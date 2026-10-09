أوسكار بياستري: ريد بُل أصبحت "الفريق الأفضل على الإطلاق" في 2026
يرى بياستري أن ريد بُل انضمت إلى مرسيدس في صدارة الفرق بعد التحسن الكبير الذي حققته سيارة آر بي 22.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون
بات أوسكار بياستري ينظر إلى ريد بُل باعتبارها "الفريق الأفضل على الإطلاق" إلى جانب مرسيدس، في وقت تخسر فيه مكلارين أرضًا في ترتيب المنافسة في 2026.
أدخلت ريد بُل حزمة تحديثات كبيرة على سيارتها آر بي 22 خلال جائزة أذربيجان الكبرى، شملت تعديلات على جوانب وأرضية السيارة والمرايا وقمرة القيادة والناشر الخلفي.
وساهمت هذه التحديثات في تحقيق الفريق أفضل نتيجتين له حتى الآن هذا الموسم، إذ ضغط ماكس فيرستابن على جورج راسل في صراعهما على الفوز من المركز الثامن على شبكة الانطلاق في باكو، قبل أن يحقق بطل العالم أربع مرات انتصارًا مهيمنًا في ماليزيا.
في المقابل، حدّثت مكلارين أيضًا سيارتها إم سي إل 40 في أذربيجان، مع تعديلات على الجوانب وغطاء المحرك وأرضية السيارة والناشر الخلفي ونظام التعليق الخلفي والجناح الخلفي. لكن سيارتَي البابايا واجهتا صعوبة في الحفاظ على مكانتهما ضمن المنافسين على الانتصارات، بعدما حقق لاندو نوريس الفوز في المجر وزاندفورت.
وأشار مدير الفريق أندريا ستيلا إلى أن التحديثات عملت كما كان متوقعًا، لكنها لم تحقق المكاسب المأمولة مقارنة بالفرق الكبرى الأخرى. وكان بإمكان بياستري إنهاء سباق باكو على منصة التتويج لولا انغلاق المكابح في وقت متأخر من السباق، بينما تأهل السائقان في سيبانغ وأنهيا السباق خارج المراكز الخمسة الأولى.
"كان أداء مرسيدس قويًا جدًا طوال الموسم، وهذا أمر واضح. وأعتقد أن وجود المقاطع المستقيمة الطويلة في باكو جعل سرعتها الكبيرة هناك أمرًا غير مفاجئ. بالنظر إلى عدد المقاطع المستقيمة في ماليزيا، كان من المفاجئ ألا تكون مرسيدس أسرع" قال بياستري.
وتابع: "من الواضح أن التحديثات التي أدخلتها ريد بُل على سيارتها في باكو كانت كبيرة، لأن أداء الفريق مرّ إلى حد ما دون أن يلفت الأنظار، بالنظر إلى مراكز التأهل ومشكلة المحرك التي واجهها ماكس. ولو انطلق من المقدمة في باكو، لكان قد وضع جورج تحت ضغط كبير، ليس في نهاية السباق فحسب، بل طوال مراحله. أما في ماليزيا، فكان ماكس بالتأكيد الأسرع من بين جميع السائقين والسيارات".
وأكمل: "أعتقد بالتأكيد أن الفرق الأخرى المحيطة بنا تحقق تقدمًا. يبدو أن المنافسة بيننا وبين فيراري تتأرجح قليلًا من سباق إلى آخر، لكن مرسيدس كانت دائمًا الفريق الأفضل على الإطلاق، وأعتقد أن ريد بُل انضمت إليها خلال الأسبوعين الماضيين".
وبما أن جائزة سنغافورة الكبرى ستُقام وفق صيغة عطلة نهاية أسبوع تتضمن سباقًا قصيرًا، فقد تكون العودة إلى المنافسة صعبة على مكلارين، إذ وصف بياستري سيارة إم سي إل 40 بأنها سيارة يصعب الوصول سريعًا إلى إعدادات مناسبة لها.
واعترف السائق الأسترالي قائلًا: "لم يكن الوصول إلى الإعدادات المناسبة أمرًا سهلًا لأي منا مع سيارة هذا العام، وخصوصًا بالنسبة إليّ، لذلك ستضعنا عطلة نهاية الأسبوع هذه أمام اختبار حقيقي".
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