أوكون: ألونسو "أسطورة الرياضة" يمتلك مقاربة "لا مثيل لها" للسباقات

عاد بطل العالم مرتين إلى الأضواء مجدداً في موسم 2021 للفورمولا واحد بعد عامين من الغياب، لينجح بتحقيق أول منصة تتويج له هذا الموسم في جائزة قطر الكبرى الأسبوع الماضي.

وباتت لدى الإسباني 98 منصة تتويج في مسيرته المهنية، حيث كانت هذه أول مرة يصل فيها إلى المنصة منذ جائزة المجر 2014 مع فيراري.

ومع اعتزال كيمي رايكونن نهاية الموسم الجاري، فإن ألونسو صاحب الـ 32 عاماً - الفائز بـ 32 سباقاً - سيصبح أكبر السائقين عمراً، مع 40 عاماً.

لكن أوكون، الذي يزامل ألونسو هذا الموسم، كشف أن الأخير ما زال يمتلك الحافز والشغف أكثر من أي وقت مضى لمساعدة الفريق الفرنسي على التقدم أكثر ضمن الترتيب.

ووصف أوكون، الإسبانيَّ، بأنه "أسطورة الرياضة"، مشيراً إلى أنه أحد أفضل السائقين على الإطلاق، من طينة مايكل شوماخر وإيرتون سينا.

فقال: "أكنُ احتراماً هائلاً لفرناندو. أعلم كمية العمل الكبيرة التي يضعها وقوة الحافز لديه، حتى وهو في هذا العمر مع كمية الخبرة التي يمتلكها والإنجازات التي حققها. إنه أكثر من مذهل".

وتابع: "أعتقد أنه أسطورة هذه الرياضة. إنه بين العظماء أمثال سينا وشوماخر وسيبقى هناك على الدوام. أنا أرى ما يقوم به وكيف يفكّر بطريقة متميزة خارج المألوف، بطريقة غير مسبوقة حقاً".

واسترسل: "لا أحد يفكر مثله أو يمتلك مقاربة مماثلة للسباقات، أنا مسرور لأنني زميلٌ له وفخور بأننا نضغط بأقصى ما بوسعنا لتحقيق هدفنا المشترك".

يشار إلى أن ألونسو وألبين قد جددا العقد بينهما لموسم 2022 المقبل. كما أن الإسباني يشارك للمرة الثالثة مع فريق إنستون، حيث قاد لصالح رينو بين موسمي 2003 و2006 حيث أحرز لقبيه حينها. ومن ثم بين موسمي 2008 و2009.

ويحتل ألونسو المركز العاشر ضمن الترتيب العام مع ستين نقطة أمام أوكون، الذي يمتلك 43 نقطة.