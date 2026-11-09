فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

أوسكار بياستري لن يتخذ من مارك ويبر مديرًا لأعماله بعد الآن

أعلن أوسكار بياستري ومارك ويبر توصلهما إلى اتفاق مشترك لإنهاء عقد إدارة الأعمال الذي جمع بينهما.

منشور: 09-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: غيتي للتصوير

أصبح ويبر وزوجته آن، التي تولت بنفسها إدارة مسيرة مارك خلال مسيرته كسائق، مديرين لأعمال بياستري في عام 2019، وهو العام الذي تمكن فيه السائق الشاب من التفوق بفارق ضئيل على فيكتور مارتينز وإحراز لقب فورمولا رينو يوروكاب، إلى جانب ضمان مقعد في أكاديمية رينو للفورمولا 1.

ومنذ ذلك الحين، كان صعود بياستري سريعًا للغاية، إذ أحرز لقب بطولة الفورمولا 3 في العام التالي، مجددًا بفارق ضئيل، بعدما لم يفصل سوى بضع نقاط بينه وبين تيو بورشير ولوغان سارجنت، قبل أن يفوز ببطولة الفورمولا 2 في عام 2021، خلال موسمه الأول أيضًا، لكن من دون منافسة تُذكر في تلك المرة.

وفي ظل إدارة ويبر، اتخذ بياستري القرار الأهم في مسيرته بترك صفوف ألبين والتوقيع مع مكلارين كسائق أساسي لموسم 2023 من بطولة الفورمولا 1، وهي الخطوة التي مهدت الطريق لمنافسته على اللقب في عام 2025. وخلال 88 مشاركة له في السباقات حتى الآن، حقق السائق الأسترالي ستة أقطاب انطلاق أول وتسعة انتصارات.

وقال ويبر: "نشعر بالفخر لأننا أدينا دورًا محوريًا في السنوات التأسيسية لمسيرة أوسكار، وتمكنا من وضعه في الفورمولا 1 ليحظى بفرصة المنافسة في المقدمة منذ وقت مبكر جدًا".

وأضاف: "بعد تقليص حضورنا في الحلبة خلال هذا الموسم، اتفقنا جميعًا على أن الوقت الحالي مناسب لإنهاء اتفاق إدارة الأعمال بيننا. وسيتيح ذلك لأوسكار البناء على إنجازاته في ظل هيكل إداري جديد، فيما يمنحنا الفرصة للشروع في مشاريعنا الجديدة. نتمنى لأوسكار كل التوفيق في مسيرة طويلة وناجحة".

من جانبه، أضاف بياستري: "أودّ توجيه الشكر إلى مارك وآن على كل الدعم والنصائح التي قدماها لي على مدار السنوات. كانت توجيهاتهما قيّمة للغاية، خصوصًا في التعامل مع بداية مسيرتي في الفورمولا 1. أتمنى لهما كل التوفيق في المستقبل".

وكان ويبر قد بدأ الابتعاد تدريجيًا عن دوره مع انطلاق موسم 2026، ولم يعد يرافق بياستري في الحلبة، إذ تولى شخصان جديدان مساعدة سائق مكلارين، هما بيدرو ماتوس، مهندس سباقه مع فريق بريما في الفورمولا 2، ومدربة الإعداد الذهني إيما موراي.

وقال بياستري في فبراير/شباط الماضي: "لم يكن هناك سبب محدد، بل اتخذنا قرارًا بأن تبدو الأمور مختلفة بعض الشيء. لا يزال مارك مشاركًا بشكل كبير، وقد تواصلت معه كثيرًا خلال الأسابيع القليلة الماضية. لكنه لن يكون حاضرًا على الحلبة بالقدر نفسه من الآن فصاعدًا. وهذا كل ما في الأمر تقريبًا".

وأضاف: "لم يكن هناك أي شيء محدد تسبب في هذا القرار".

وخلال ظهوره في بودكاست "هاي بيرفورمانس" في مايو/أيار، أوضح السائق البالغ من العمر 25 عامًا: "العلاقة جيدة. مارك دقيق للغاية. عندما دخلت الفورمولا 1 للمرة الأولى، كان يطرح أسئلة ويقدم أفكارًا لم تخطر ببالي حرفيًا. كنت أسمعه يتحدث وأفكر: كيف خطرت له هذه الفكرة؟ أو كيف سأتمكن يومًا من التفكير في أمور كهذه؟"

وتابع: "أعتقد أنه مع اكتساب الخبرة، نواصل التعلم كل يوم، لكنني الآن أبدأ موسمي الرابع، وأصبحت أملك إجابات عن الكثير من تلك الأسئلة التي لم أكن أعرف إجابتها خلال العامين الأولين، أو أصبحت أعرف الأسئلة التي ينبغي عليّ مواصلة طرحها، وهذا أمر يأتي بطبيعة الحال مع الخبرة".

وأكمل: "من الطبيعي أن تقلّ المهام التي يمكن لمارك القيام بها على صعيد السباقات كلما اكتسبت مزيدًا من الخبرة. لكن خلال العامين الأولين تحديدًا، هناك بعض الدروس التي لا بد من تعلمها بالطريقة الصعبة، ولا توجد وسيلة أخرى لذلك. ومع ذلك، أنا متأكد من أنه كانت هناك الكثير من الدروس الأخرى الصعبة والمزعجة بعض الشيء التي كان عليّ تعلمها، لكنني ربما نجوت منها بفضل خبرة مارك وتوجيهاته".

واختتم: "ربما كانت هناك دائمًا مواقف أو أمور سارت بسلاسة، أو مشكلات محتملة لم تتحول إلى مشكلات فعلية، ولن أعرف عنها أبدًا لأن مارك كان يتولى التعامل معها نيابة عني. وأعتقد أن هذا هو التغيير الذي طرأ على دور مارك خلال السنوات القليلة الماضية".

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق فيرستابن يقدّم هدية وداع مؤثرة لميكانيكي ريد بُل المخضرم

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

أحدث الأخبار





أوسكار بياستري لن يتخذ من مارك ويبر مديرًا لأعماله بعد الآن



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



2 دقيقة



أوسكار بياستري لن يتخذ من مارك ويبر مديرًا لأعماله بعد الآن





فيرستابن يقدّم هدية وداع مؤثرة لميكانيكي ريد بُل المخضرم



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



3 س



فيرستابن يقدّم هدية وداع مؤثرة لميكانيكي ريد بُل المخضرم





أنتونيللي: انزلاق "غريب" وعدم استقرار السيارة حرماني من الفوز في البرازيل



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



5 س



أنتونيللي: انزلاق "غريب" وعدم استقرار السيارة حرماني من الفوز في البرازيل





فيرستابن "بحاجة إلى فهم ما حدث" بعد عودته المذهلة في البرازيل: "اختلاف كالليل والنهار"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



5 س



فيرستابن "بحاجة إلى فهم ما حدث" بعد عودته المذهلة في البرازيل: "اختلاف كالليل والنهار"

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك