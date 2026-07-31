بعد استحواذها على فريق ساوبر هذا العام وإطلاق أول مشروع لمحرك فورمولا 1 في تاريخها، نادراً ما تمكنت أودي من المنافسة على المراكز العشرة الأولى في بداية الموسم، قبل أن تقدم تحديثاً لوحدة الطاقة خلال جائزة إسبانيا الكبرى في برشلونة.

وأوضح نيكو هولكنبرغ آنذاك أن التحديث ركز بشكل أساسي على "سهولة القيادة"، بعدما كانت هذه إحدى نقاط الضعف في وحدة الطاقة "آر26".

ومنذ ذلك الحين، أصبح تقدم أودي واضحاً، إذ سجل الفريق النقاط في الجولات الثلاث الأخيرة بفضل غابرييل بورتوليتو (ثماني نقاط) ونيكو هولكنبرغ (نقطتان)، ليتقدم على ويليامز إلى المركز الثامن في بطولة الصانعين.

لكن عندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن موعد التحديث التالي لوحدة الطاقة، أجاب ماكنيش: "سيكون ذلك في العام المقبل."

وأوضح أن السبب بسيط، ويتمثل في الالتزام بسقف الميزانية. وقال: "يواجه الجميع المفاضلة نفسها بين موعد تقديم التحديثات، سواء على مستوى الهيكل أو وحدة الطاقة، وكذلك كيفية إنفاق الأموال."

وأضاف: "لا يمكنك إنفاق كل شيء دفعة واحدة، لأنك حينها لن يتبقى لديك ما تعتمد عليه لاحقاً. لذلك يجب إدارة التوقعات، ليس لموسم واحد فقط، بل لعدة مواسم أيضاً."

وأردف: "من جانبنا، وبفضل نظام أديو، قدمنا تحديثاً مباشراً في برشلونة، وكان عبارة عن تعديلات صغيرة، وقد نجح وساعدنا على التقدم."

وأضاف: "أما الأجزاء الأكبر فهي مخصصة لموسم 2027. لذلك لن نشهد أي تحديث كبير على وحدة الطاقة قبل ذلك."

وعندما سأله موقعنا عن حجم التطور المتوقع في نسخة وحدة الطاقة الخاصة بموسم 2027، ضحك قائلاً: "هذا موضوع 2027. امنحونا فرصة، فما زلنا في منتصف 2026، وأحتاج أولاً إلى كوب من الشاي."

وأضاف: "نعرف إلى أين نتجه، لكن الأمر يعتمد أيضاً على مستوى المنافسين. لذلك نقيس أداءنا باستمرار مقارنة بهم، ونراقب مدى سرعة تطورهم ومدى قدرتنا نحن على التطور."

وأكمل: "يمكنكم أن تروا أننا تطورنا في الأداء هذا الموسم، وكان ذلك مرتبطاً أيضاً بوحدة الطاقة، من خلال تعظيم الاستفادة من بعض أنظمتها، وكذلك بالتحديثات التي أدخلناها على الهيكل، والتي تحدثنا عنها سابقاً. وأعتقد أننا حققنا تقدماً واضحاً."

وأردف: "سنواصل ذلك أيضاً في النصف الثاني من الموسم، لكن فيما يتعلق بوحدة الطاقة فهذا ملف يخص 2027. الأمر يتعلق بالمكونات الصلبة أكثر من أي شيء آخر، وهذه ليست أموراً يمكن تغييرها بسرعة."

وبالحديث عن تركيز تحديث برشلونة على "سهولة القيادة"، كان هولكنبرغ قد شرح الأمر خلال جائزة بلجيكا الكبرى في سبا-فرانكورشان قائلاً: "الأمر يتعلق بما تطلبه عبر دواسة الوقود، وكيف تستجيب وحدة الطاقة لذلك، وكيف يتم تسليم العزم. هل يكون متقطعاً؟ هل يكون ثابتاً؟ هل يكون سلساً؟ إنها تفاصيل دقيقة للغاية".

وأضاف: "يمكننا الحديث عنها، لكن عليك أن تختبرها بنفسك لتشعر بها. كل شيء يحدث في لمح البصر، في أقل من عُشر ثانية عند الخروج من المنعطف. لكن عندما تكون السيارة عند حدود التماسك أو تتجاوزها، تصبح كل هذه التفاصيل مهمة جداً."

وأكمل: "إذا كانت لديك مشاكل في سهولة القيادة فوق ذلك، فالأمر يشبه محاولة ضرب كرة منحنية. والأمر نفسه ينطبق على علبة التروس وجودة تبديل السرعات."

واختتم قائلاً: "كما تعلمون، يمكن أن تكون هناك فروق كبيرة في جودة تبديل السرعات، سواء عند الصعود أو النزول، وهذا يؤثر أيضاً في توازن السيارة وسلوكها. لذلك فكل هذه العناصر مترابطة".