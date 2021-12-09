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أوكون: ألبين ستشكّل "خطرًا كبيرًا" على فرق الصدارة في الفورمولا واحد

قال إستيبان أوكون أن تأديات فريقه ألبين في السباقات الأخيرة تمنحه الثقة في أنه سيشكّل "خطرًا كبيرًا" على فرق الصدارة في الفورمولا واحد مع سيارة أفضل، في الوقت الذي يحاول فيه الفريق معالجة عدم ثبات تأدياته.

أوكون: ألبين ستشكّل "خطرًا كبيرًا" على فرق الصدارة في الفورمولا واحد

واجهت ألبين بداية بطيئة لموسم 2021 وحصدت معظم نقاطها في تلك المرحلة خلال سباق جائزة المجر الكبرى الفوضوي، والذي منح أوكون فوزه الأول في الفورمولا واحد.

كما عانت ألبين من الافتقار لثبات الأداء بعد العطلة الصيفية، لكن وضمن جولاتها الجيّدة تمكنت من تسجيل حصيلة كبيرة من النقاط، وبشكل ملحوظ مع منصة تتويج فرناندو ألونسو في قطر، وبالتأكيد تغلّبت على غريمتها ضمن مجموعة الوسط ألفا تاوري نحو المركز الخامس في ترتيب بطولة الصانعين.

كما كان الفريق على وشك إضافة منصّة تتويج أخرى إلى رصيده في جدّة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تقدم أوكون إلى مجموعة الصدارة تحت العلم الأحمر عندما آثر البقاء على المسار خلال فترة سيارة الأمان السابقة، وبعد مناوشة بين المتنافسين على اللقب لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن، ورث الفرنسي قطب الانطلاق الأول لإعادة الانطلاقة الثانية.

لكن سرعان ما تم تجاوزه من قِبَل ثنائي صدارة البطولة، بيد أنّه تمكن من التشبّث بالمركز الثالث، فقط ليتسبب ضرر متأخّر على أرضية سيارته في عجزه عن جحز سيارة مرسيدس الأخرى التي يقودها فالتيري بوتاس الذي تمكن من تجاوزه قُبيل خط النهاية.

وبالرُغم من إحباطه في البداية إثر خسارة منصة التتويج، لكنّ أوكون أوضح أنه سعيد بأداء كل من الفريق والسيارة، والذي يرى بأنه سيؤسس بشكل قوي لموسم 2022 عندما تبدأ كل الفرق من الصفر مع حزمة جديدة تمامًا من القوانين.

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إذ يرى الفرنسي أن ألبين ستكون "خطيرة للغاية" على منافساتها إذا ما أصابت مع التصميم المبدئي لسيارتها، حيث أظهر الفريق أن بمقدوره تقديم الأداء المطلوب في يوم السباق.

فقال: "من الصعب بعض الشيء تقبّل خسارة مصة التتويج، فقد تواجدنا في المركز الثالث حتى 50 مترًا من خط النهاية، لذلك المتنافسون بداخلنا ليسوا سعداء بذلك، لكننا سعداء لأننا عززنا صدارتنا أمام ألفا تاوري في المركز الخامس في ترتيب الصانعين".

وأضاف: "استخلصنا الكثير من الأداء من السيارة وكما يقول فرناندو، فذلك جزء من الخطة. نضغط بقدر استطاعتنا واليوم حققنا نتيجة قوية جدًا للفريق، لذلك نحن سعداء بذلك".

وتابع: "كانت نهاية أسبوع قوية للغاية بالنسبة لنا. وبمجرد أن تكون لدينا ذات الوتيرة مثل سيارات الصدارة، فسنشكّل خطرًا كبيرًا للغاية عليهم".

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