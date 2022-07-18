أوكون: آخر تحديثات ألبين في الفورمولا واحد كانت إيجابية

جلب الفريق الفرنسي حزمة تحديثات كبيرة في جولة بريطانيا، حيث أنهى فرناندو ألونسو خامساً وكان أوكون ثامناً قبل انسحابه بسبب مشكلة في مضخة المياه.

وفي النمسا، نجح أوكون بتحقيق المركز الخامس بعد حزمة تحديثات إضافية شملت جانحاً خلفياً معدلاً.

بالمقابل، تقدم فرناندو ألونسو إلى المركز العاشر بعد انطلاقه من آخر الترتيب بعد وقفة صيانة إضافية بسبب مشكلة في تثبيت الإطار.

ويحتل الفريق حالياً المركز الخامس ضمن ترتيب بطولة المصنعين مع 81 نقطة، وهو نفس مجموع النقاط الذي يمتلكه فريق مكلارين صاحب المركز الرابع.

ويأمل أوكون أن يتمكن الفريق من منافسة مرسيدس في الجولات المقبلة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كل شيء إيجابي للغاية، وأنا مسرور جداً لرؤية الفرق الكبير الذي أحدثته تحديثات سيلفرستون".

وأكمل: "يمكننا أن نرى ذلك حقاً. نعم، آمل أن تكون التحديثات المقبلة كبيرة كذلك. ما زال أمامنا عمل للقيام به لمنافسة مرسيدس، لأنهم ما زالوا سريعين للغاية".

إستيبان أوكون، ألبين تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أشار أوكون في النمسا إلى أن الفريق بحاجة لضمان تنافسية السيارة على جميع الحلبات.

فقال: "ما زال علينا العمل لناحية الثبات. في بعض الأحيان كنت أشعر أنّ الوتيرة لم تكن حاضرة. لكن في هذه الجولة كانت السيارة مثالية".

وأكمل: "ما زال علينا تعلم المزيد عن السيارة من أجل تقديم الثبات المطلوب في الأداء".

ويعي أوكون أن مشاكل الموثوقية الأخيرة كانت محبطة، حيث اضطر للانسحاب في سيلفرستون بينما تأثر سباق ألونسو في النمسا بسبب عدم انطلاق السيارة في السباق القصير.

فقال: "أثق بفريقي. لكنهم كذلك يدركون ضرورة عدم حصول هذه المشاكل من أجل تسجيل النقاط".

وأكمل: "لكن السيارة تمتلك الأداء. والموثوقية ستأتي بمرور الموسم".