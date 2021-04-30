أوكون: ألبين في موقعٍ يُخوّلها المنافسة في بورتيماو

عانت ألبين لمنافسة فرق مقدّمة الوسط مكلارين، وفيراري وألفا تاوري خلال أوّل جولتَين من هذا الموسم، واقتصرت على تحقيق ثلاث نقاط فقط بين البحرين وإيمولا.

لكنّ الفريق الفرنسي بدا أكثر تنافسيّة اليوم الجمعة في البرتغال بعد أن تواجد فرناندو ألونسو وأوكون في المركزين الخامس والسادس على التوالي في التجارب الثانية في بورتيماو.

ومنح ذلك الأداء ألبين بعض الأمل بقدرتها على منافسة الفرق الثلاثة الأولى.

وقال أوكون: "أعتقد بأنّ المنافسة ستكون متقاربة غدًا، ستكون معركة قاسية مع الجميع بالنظر إلى مدى تقارب الأزمنة".

وأضاف: "لا تزال هذه الحلبة تُمثّل تحديًا بالنسبة للجميع. تحسّن التماسك بالمقارنة مع العام الماضي لكنّ الوضع لا يزال صعبًا. كان اليوم جيّدًا، لكنّ المنافسة ستكون متقاربة غدًا".

وأردف: "يمنحنا ذلك بعض التفاؤل بالتأكيد. فرناندو سريعٌ جدًا كذلك، لذا لدينا جميع الأسباب لنشعر بالسعادة حيال اليوم، ونحن في موقعٍ يُخوّلنا المنافسة غدًا".

وجلبت ألبين بعض التحديثات على سيارتها في إيمولا وبورتيماو في محاولة لاستخراج المزيد من الأداء، حيث أشار أوكون إلى تحقيق تقدّم إيجابي على صعيد فهم الفريق لسيارة "آي521".

وقال الفرنسي: "بالتأكيد نعمل على تحسين السيارة وفهمها واستخراج أقصى أداء متاح".

وأضاف: "نستخرج بعض الأداء هنا وهناك بشكلٍ مستمر، وذلك إيجابيٌ جدًا. لكن أجل، نحتاج لفعل ذلك غدًا كوننا لا نزال في التجارب الحرّة الثانية".

من جانبه قال ألونسو أنّ الفريق لم يشعر بحاجة كبيرة لإحداث تغييرات كبيرة في إعدادات السيارة خلال اليوم، وذلك كون القاعدة التي بدأ بها كانت مريحة.

لكنّه لم يكن متأكّدًا من ترتيب المنافسة ومدى تغيّره كثيرًا بالمقارنة مع السباقَين الماضيين.

وقال الإسباني: "من الواضح أنّنا لا نزال في يوم الجمعة مثلما قلتم، لكنّنا شعرنا بالراحة منذ اللفّة الأولى، ولم نلمس الكثير على صعيد الإعدادات لأنّ كلّ شيء بدا جيّدًا إلى حدٍ معقول".

وأردف: "علينا الانتظار حتّى الغد. أعتقد بأنذ المراكز لن تكون مختلفة جدًا عن إيمولا والبحرين".

واختتم بالقول: "لا أعتقد بأنّ هناك تغييرات كبيرة في ترتيب المنافسة. أعتقد بأنّنا لا نزال في يوم الجمعة والمقاربة مختلفة ربّما بين الفرق، لكن أجل لنأمل أن نُبقي على هذه الوتيرة غدًا".