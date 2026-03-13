ففي عام 2015، أتيحت لبياستري فرصة أن يكون "طفل شبكة الانطلاق" الخاص بدانيال ريكاردو خلال جائزة أستراليا الكبرى، لكن سائق ريد بُل حينها تعرض لعطل أثناء توجهه إلى شبكة الانطلاق، ما حرم بياستري الصغير آنذاك من فرصة لقائه.

وبعد 11 عامًا، تكرر السيناريو نفسه تقريبًا خلال جائزة أستراليا الكبرى 2026، لكن هذه المرة كان بياستري هو السائق الذي تعرض للحادث. إذ اصطدم سائق مكلارين بالحائط خلال لفة التوجه إلى شبكة الانطلاق على حلبة ألبرت بارك، ما منعه من خوض السباق.

ولسوء الحظ، أدى ذلك أيضًا إلى عدم تمكن "طفل شبكة الانطلاق" الخاص به من لقائه.

"أعتقد أنه تعرض لعطل في طريقه إلى شبكة الانطلاق، لكن النتيجة كانت نفسها" قال بياستري للصحفيين في شنغهاي.

وأضاف: "لم أتمكن من مقابلة طفل شبكة الانطلاق الذي كان من المفترض أن يكون معي، للأسف. تواصلت معه لاحقًا وأرسلت له مقطع فيديو، لكنها مصادفة غريبة أن يحدث الأمر نفسه بعد 11 عامًا".

هذا وأوضح السائق الأسترالي أنه قضى الأيام التي تلت بداية موسمه المخيبة في محاولة فهم ما حدث بالضبط خلال السباق.

حيث قال: "كنت أحاول فقط فهم ما حدث. أعتقد أن هناك الكثير من الأمور التي يجب فهمها من عطلة نهاية الأسبوع عمومًا، وبالتأكيد ما الذي جعل يوم الأحد يسير بشكل خاطئ إلى هذا الحد".

وتابع: "لكنني فهمت العوامل التي أدت إلى ذلك بسرعة نسبيًا، وبعدها ركزت على الأشياء التي يجب أن أفعلها هذا الأسبوع لكي أكون سريعًا قدر الإمكان".

كما أشار بياستري إلى أن الانتقال مباشرة إلى سباق آخر ساعده على تجاوز خيبة الأمل بسرعة.

فقال: "الشيء الجيد في الانتقال مباشرة إلى سباق آخر هو أنك تملك الكثير من الأمور التي تركز عليها، ما يجعل من السهل تحويل تركيزك نحو المستقبل".

واختتم: "الأمور كانت جيدة. لعبت بعض مباريات البادل، ورأيت عائلتي، وكان ذلك أمرًا جميلًا لأنني ربما أراهم يومين فقط من أصل عشرين يومًا خلال السنة. قضيت بعض الوقت معهم واسترخيت قليلًا".