يبقى جورج في الفورمولا واحد".

وأردف: "لناحية الأداء، إنه يقوم بعمل رائع مع ويليامز. إنه يقدم أفضل ما بوسعه. ولا توجد أية ملاحظات على ذلك".

وتابع: "سيكون من غير العدل عدم بقائه للموسم المقبل. لكن هذا هو حال الفورمولا واحد، فقد تكون قاسية أحياناً".

واستكمل: "لقد دفعتُ الثمن في نهاية موسم 2018 و2019. آمل ألا يتكرر هذا الحال معه".

بالمقابل، كشف وولف عن برنامج اختبارات "مكثف" سيخضع له راسل في 2021 في حال خسر مقعده، لكن الطرفين لم يناقشا بعد الخيارات الممكنة للموسم المقبل.

وأوضح أوكون أن دعم مرسيدس كان أساسياً ومحورياً بالنسبة له حين كان خارج السباقات من أجل مواصلة استعداداته للعودة.

حيث قال: "من دون دعم مرسيدس، لما كنتُ بالطبع في موقعي الحالي اليوم".

وأردف: "لقد دعموني منذ مسيرتي كناشئ. لا أدري حقاً كيف ستسير الأمور مع جورج".

واختتم: "من ناحية معيار الأداء، فإنه يستحق التواجد ضمن البطولة العام المقبل".