أوكون: آخر تحديثات ألبين في الفورمولا واحد كانت إيجابية
قال إستيبان أوكون سائق ألبين أن آخر تحديثات العلامة الفرنسية في الفورمولا واحد كانت إيجابية وأنها بدأت بحصد ثمار الجهود المبذولة.
جلب الفريق الفرنسي حزمة تحديثات كبيرة في جولة بريطانيا، حيث أنهى فرناندو ألونسو خامساً وكان أوكون ثامناً قبل انسحابه بسبب مشكلة في مضخة المياه.
وفي النمسا، نجح أوكون بتحقيق المركز الخامس بعد حزمة تحديثات إضافية شملت جانحاً خلفياً معدلاً.
بالمقابل، تقدم فرناندو ألونسو إلى المركز العاشر بعد انطلاقه من آخر الترتيب بعد وقفة صيانة إضافية بسبب مشكلة في تثبيت الإطار.
ويحتل الفريق حالياً المركز الخامس ضمن ترتيب بطولة المصنعين مع 81 نقطة، وهو نفس مجموع النقاط الذي يمتلكه فريق مكلارين صاحب المركز الرابع.
ويأمل أوكون أن يتمكن الفريق من منافسة مرسيدس في الجولات المقبلة.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كل شيء إيجابي للغاية، وأنا مسرور جداً لرؤية الفرق الكبير الذي أحدثته تحديثات سيلفرستون".
وأكمل: "يمكننا أن نرى ذلك حقاً. نعم، آمل أن تكون التحديثات المقبلة كبيرة كذلك. ما زال أمامنا عمل للقيام به لمنافسة مرسيدس، لأنهم ما زالوا سريعين للغاية".
إستيبان أوكون، ألبين
تصوير: صور موتورسبورت
بالمقابل، أشار أوكون في النمسا إلى أن الفريق بحاجة لضمان تنافسية السيارة على جميع الحلبات.
فقال: "ما زال علينا العمل لناحية الثبات. في بعض الأحيان كنت أشعر أنّ الوتيرة لم تكن حاضرة. لكن في هذه الجولة كانت السيارة مثالية".
وأكمل: "ما زال علينا تعلم المزيد عن السيارة من أجل تقديم الثبات المطلوب في الأداء".
ويعي أوكون أن مشاكل الموثوقية الأخيرة كانت محبطة، حيث اضطر للانسحاب في سيلفرستون بينما تأثر سباق ألونسو في النمسا بسبب عدم انطلاق السيارة في السباق القصير.
فقال: "أثق بفريقي. لكنهم كذلك يدركون ضرورة عدم حصول هذه المشاكل من أجل تسجيل النقاط".
وأكمل: "لكن السيارة تمتلك الأداء. والموثوقية ستأتي بمرور الموسم".
ألونسو يحثّ ألبين على عدم الانتظار طويلًا للانتقال إلى سيارة 2023
تسونودا يأمل أن يساعده الطبيب النفسي الجديد على إيقاف "أفكاره المتطايرة" خلف المقود
أحدث الأخبار
فيرشتابن: خسارة حلبة سبا "المفضّلة" من روزنامة الفورمولا واحد ستكون مؤسفة
قال ماكس فيرشتابن حامل لقب بطولة العالم للفورمولا واحد أنّه سيكون من المؤسف للغاية فقدان حلبة سبا-فرانكورشان "المفضّلة له" من روزنامة موسم 2023.
تحليل تقني: كيف قلّصت فيراري أفضليّة سرعة ريد بُل القصوى
ربّما لم تتّبع فيراري سياسة ريد بُل عبر جلب التحديثات بشكلٍ مكثّفٍ على سيارتها لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد، لكنّها لا تزال بصدد تحقيق تقدّم مهم.
نوريس: راسل اضطرّ للتحلي "بالمزيد من الجدية" مع انتقاله إلى مرسيدس
يرى لاندو نوريس سائق مكلارين أن صديقه المقرّب جورج راسل اضطرّ للتأقلم مع طبيعة ضغوط العمل في مرسيدس كأحد فرق الصدارة بعد انضمامه إليهم منذ بداية موسم 2022 الجاري في الفورمولا واحد.
تسونودا يأمل أن يساعده الطبيب النفسي الجديد على إيقاف "أفكاره المتطايرة" خلف المقود
اعترف يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري أن الأفكار "تتطاير في رأسه" أحياناً عندما يقود حيث يأمل أن يساعده الطبيب النفسي الجديد الذي عينته ريد بُل في التخلص من هذه المشكلة.