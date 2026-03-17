فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

أوسكار بياستري يسجل رقمًا قياسيًا غير مرغوب فيه بعد جائزة الصين الكبرى

دخل أوسكار بياستري كتاب تاريخ الفورمولا 1 ولكن من باب غير مرغوب بعدما واجهه في جائزة الصين الكبرى.

سجّل أوسكار بياستري رقمًا سلبيًا غير مسبوق بعد جائزة الصين الكبرى، ليصبح أول سائق في تاريخ الفورمولا 1 يفشل في الانطلاق في أول سباقين من الموسم.

ولم يتمكن سائق مكلارين من بدء جائزة أستراليا الكبرى بعد تعرضه لحادث في طريقه إلى شبكة الانطلاق. بينما في جائزة الصين الكبرى، تمت إعادة السائق الأسترالي إلى مرآب الفريق من شبكة الانطلاق بسبب مشكلة كهربائية في وحدة الطاقة، ما منعه من المشاركة في السباق.

وبهذه النتيجة، أصبح بياستري أول سائق في تاريخ الفورمولا 1 يفشل في الانطلاق في أول سباقين من الموسم، من بين 782 سائقًا شاركوا في 1151 سباق جائزة كبرى ضمن بطولة العالم.

 

كما أن فشله في الانطلاق لسباقين متتاليين يُعد أول حالة من نوعها منذ مؤسس فريق مكلارين بروس مكلارين، الذي لم يتمكن بدوره من الانطلاق في سباقي الولايات المتحدة والمكسيك عام 1969، بسبب مشاكل في المحرك في واتكينز غلين، ومشكلة في نظام حقن الوقود في المكسيك.

وفي الوقت نفسه، لم يتمكن زميله لاندو نوريس أيضًا من الانطلاق في الصين، حيث لم يستطع مغادرة مرآب الفريق بسبب عطل إلكتروني مشابه لكنه غير مرتبط بوحدة الطاقة، مسجلًا أول حالة عدم انطلاق في مسيرته.

كما تُعد هذه أول مرة منذ عام 2005 يفشل فيها فريق مكلارين في إشراك سيارتين في سباق، حين انسحب كيمي رايكونن وخوان بابلو مونتويا من جائزة الولايات المتحدة الكبرى بسبب مخاوف تتعلق بسلامة إطارات ميشلان.

