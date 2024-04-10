أوكون: ألبين تراجعت في اليابان "أول خطوة إلى الوراء" منذ بداية الموسم

بينما تأثرت وتيرة الفرنسي وزميله بيير غاسلي بالأضرار التي تعرضا لها خلال حادثة اللفة الافتتاحية، لكن أوكون لا يرى بأن ذلك ينبغي أن يكون عذرًا للافتقار الكلي للأداء.

حيث عانى كلا السائقين لفترة على صعيد الارتكازية - مع تصريح غاسلي بأنه خسر حوالي 33 نقطة مقابل 15 لأوكون - لكن التراجع في الترتيب لم يكن بسبب ذلك فحسب.

وقد بدا أوكون متشائمًا عقب سباق اليابان الذي أنهاه في المركز الـ 15 بفارق أكثر من 20 ثانية خلف فالتيري بوتاس.

وعند سؤاله إذا ما قضت أضرار حادثة اللفة الأولى على آماله بتقديم أداء جيد، قال أوكون: "لا أعتقد بأنها غيّرت من الصورة الكلية للسباق للأسف".

وأضاف: "بطبيعة الحالي ما حصل لم يساعد، لكننا لم نخسر ذلك القدر الكبير من الأداء على كلتا السيارتين. أعتقد بأننا لم نكن فقط سريعين بالقدر الكافي".

وتابع: "لقد أحرزنا خطوة إلى الأمام نهاية هذا الأسبوع على صعيد التصفيات، لكننا شهدنا في السباق ربما أول خطوة إلى الوراء منذ سباق البحرين. وهنالك أوجه تشابه بين الحلبة هنا والبحرين، لذلك علينا النظر في الأمر".