أوكس: ألبين بات لديها الآن قائد مستعد "لتلقّي رصاصة مكان الفريق"
قال أوكس مدير ألبين بأن فريقه المتمركز في إنستون بات يملك "رؤية واضحة" تحت إدارته الجديدة.
أوليفر أوكس، مدير فريق ألبين
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
اعترف أوليفر أوكس المدير الجديد لألبين بأن فريق إنستون كان بحاجة لأحد مستعد "لتلقّي رصاصة عوضًا عن الفريق" وأن يلتزم تمامًا مع إدارته – حيث يعتقد بأنه يتمتع بهاتين الصفتين.
تم تعيين البريطاني كمدير للفريق بعد استبعاد المدير السابق برونو فامين، بينما سعت ألبين لوضع حد للفوضى الإدارية التي شهدها الفريق في المواسم الأخيرة.
وقد أتى ضم أوكس مباشرة بعد جلب فلافيو برياتوري الذي يات مستشارًا تنفيذيًا للمدير التنفيذي لرينو لوكا دي ميو.
وعند سؤاله إذا ما انضم للفريق مع أية أهداف محددة يرغب بلوغها، صرح أوكس بأنه لم تكن لديه أفكار مسبقة مع بدء دوره الجديد، حيث يرى بأن ذلك سمح له بالبدء من الصفر بهدف منح العاملين تحت إشرافه في ألبين قيادة واضحة ورؤية من الأعلى.
حيث قال: "أعتقد بأنك تأتي بأفكارك الخاصة ومقاربتك من حيث الكيفية التي تريد بها إعادة الثقة ، الوحدة والاستقرار إلى الفريق. لذلك فإن ما قمت به هو البدء من الصفر حيث رأينا موقعنا الحالي وما قمنا به على نحو صائب وما أخطأنا به".
وتابع: "إنستون مكان مميز للغاية وبه الكثير من المعرفة، هذا الفريق يتواجد في الفورمولا 1 منذ فترة طويلة للغاية، فلافيو يذكرني بذلك يوميًا. ولهذا أرى بأن الفريق كان بحاجة للقيادة والدعم".
وأكمل: "وسأقول ذلك الآن لأنه سيكون على عاتقي، ولكنني أعتقد بأن الفريق بات يملك الآن رؤية وإدارة واضحتين، ونحن ملتزمان بذلك، مع أنا وفلافيو
وأردف: "وأعتقد بأن ذلك هو أكبر شيء رغبت بجلبه إلى الفريق في الواقع، بأن يكون هنالك أحد مستعد لتلقي رصاصة عوضًا عن الفريق، وأن يمنحهم الدعم والوجهة المطلوبة".
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