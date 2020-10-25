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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

أوكون "أسعد" بأداء رينو في التصفيات رغم خروجه من القسم الثاني

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أوكون "أسعد" بأداء رينو في التصفيات رغم خروجه من القسم الثاني

يعتقد إستيبان أوكون سائق رينو أنّه بدأ يُحرز تقدمًا جيّدًا في التصفيات، على الرُغم من أنّه لم يكن قادرًا على العبور إلى القسم الثالث للتجارب التأهيلية في البرتغال.

أكمل الفرنسي القسم الثاني للتصفيات في بورتيماو بالمركز الـ 11، بفارق 0.133 ثانية فقط خلف زميله بالفريق دانيال ريكاردو الذي تمكّن من العبور إلى القسم الأخير.

كما كان الفارق بين الثنائي في الجولة الماضية في نوربورغرينغ ضمن الحصة الأخيرة 0.019 ثانية فقط، بالرُغم من أنّ الثنائي انطلق ضمن العشرة الأوائل في ذلك السباق.

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وكان أوكون تحت ضغط مؤخّرًا إثر تأخّره خلف زميله ريكاردو على صعيدي الوتيرة والنقاط، لكنّه يرى الفجوة الأضيق في التصفيات كعلامة إيجابية على تقدّمه.

حيث قال: "أنا أسعد بكل تأكيد بالوتيرة التي وجدناها مؤخّرًا. قد أكون محبطًا بعض الشيء بأنّها كانت دومًا في جانب واحد من المرآب. لكن عندما يكون الفارق أجزاء من المئة من الثانية في نوربورغرينغ، وعُشر من الثانية هنا، فإنّ المنافسة باتت قريبة للغاية".

وأضاف: "أنا أسعد بكثير بالطريقة التي نعمل بها، في جانبي من المرآب، حيث نحاول فهم ما يدور في نهاية الأسبوع ونبني عليه. الوضع أفضل بكثير بالمقارنة مع الجولات القليلة الماضية".

في المقابل، اعترف أوكون بأنّ الفريق عانى من أجل تطويع السيارة على حلبة بورتيماو الزلقة.

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فقال: "عانينا بكل تأكيد أكثر هنا، فقط من أجل استخدام الإطارات على أفضل نحو ممكن ومحاولة الوصول إلى التوازن السليم للسيارة".

وتابع: "القسم الخلفي لم يكن مستقرًا طوال نهاية الأسبوع. تلك كانت المشكلة الرئيسية لدينا، لكنه جانب نجحنا في تحسينه، ولكن ليس بالقدر الذي رغبناه. الأمر الإيجابي في اعتقادي هو أنّ لدينا حرية في اختيار الإطارات للسباق".

واختتم: "لسنا بعيدين عن النقاط كذلك، حيث آمُل أن نتجاوز بعض السيارات. هدفنا سيكون العودة إلى النقاط بكل تأكيد".

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