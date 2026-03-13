أوسكار بياستري يتحدث عن "مصادفة غريبة" بعد تكرار موقف دانيال ريكاردو في 2015
كشف أوسكار بياستري عن مصادفة غريبة حدثت له خلال جائزة أستراليا الكبرى، بعدما كرر موقفًا مشابهًا لما حدث مع دانيال ريكاردو قبل أكثر من عقد.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: دوم جيبسون
ففي عام 2015، أتيحت لبياستري فرصة أن يكون "طفل شبكة الانطلاق" الخاص بدانيال ريكاردو خلال جائزة أستراليا الكبرى، لكن سائق ريد بُل حينها تعرض لعطل أثناء توجهه إلى شبكة الانطلاق، ما حرم بياستري الصغير آنذاك من فرصة لقائه.
وبعد 11 عامًا، تكرر السيناريو نفسه تقريبًا خلال جائزة أستراليا الكبرى 2026، لكن هذه المرة كان بياستري هو السائق الذي تعرض للحادث. إذ اصطدم سائق مكلارين بالحائط خلال لفة التوجه إلى شبكة الانطلاق على حلبة ألبرت بارك، ما منعه من خوض السباق.
ولسوء الحظ، أدى ذلك أيضًا إلى عدم تمكن "طفل شبكة الانطلاق" الخاص به من لقائه.
"أعتقد أنه تعرض لعطل في طريقه إلى شبكة الانطلاق، لكن النتيجة كانت نفسها" قال بياستري للصحفيين في شنغهاي.
وأضاف: "لم أتمكن من مقابلة طفل شبكة الانطلاق الذي كان من المفترض أن يكون معي، للأسف. تواصلت معه لاحقًا وأرسلت له مقطع فيديو، لكنها مصادفة غريبة أن يحدث الأمر نفسه بعد 11 عامًا".
Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس ترمي المنافسين بسهامها الفضية في ملبورن والجدل يتصاعد حول القوانين الجديدة
هذا وأوضح السائق الأسترالي أنه قضى الأيام التي تلت بداية موسمه المخيبة في محاولة فهم ما حدث بالضبط خلال السباق.
حيث قال: "كنت أحاول فقط فهم ما حدث. أعتقد أن هناك الكثير من الأمور التي يجب فهمها من عطلة نهاية الأسبوع عمومًا، وبالتأكيد ما الذي جعل يوم الأحد يسير بشكل خاطئ إلى هذا الحد".
وتابع: "لكنني فهمت العوامل التي أدت إلى ذلك بسرعة نسبيًا، وبعدها ركزت على الأشياء التي يجب أن أفعلها هذا الأسبوع لكي أكون سريعًا قدر الإمكان".
كما أشار بياستري إلى أن الانتقال مباشرة إلى سباق آخر ساعده على تجاوز خيبة الأمل بسرعة.
فقال: "الشيء الجيد في الانتقال مباشرة إلى سباق آخر هو أنك تملك الكثير من الأمور التي تركز عليها، ما يجعل من السهل تحويل تركيزك نحو المستقبل".
واختتم: "الأمور كانت جيدة. لعبت بعض مباريات البادل، ورأيت عائلتي، وكان ذلك أمرًا جميلًا لأنني ربما أراهم يومين فقط من أصل عشرين يومًا خلال السنة. قضيت بعض الوقت معهم واسترخيت قليلًا".
شارك أو احفظ هذه القصّة
دانيال ريكاردو غير متحمّس للعودة إلى السباقات: "الفكرة تخيفني"
هورنر: ريكاردو كان في مستوى بطل للعالم
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
راسل يهيمن على التجارب الحرة في الصين ومحركات مرسيدس في المراكز الأربعة الأولى
نوريس يحذر: تآكل الإطارات ما زال نقطة ضعف مكلارين في بداية موسم 2026
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
ها هي شبكة انطلاق السباق القصير لجائزة الصين الكبرى 2026
راسل يضمن قطب الانطلاق الأوّل بسهولة في تصفيات السباق القصير في الصين
أوسكار بياستري يتحدث عن "مصادفة غريبة" بعد تكرار موقف دانيال ريكاردو في 2015
فلافيو برياتوري يؤكد: مرسيدس تريد شراء حصة في فريق ألبين للفورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات