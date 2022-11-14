أوكون: ألبين "لم تحتج لإخباري بما عليّ فعله" في المعركة مع ألونسو
أصرّ إستيبان أوكون على أنّ فريقه ألبين "لم يحتج لإخباره" بكيفيّة التعامل مع زميله فرناندو ألونسو عند استئناف السباق بعد فترة سيارة الأمان في سباق جائزة البرازيل الكبرى.
كان أوكون في المركز الثامن خلف سيباستيان فيتيل وأمام ألونسو الذي كان على إطارات أجدد.
وطُلب من أوكون عند السير خلف سيارة الأمان عدم التركيز على ألونسو خلفه و"السماح له بتجاوزه بشكلٍ نظيف".
ومن ثمّ طُلب منه بشكلٍ حازمٍ عدم منافسة ألونسو، لكنّه أصرّ على رغبته في تجاوز فيتيل أوّلًا، مُضيفًا أنّه لن يُقاتل زميله.
وجاءت تلك المحادثة بعد الاحتكاكين اللذين جمعا زميلي البيت الواحد في السباق القصير يوم السبت.
وقال أوكون لاحقًا بعد نهاية السباق الذي حلّ فيه ألونسو خامسًا، بينما عبر الفرنسي خطّ النهاية ثامنًا: "أعتقد بأنّ المحادثات لم تُترجم بشكلٍ جيّدٍ جدًا. لأنّ البعض اعتقد بأنّني لم أرد السماح لفرناندو بتجاوزي. قلت لا، لن أسمح له بتجاوزي عند إعادة الانطلاقة، كنت سأتجاوز سيباستيان، وحالما يهدأ الوضع فإنّنا سنحلّ كلّ ذلك".
وأضاف: "لن أنافسه. سأسمح له بتجاوزي. وذلك ما فعلته. لم أكمل لأعيقه. كان سريعًا جدًا على إطارات سوفت. ومن الواضح أنّه كانت هناك نقاطٌ ثمينة للفريق لكسبها".
وأردف: "لذا علمت ما كان عليه الوضع، ولم يحتج الفريق لإخباري بما عليّ فعله".
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