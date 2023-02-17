أوكون أصيب بوعكة صحية شديدة قبل بداية موسم 2023 للفورمولا واحد
كشف إستيبان أوكون سائق فريق ألبين أنه كان قلقاً من تأثير إصابته بفيروس رئوي خلال الفترة الشتوية على برنامج تمرينه، قبل انطلاق موسم 2023 في الفورمولا واحد، لكنه نجح باستعادة لياقته البدنية الكاملة لاحقاً.
حوّل أوكون تركيزه خلال 2022 نحو لياقته البدنية وبرامج التمرين وذلك بهدف إيجاد المزيد من الأداء في سيارته لينهي العام كأفضل موسم له حتى الآن بالرغم من عدم تحقيق منصة تتويج لكنه جمع العدد الأكبر من النقاط في مسيرته.
لكن وبعد نهاية الموسم تعرض أوكون لوعكة صحية شديدة بسبب عدوى فيروسية أثرت على برنامج تمرينه.
فقال على هامش حدث الكشف عن سيارة ألبين الجديدة: "طوال شهر ونصف لم أكن قادراً على العودة لمستوى لياقتي المعتاد والمفروض".
وأكمل: "لكننا قمنا بعمل رائع معاً، مع فريقي، مع مدربيّ، للعودة إلى لياقتي المعهودة".
وتابع: "شعوري رائع الآن. هذه الفيروسات قوية بالفعل. والجميع بحاجة للانتباه إلى الصحة".
إستيبان أوكون وبيير غاسلي، ألبين
تصوير: ألبين
وأكد أوكون أنه بحال جيدة الآن مئة بالمئة، لكنه اعترف بأنه "شعر بالقلق" حين لم يتمكن من إكمال برنامج تدريباته لستة أسابيع.
فقال: "كنت قادراً على القيام ببعض التمارين، لكن ليس بالشدة المطلوبة".
وأكمل: "كنا قلقين للغاية، لكنني تحسنت وبأسرع وقت ممكن عدتُ إلى برنامج تماريني الكامل".
واختتم: "لكنني قلقت حقاً حين لم يكن التحسن ملحوظاً".
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