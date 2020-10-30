فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
27 أكتوبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
20 ساعات
:
10 دقيقة
:
09 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أوكون: إمكانية خروج راسل تُثبت "قسوة" الفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
أوكون: إمكانية خروج راسل تُثبت "قسوة" الفورمولا واحد

يرى إستيبان أوكون سائق فريق رينو أنه سيكون "من القسوة" و"عدم العدالة" خسارة جورج راسل لمقعده في الفورمولا واحد الموسم المقبل.

بات مستقبل راسل مثار تكهنات متواصلة وذلك عقب الشائعات القوية حول إمكانية انضمام سيرجيو بيريز إلى صفوف ويليامز الموسم المقبل.

وشدد راسل الأسبوع الماضي على عدم وجود أية مخاوف لديه حيال مستقبله مع الفريق، نظراً لأن عقده ما زال ساري المفعول، حيث يرى أن الشائعات الحالية مصدرها "معسكر بيريز" لمساعدة المكسيكي على تأمين مقعد في فريق آخر.

ويتوقع راسل أن تتضح الصورة أكثر حيال مستقبله مع ويليامز هذا الأسبوع.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يواجه فيها سائق ناشئ لمرسيدس مثل هذه التكهنات حيال مستقبله، حيث أكد توتو وولف مدير الفريق أن مستقبل راسل بات خارج يدي العلامة الألمانية.

وفي 2018، حصل أمر مماثل مع أوكون، حين بات دون مقعد للموسم التالي الذي أمضاه كسائق احتياطي لدى مرسيدس قبل العودة إلى السباقات في 2020 مع رينو.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال تجربته تلك، أجاب أوكون: "بالتأكيد كانت تجربة صعبة".

وأكمل: "أنا أقرأ ما يُكتب في وسائل الإعلام، ولا أدري تماماً ما يحصل، لكنني آمل حقاً أن يبقى جورج في الفورمولا واحد".

وأردف: "لناحية الأداء، إنه يقوم بعمل رائع مع ويليامز. إنه يقدم أفضل ما بوسعه. ولا توجد أية ملاحظات على ذلك".

وتابع: "سيكون من غير العدل عدم بقائه للموسم المقبل. لكن هذا هو حال الفورمولا واحد، فقد تكون قاسية أحياناً".

واستكمل: "لقد دفعتُ الثمن في نهاية موسم 2018 و2019. آمل ألا يتكرر هذا الحال معه".

بالمقابل، كشف وولف عن برنامج اختبارات "مكثف" سيخضع له راسل في 2021 في حال خسر مقعده، لكن الطرفين لم يناقشا بعد الخيارات الممكنة للموسم المقبل.

وأوضح أوكون أن دعم مرسيدس كان أساسياً ومحورياً بالنسبة له حين كان خارج السباقات من أجل مواصلة استعداداته للعودة.

حيث قال: "من دون دعم مرسيدس، لما كنتُ بالطبع في موقعي الحالي اليوم".

وأردف: "لقد دعموني منذ مسيرتي كناشئ. لا أدري حقاً كيف ستسير الأمور مع جورج".

واختتم: "من ناحية معيار الأداء، فإنه يستحق التواجد ضمن البطولة العام المقبل".

ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة

المقال السابق

ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين إستيبان أوكون , جورج راسل
قائمة الفرق ويليامز

الأكثر شعبية اليوم

بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020

رسميًا: استمرار رايكونن وجيوفينازي مع ألفا روميو لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رسميًا: استمرار رايكونن وجيوفينازي مع ألفا روميو لموسم 2021

ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة

تحليل: هل وقّت ألونسو "القرش المتعطّش" عودته إلى رينو بشكلٍ مثالي؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: هل وقّت ألونسو "القرش المتعطّش" عودته إلى رينو بشكلٍ مثالي؟

تحليل تقني: تحديثات فيراري التي منحت لوكلير دفعة "غير متوقّعة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: تحديثات فيراري التي منحت لوكلير دفعة "غير متوقّعة"

بينوتو: على فيراري إثبات أن تقدمها ليس مرتبطاً بحلبة معينة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: على فيراري إثبات أن تقدمها ليس مرتبطاً بحلبة معينة

ألونسو يختبر سيارة رينو للفورمولا واحد في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو يختبر سيارة رينو للفورمولا واحد في البحرين

أحدث الأخبار

أوكون: إمكانية خروج راسل تُثبت "قسوة" الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أوكون: إمكانية خروج راسل تُثبت "قسوة" الفورمولا واحد

ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة

بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل

العزل الذاتي لمدرّب راسل بعد اشتباه في إصابته بفيروس كورونا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

العزل الذاتي لمدرّب راسل بعد اشتباه في إصابته بفيروس كورونا

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل

2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020

3
فورمولا 1

رسميًا: استمرار رايكونن وجيوفينازي مع ألفا روميو لموسم 2021

4
فورمولا 1

ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة

5
فورمولا 1

تحليل: هل وقّت ألونسو "القرش المتعطّش" عودته إلى رينو بشكلٍ مثالي؟

أحدث الأخبار

أوكون: إمكانية خروج راسل تُثبت "قسوة" الفورمولا واحد
فورمولا 1

أوكون: إمكانية خروج راسل تُثبت "قسوة" الفورمولا واحد

ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة
فورمولا 1

ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة

بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل
فورمولا 1

بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل

العزل الذاتي لمدرّب راسل بعد اشتباه في إصابته بفيروس كورونا
فورمولا 1

العزل الذاتي لمدرّب راسل بعد اشتباه في إصابته بفيروس كورونا

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020

أحدث ملفات الفيديو

كل ما تودّ معرفته عن حلبة إيمولا في الفورمولا واحد 06:56
فورمولا 1
52د

كل ما تودّ معرفته عن حلبة إيمولا في الفورمولا واحد

أجمل اللحظات في إيمولا 05:33
فورمولا 1

أجمل اللحظات في إيمولا

كيف تستعد فرق الفورمولا واحد لموسم 2021 07:22
فورمولا 1

كيف تستعد فرق الفورمولا واحد لموسم 2021

مراجعة كاملة لسباق البرتغال 2020 في الفورمولا واحد 19:08
فورمولا 1

مراجعة كاملة لسباق البرتغال 2020 في الفورمولا واحد

إيمولا: لفة مع مارك جيني على متن 01:24
فورمولا 1

إيمولا: لفة مع مارك جيني على متن "أف2007"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.