أوكون: ألبين لا يجب أن "تُفرط في الاحتفال" بعد نقاط جائزة ميامي الكبرى

نجح أوكون في تسجيل أولى نقاطه لهذا الموسم مع الفريق الفرنسي بعد حلوله عاشرًا في سباق جائزة ميامي الكبرى.

وكسرت تلك النتيجة سلسلة نتائج ألبين خارج مراكز النقاط والتي امتدت لجائزة لاس فيغاس 2021، حيث عانى الفريق هذا الموسم بسبب الوزن الزائد لسيارته التي افتقرت تمامًا للتنافسية.

وكانت ميامي أول جولة يصل فيها الفريق إلى حد الوزن الأدنى للسيارة بفضل حزمة التحديثات التي قال الصانع الفرنسي أنها تكافئ عشري ثانية في اللفة.

وشعر أوكون بالتفاؤل حيال الخطوة التي أحرزها الفريق إلى الأمام بالنظر إلى الوضع الذي بدأ به الموسم، لكنه اعترف بأن المركز العاشر ليس نتيجة تستحق الاحتفال أكثر من اللازم.

فقال: "لا نريد أن نقفز هنا وهناك ونحتفل بقوة أكثر من اللازم. إنه المركز العاشر في النهاية. ولكن بالنظر إلى الموقع الذي تواجدنا به قبل بضعة سباقات في البحرين، حيث أحرزنا المركزين الـ 19 والـ 20، فبوسعنا الخروج بشعور إيجابي من هذا السباق".

وأضاف: "نخطو خطوات صغيرة للغاية في الوقت الحالي، لكن الشعور جيد لأن الفريق حافظ على الحافز من أجل محاولة فهم ما يجري مع وتيرتنا".

وتابع: "وقد اقتربنا من تحقيق النقاط في سباقين: المركز الـ 11 في شنغهاي والعاشر اليوم. يخالجنا شعور جيد بالتأكيد بعد أن كوفئنا نهاية هذا الأسبوع".