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أوسكار بياستري: أحتاج إلى حبل أتشبث به بمرسيدس من أجل المنافسة على الفوز باكو

وتيرة مرسيدس في باكو تعني أن منافسة جورج راسل على الفوز ستكون صعبة على الجميع.

منشور:
أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: سام باجنال

بعد تأهله ثالثًا في باكو عقب معاناته خلال التحضيرات الصعبة للحصص الرئيسية، كان أوسكار بياستري سعيدًا بمركزه على شبكة الانطلاق لجائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1.

لكن سائق مكلارين يرى أن توقع تحقيق نتيجة أفضل بكثير في السباق أمر غير واقعي، بالنظر إلى الفارق مع مرسيدس. وبينما خسر الأسترالي بفارق 0.001 ثانية فقط أمام شارل لوكلير في القسم الثالث من التصفيات، بلغ الفارق عن جورج راسل 0.838 ثانية هائلة.

وعندما سُئل خلال المؤتمر الصحفي بعد التصفيات عما إذا كان قادرًا على منافسة البريطاني في السباق، لجأ بياستري إلى السخرية.

حيث قال مبتسمًا: "إذا كان لديه حبل يمكنني التشبث به من الخلف، فربما. لكن أجل، سنرى ما يمكننا فعله".

وبالنظر إلى الفارق الذي تمكن راسل من بنائه أمام منافسيه، فمن السهل القول إن زميله في مرسيدس كيمي أنتونيللي كان سينضم إليه في الصف الأمامي لولا تعرضه لحادث في القسم الأول من التصفيات، وفي حلبة يسهل التجاوز عليها نسبيًا، ليس من المستبعد تمامًا أن يتمكن أنتونيللي من منافسة بياستري في السباق.

كما أن سيارة مكلارين لم تبدُ قوية بشكل خاص خلال حصص التجارب، وهو ما قد يكون مؤشرًا على أن سيارتي الفريق قد تكونان في موقف دفاعي بدلًا من الهجوم يوم السباق. وأقر بياستري بأن عطلة نهاية الأسبوع كانت صعبة على فريق ووكينغ، لكن التصفيات قدمت نتيجة غير متوقعة إلى حد ما.

وبعدما لم ينهِ أيًا من حصص التجارب في مركز أفضل من السادس، تصدر بياستري لفترة وجيزة القسم الثالث من التصفيات، لكن ذلك لم يكن صورة معبرة فعلًا عن الوضع على حلبة لا تناسب سيارة مكلارين لهذا العام بشكل خاص.

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وفوق ذلك، واجه بياستري مشكلة في المكابح صباح الجمعة، ما أجبر فريقه على استخدام أساليب غير معتادة للتعامل مع الاهتزازات، من خلال ربط بعض الأجزاء معًا باستخدام أربطة بلاستيكية حتى لا يفقدوا وقتًا إضافيًا على الحلبة.

وقال بياستري: "لم تكن عطلة نهاية أسبوع سهلة، بالتأكيد، من عدة نواحٍ. كما تعلمون، لم نكن سريعين بشكل خاص. وكنا أيضًا نستخدم أربطة بلاستيكية على سيارتنا يوم الجمعة، وهذه ليست علامة جيدة على الإطلاق. لذلك كانت الأمور صعبة قليلًا بالنسبة لنا".

وأضاف: "في التصفيات وجدنا بعض الوتيرة. أجل، ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك معنا هذا العام. يبدو أننا نكون في موقف دفاعي قليلًا خلال التجارب، ثم نصل إلى التصفيات ونجد تلك الزيادة الإضافية".

وتابع: "تفاجأت جدًا برؤيتنا في المركزين الأول والثاني بعد اللفة الأولى من القسم الثالث للتصفيات، لكن للأسف لم تكن لدينا أية فرصة أمام جورج".

ومع ذلك، يرى الأسترالي أن مكلارين قادرة على منافسة الفرق الأخرى يوم السبت، قائلًا: "مرسيدس تبدو سريعة بشكل لا يُصدق هنا، لكن يبدو أن الآخرين ضمن مجموعة متقاربة إلى حد ما. وكانت وتيرتنا في السباق جيدة جدًا بالأمس، بصراحة. لذلك أعتقد أننا قادرون على الصمود والمنافسة ضمن المجموعة خلف جورج، ونرى أيضًا كيف سيبدأ كيمي في شق طريقه عبر المجموعة".

فيما سيبدأ زميل بياستري في مكلارين، لاندو نوريس، السباق من المركز الخامس على شبكة الانطلاق.

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جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إستيبان أوكون، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
جدار حفرة التزلج الألبي

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
أوليفر بيرمان، هاس، إستيبان أوكون، هاس

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
بيير غاسلي، ألبين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرانكو كولابينتو، ألبين، بيير غاسلي، ألبين

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة أذربيجان الكبرى2026- التجارب التأهيلية
فورمولا 1
200

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