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أودي: لقد وجدنا توازنًا رائعًا بين بورتوليتو وهلكنبرغ

قيّم آلان مكنيش المدير الرياضي لأودي أداء غابرييل بورتوليتو، مشددًا على أن السائق الشاب أبهر الفريق ليس فقط بسرعته الخالصة، ولكن أيضًا بأسلوبه التحليلي ونضجه.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
غابريل بورتوليتو، أودي

غابريل بورتوليتو، أودي

الصورة من قبل: أندي هون

بعد فوزه ببطولتي الفورمولا 3 والفورمولا 2 على التوالي، أظهر غابرييل بورتوليتو، الذي انتقل إلى الفورمولا 1 العام الماضي مع الفريق الذي كان يُعرف سابقًا باسم ساوبر، أداءً قويًا في موسم 2025، رغم أنه أنهى الموسم خلف هلكنبرغ من حيث النقاط.

وفي موسم 2026، أنهى السائق الشاب الفترة التي سبقت العطلة الصيفية متقدمًا بفارق 8 نقاط على زميله في الفريق. ولفت السائق الشاب الأنظار، خصوصًا في سبا-فرانكورشان، حيث كان من المتوقع أن يواجه مصنع المحركات الجديد تحديات، لكنه أنهى السباق في المركز الثامن بعدما انطلق من المركز التاسع.

وفي تصريحات لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، أشار ماكنيش إلى أن بورتوليتو يتميز ليس فقط بأدائه على الحلبة، ولكن أيضًا بقوته الذهنية، قائلًا: "إنه يتمتع بطبيعة تحليلية للغاية فيما يتعلق بأسلوب القيادة والسرعة. ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح في التطور الذي حققه طوال العام".

وأضاف: "في سباق الفورمولا 2 في قطر، كان في الصدارة ومتجهًا إلى خط الحظائر، لكن خط الحظائر كان مغلقًا بسبب سيارة الأمان، ما أجبره على العودة إلى الحلبة في اللحظة الأخيرة، وحصل على عقوبة خمس ثوانٍ بسبب مخالفة الخط. الطريقة التي تمكن بها من استعادة تركيزه في تلك اللحظة ومواصلة السباق أظهرت النضج الذهني الكبير الذي يتمتع به".

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وتابع: "امتلاك سرعة طبيعية، إلى جانب النهج التحليلي والهدوء أثناء إظهار تلك السرعة، يخلق إمكانات هائلة. غابرييل يُظهر الآن تلك الإمكانات بالكامل على الحلبة مع اكتسابه المزيد من الخبرة. خارج السيارة، هو شخص إيجابي ومرح. وهذا يجعل العمل معه ممتعًا".

وأكمل: "لقد وجدنا توازنًا رائعًا بين غابرييل ونيكو. أحدهما يفهم بالفطرة اتجاه الأمور بفضل خبرته، بينما يجلب الآخر الطاقة والحماس الشبابيين".

واختتم مكنيش حديثه بتسليط الضوء على أخلاقيات العمل لدى السائق الشاب والدافع الذي يجلبه إلى الفريق، قائلًا: "إنه سائق مجتهد للغاية؛ حتى خلال العطلة، إذا كانت هناك حصة على جهاز المحاكاة، فإنه يأتي ويبدأ العمل مع مهندسه خوسيه دون تردد. وهذا بالضبط ما نحتاج إليه في الوقت الحالي. نحن بحاجة إلى سائقين يدفعوننا إلى الأمام، ويتحملون المسؤولية عندما يكون ذلك ضروريًا ويحملون الفريق على عاتقهم. كلا سائقينا يطابقان هذه الصفات، وغابي بالتأكيد يسير في هذا الاتجاه".

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