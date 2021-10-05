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أوكون: ألبين مندهشة من الفارق "المخيف" بين وتيرتَي سيارتَيها

قال إستيبان أوكون أنه وفريقه ألبين، مندهشان من الفارق "المخيف" في الوتيرة بين سيارتي فريق الفورمولا واحد، بالرغم من الإعدادات المتطابقة تقريباً.

أوكون: ألبين مندهشة من الفارق "المخيف" بين وتيرتَي سيارتَيها

عانى الفرنسي من سباق محبط في روسيا، أنهاه بالمركز الـ 14، بينما نجح زميله فرناندو ألونسو بتقديم وتيرة قوية ليحقق المركز الثامن.

وتعقيباً على ما جرى في سوتشي، أوضح أوكون أنه محتار بشكل خاص لأن سيارته وسيارة ألونسو تعتمدان إعدادات متطابقة.

حيث كشف الفرنسي أنه ما زال يبحث عن أجوبة، فقال: "السيارتان متماثلتان جداً في الإعدادات، خلال السباقات الثلاثة أو الأربعة الأخيرة".

وأكمل: "لكن كان هناك اختلاف كبير بينهما في روسيا. لدينا بضع أفكار حيال السبب ونحن ننظر في الحلول للسباق المقبل أو الذي يليه".

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وكانت معاناة أوكون مع السيارة قد تحسنت بعد أن غير الفريق الهيكل. وفي روسيا، على متن السيارة التي لم يعانِ معها من المشاكل، اعترف أنه خاض أحد أصعب السباقات هذا الموسم.

فقال: "تمكنت من التمسك بالمركز لبضع لفات، بعد ذلك بات فارق الأداء مخيفاً".

وتابع: "لناحية الوتيرة، كنت متأخراً جداً في كل لفة، وكنت أخسر موقعي من دون القدرة على الهجوم أو الدفاع".

وأردف: "هناك الكثير من الأمور بحاجة للمراجعة، والكثير من العمل ينتظرنا قبل تركيا، لكننا سنجد مكمن الخلل".

وأوضح أوكون أنه لا يمتلك تفسيراً واضحاً لسبب ما حصل، لكن شعوره الجيد خلف المقود لم يتغير.

حيث اختتم كلامه قائلاً: "ليس هناك سبب محدد. شعوري خلف المقود جيد، كما كنت أشعر في مونزا أو زاندفورت".

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