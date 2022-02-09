أوراكل تصبح الراعي الرسمي لريد بُل ريسينغ في الفورمولا واحد

بعد هذه الشراكة، سيُعرف الفريق المتمركز في ميلتون كينز بـ "أوراكل ريد بُل ريسينغ"، لتشارك الشركة الأمريكية في كتابة الفصل التالي للفريق بعد إنفنيتي التي كانت الراعية الرسمية للفريق من 2013 إلى 2015 وأستون مارتن التي ارتبط اسمها بالعلامة النمساوية من 2018 إلى 2020.

بينما تواجد اسم هوندا في نهاية اسم الفريق فقط لموسم 2021 الماضي.

وانضمت أوراكل للمرة الأولى إلى ريد بُل ريسينغ في مارس/أذار الماضي ضمن ما أُعلن في حينه أنها صفقة لعدة أعوام، والتي تم ترقيتها الآن.

هذا وأكدت ريد بُل أن استعانتها بالخدمات السحابية لأوراكل كان لها تأثير مباشر على نجاح موسم ماكس فيرشتابن في 2021 عبر مضاعفة محاكاة الاستراتيجية بألف مرة، وكذلك تحسين دقتها بعشرة أضعاف.

كما أوضح الفريق بأنه "سيوسّع من اعتماد الخدمات السحابية لأوراكل عبر أهم جوانب العمليات لديه بما فيها استراتيجية السباق القائمة على التحليل، تطوير المحرك المعزز، الذكاء الاصطناعي، تدريب السائقين المعزز بالتعلّم الآلي وتجربة المشجعين المُفصّلة.

وتعقيبًا منه على تلك الشراكة، قال كريستيان هورنر مدير الفريق: "أوراكل كلاود مكّنتنا من اتّخاذ القرارات في السباق التي ساعدت ماكس فيرشتابن على الفوز بلقب السائقين في 2021".

وأضاف: "استكشاف الفرص وردّة الفعل لها سريعًا كانا عاملين هامين للغاية في نجاحنا على الحلبة وخارجها، وأوراكل ركيزة أساسية في هذا الجهد".

وأكمل: "كل عنصر في أدائنا يتحرك من خلال تحليل البيانات. إذ أنّ وجود أوراكل كراعٍ رئيسي لفريقنا يُظهر الثقة التي لدينا في خبراتهم وقدراتهم على تقديم أفضلية تنافسية حقيقية".