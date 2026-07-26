أوسكار بياستري يهاجم حادثة كارلوس ساينز "غير المقبولة".. ويتقبل استراتيجية مكلارين

أعرب سائق مكلارين عن استيائه الشديد بعدما اصطدم به ساينز، الذي كان متأخرًا عنه بفارق لفة خلال السباق، لكنه في المقابل لم يوجه أي انتقاد لاستراتيجية فريقه.

ودخل بياستري إلى خطّ الحظائر من الصدارة لإجراء توقفه الثاني، ليخرج وسط سيارات متأخرة بفارق لفة، خلف سائق ويليامز كارلوس ساينز وسائق أستون مارتن فرناندو ألونسو، اللذين كانا يتنافسان على مركز متأخر.

وعندما عاد ساينز إلى خط التسابق عند المنعطف الثاني، انحرف نحو سيارة بياستري من دون أن يدرك وجودها إلى جانبه.

ورغم أن سائق مكلارين تجنب تعرض سيارته لأضرار، فإنه خسر وقتًا كبيرًا، وهو ما كلفه في النهاية خسارة الصدارة لصالح زميله لاندو نوريس.

ورغم وجود أعطال متقطعة في نظام تحديد المواقع، أثرت على ظهور إشعارات الأعلام الزرقاء على شاشة المقود، فإن ساينز وألونسو كانا لا يزالان يتلقيان الأعلام الزرقاء عبر اللوحات الضوئية التي يشغلها مراقبو الحلبة.

ولم يخفِ بياستري غضبه من ساينز بعد السباق، واعتبر أن عدم انتباه السائق الإسباني إلى الأعلام الزرقاء أمر "غير مقبول"، بغض النظر عن العطل التقني.

وقال: "نعم، كنت أعلم بوجود مشكلات في الأعلام الزرقاء، لكن الأعلام كانت معروضة على جميع اللوحات الضوئية الخاصة بالمراقبين."

وأضاف: "كنت خلفه مباشرة. لم أصدق ما حدث. أن تصطدم بك سيارة متأخرة بفارق لفة ليس من الأمور التي تتوقع أن تفسد سباقك."

وأكمل: "لا يهمني إن كان لم يرني. حقيقة أنه لم يرني، أو أن أحدًا لم يخبره، أو أن هناك افتقارًا كاملًا للوعي بما يحدث، أمر غير مقبول."

وأضاف: "كان يتنافس مع فرناندو على المركز الأخير وكأن الأمر يتعلق ببطولة العالم. لقد كلفني ذلك صدارة السباق."

وتابع: "هو كثيرًا ما ينتقد الآخرين، كما أن آخرين انتقدوه سابقًا بسبب تصرفاته على الحلبة. وعندما تقوم بشيء كهذا، أعتقد أنه ينبغي عليك أن تنظر إلى المرآة قليلًا."

وكان بياستري قد وجه غضبه أيضًا إلى فريقه عبر رسالة ساخرة خلال السباق، شكرهم فيها على وضعه في ذلك الموقف من الأساس.

لكن بعد أن هدأت أعصابه، أقر بأن قرار مكلارين بإدخاله إلى منطقة الصيانة لتغطية توقف لويس هاميلتون كان القرار الصحيح، مؤكدًا أنه كان سيحافظ على الصدارة بسهولة لو لم يتعرض لهذا الاحتكاك النادر مع سيارة متأخرة بفارق لفة.

وقال: "أعتقد أن توقيت توقفي كان صحيحًا."

وأضاف: "كنا نريد تغطية توقف هاميلتون، وكان ذلك أمرًا طبيعيًا تمامًا. ولو لم أتعرض للاصطدام، لكنت بقيت أمام لاندو."

وأردف: "وبمجرد أن خرج لاندو أمامي، أدركت أنني لا أملك السرعة الكافية لمهاجمته، وعرفت عندها أن فرصتي في الفوز بالسباق قد انتهت."

وأضاف: "في تلك اللحظة كنت غاضبًا لأنني خسرت صدارة السباق، لكن ذلك لم يكن خطأ الفريق، بل كان خطأ كارلوس."

وأوضح بياستري أنه شعر أثناء السباق بأن مكلارين كان بإمكانه تأجيل توقف نوريس أيضًا، لكنه اعترف لاحقًا بأن ذلك لم يكن قرارًا منطقيًا.

وقال: "شعرت ربما أن الفريق كان بإمكانه عدم إدخال لاندو لو كان السباق بين سيارتين فقط، لكنني أعلم أنه ليس سباقًا بين سيارتين."

وأضاف: "أعلم أن لدى لاندو سباقه الخاص ويحاول الفوز، وهناك سائقون آخرون أيضًا."

واختتم: "لا يمكنهم ببساطة عدم إدخال لاندو إلى الصيانة بسبب أمر خارج عن سيطرته وخارج عن سيطرتي. ومن هذه الناحية، كل شيء كان على ما يرام. كنت فقط غاضبًا جدًا في تلك اللحظة مما حدث".