فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

أوسكار بياستري يكشف جانبًا إيجابيًا غير متوقع لابتعاده عن صراع لقب الفورمولا 1 في 2026

اعترف السائق الأسترالي بأنه يفتقد الضغوط المصاحبة للمنافسة على بطولة العالم للفورمولا 1.

أحمد مجدي

منشور: 11-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

قال أوسكار بياستري إنه يفتقد ضغط المنافسة على لقب بطولة العالم للفورمولا 1، بعدما تراجع أداء مكلارين في موسم دفاعها عن اللقب الذي حسمته مرسيدس في البرازيل.

وكان سائق مكلارين متصدرًا لترتيب البطولة خلال جزء كبير من الموسم الماضي، وخاض صراعًا استمر طوال العام على اللقب أمام زميله لاندو نوريس. لكن التحدي المتأخر من ماكس فيرستابن سائق ريد بُل دفع بياستري إلى إنهاء الموسم في المركز الثالث بالترتيب العام، بينما حسم نوريس اللقب، وحل فيرستابن ثانيًا.

لكن الموسم الحالي اختلف تمامًا بالنسبة للسائق الأسترالي، الذي يحتل حاليًا المركز السابع في ترتيب السائقين، بفارق 94 نقطة خلف نوريس، قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

وعندما سُئل من قبل موقع "ريسينغ نيوز 365" عما إذا كان الابتعاد عن المنافسة على اللقب قد شكل ضربة له، أجاب قائلًا: "نعم ولا. أريد أن أكون طرفًا في صراع على البطولة كل عام إذا استطعت، لكن الأمور أكثر هدوءًا بالتأكيد هذا الموسم. من الواضح أننا لا نريد أن نكون في هذا المركز، لكن مستوى التوتر ليس كما كان".

وأضاف: "لكن ذلك التوتر الذي تشعر به خلال المنافسة على البطولة هو الشعور الذي تبحث عنه، لأنه يعني أنك تنافس على تحقيق هدفك. أنا أفتقد هذا الشعور بالتأكيد هذا العام، فهو يضيف قدرًا إضافيًا من الحدة والتوتر إلى الأمور".

وتابع: "لكن نعم، ليست كل الأمور سلبية... فهناك بعض الأشياء التي تصبح أسهل قليلًا عندما لا تكون طرفًا في المنافسة على اللقب".

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: صور غيتي

وعانت مكلارين في مجاراة السرعة التي أظهرتها خلال الموسمين الماضيين في ظل القوانين الجديدة للفورمولا 1، رغم أن الفريق المتمركز في ووكينغ حقق تقدمًا جيدًا في الأداء خلال السباقات الأخيرة، تُوّج بفوز نوريس في البرازيل.

وعن تأثير القوانين الجديدة على أداء السيارة، قال بياستري: "كان واضحًا منذ بداية الموسم أن الأمور ستكون مختلفة إلى حد كبير، لكن ذلك كان مرتبطًا بشكل أساسي بوحدة الطاقة".

وأردف: "السيارات نفسها أصبحت أصغر حجمًا، وتتمتع بمستويات ارتكازية أقل، ولذلك كان من الطبيعي أن تكون مختلفة دائمًا. لكنني أعتقد أننا انشغلنا خلال السباقات الأولى بصورة كبيرة بوحدة الطاقة، وبكيفية استخراج أقصى استفادة منها. بعد السباقات الأولى، وخصوصًا عقب تعديل بعض القوانين، أصبحت الأمور أكثر اعتيادية قليلًا، وعندها بدأنا التعمق فعلًا في فهم طبيعة السيارة نفسها".

وأكمل: "لم تكن قيادتها سهلة، ولا تزال كذلك حتى الآن. لذلك، أدركنا في مرحلة مبكرة جدًا أن الموسم سيكون مليئًا بالتحديات. استغرق الأمر منا بعض الوقت لفهم ما الذي يجب تغييره تحديدًا، ثم إن محاولة إجراء تلك التغييرات ليست سهلة".

واختتم: "لكننا نحقق تقدمًا تدريجيًا، وهذا كل ما يمكننا مواصلة العمل من أجله. لذلك، كان هذا هو التحدي الأكبر. فقد أدركنا مبكرًا أن السيارة تضم بعض الخصائص التي تجعل التعامل معها صعبًا".

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق دانيال ريكاردو: ماكس فيرستابن "سيُصنف ضمن أعظم السائقين في تاريخ الفورمولا 1"

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

أحمد مجدي





توتو وولف يحتفل بلقب الصانعين لفريقه: "استغرق الأمر منا بضع سنوات للعودة إلى القمة"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



توتو وولف يحتفل بلقب الصانعين لفريقه: "استغرق الأمر منا بضع سنوات للعودة إلى القمة"





حجار سعيد بالمركز الثالث في البرازيل، "لكن عليّ ارتكاب أخطاء أقل من الآن فصاعدًا"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



حجار سعيد بالمركز الثالث في البرازيل، "لكن عليّ ارتكاب أخطاء أقل من الآن فصاعدًا"





فيرستابن بعدما تقدم 19 مركزًا نحو وصافة سباق البرازيل: "تراجعت الوتيرة بسبب تعرض السيارة لبعض الأضرار"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



فيرستابن بعدما تقدم 19 مركزًا نحو وصافة سباق البرازيل: "تراجعت الوتيرة بسبب تعرض السيارة لبعض الأضرار"

المزيد من

أوسكار بياستري





ماذا وراء انفصال أوسكار بياستري عن مارك ويبر؟ وما تأثير ذلك على مسيرته في الفورمولا 1؟



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



17 س



ماذا وراء انفصال أوسكار بياستري عن مارك ويبر؟ وما تأثير ذلك على مسيرته في الفورمولا 1؟





مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة البحرين الكبرى



مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟

المزيد من

مكلارين





نوريس بعد فوزه في البرازيل: "من الرائع العودة مجددًا إلى القمة"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



نوريس بعد فوزه في البرازيل: "من الرائع العودة مجددًا إلى القمة"





نوريس بعد تحقيق البول بوزيشن في البرازيل: "لم نرتكب أي خطأ على الإطلاق"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



نوريس بعد تحقيق البول بوزيشن في البرازيل: "لم نرتكب أي خطأ على الإطلاق"





الفورمولا 1 لا تحتاج إلى تغيير قوانين سيارة الأمان الافتراضية رغم خسارة نوريس في إسبانيا



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة إسبانيا الكبرى



الفورمولا 1 لا تحتاج إلى تغيير قوانين سيارة الأمان الافتراضية رغم خسارة نوريس في إسبانيا

أحدث الأخبار





أوسكار بياستري يكشف جانبًا إيجابيًا غير متوقع لابتعاده عن صراع لقب الفورمولا 1 في 2026



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



12 دقيقة



أوسكار بياستري يكشف جانبًا إيجابيًا غير متوقع لابتعاده عن صراع لقب الفورمولا 1 في 2026





دانيال ريكاردو: ماكس فيرستابن "سيُصنف ضمن أعظم السائقين في تاريخ الفورمولا 1"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



1 س



دانيال ريكاردو: ماكس فيرستابن "سيُصنف ضمن أعظم السائقين في تاريخ الفورمولا 1"





فيرستابن حول صراعات فيراري: لن أضم أبداً سائقين كلٌ منهما "الرقم 1"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



1 س



فيرستابن حول صراعات فيراري: لن أضم أبداً سائقين كلٌ منهما "الرقم 1"





مدير آودي: كامارا خاض "أحد أصعب السباقات"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



2 س



مدير آودي: كامارا خاض "أحد أصعب السباقات"

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك