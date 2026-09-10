تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

مكلارين تتخلى عن مفهوم الجناح الخلفي H في جائزة إسبانيا الكبرى

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
مكلارين تتخلى عن مفهوم الجناح الخلفي H في جائزة إسبانيا الكبرى

ويليامز: مادرينغ حلبة تلحق أضرارًا جسيمة بالسيارات

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ويليامز: مادرينغ حلبة تلحق أضرارًا جسيمة بالسيارات

أودي تمضي قدمًا في الاستئناف ضد نتيجة تسونودا في جائزة إيطاليا الكبرى

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
أودي تمضي قدمًا في الاستئناف ضد نتيجة تسونودا في جائزة إيطاليا الكبرى

مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

ساينز عن حلبة مدريد: "ستشهد واحدًا من أصعب السباقات"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ساينز عن حلبة مدريد: "ستشهد واحدًا من أصعب السباقات"

"فيا" تكشف مناطق "وضع الخط المستقيم" في مدريد .. ومكلارين وفيراري تقيّمان الحلبة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
"فيا" تكشف مناطق "وضع الخط المستقيم" في مدريد .. ومكلارين وفيراري تقيّمان الحلبة

أستون مارتن تكشف: لن تكون هناك "أية تحديثات بعد باكو"

فورمولا 1
فورمولا 1
أستون مارتن تكشف: لن تكون هناك "أية تحديثات بعد باكو"

فيرستابن حول جائزة إسبانيا الكبرى: "أمامنا حلبة صعبة"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
فيرستابن حول جائزة إسبانيا الكبرى: "أمامنا حلبة صعبة"
فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

أودي تمضي قدمًا في الاستئناف ضد نتيجة تسونودا في جائزة إيطاليا الكبرى

تعتزم أودي المضي قدمًا في نيتها الاستئناف ضد قرار عدم معاقبة سائق ريسينغ بولز يوكي تسونودا بعد تسببه في لفة تشكيل إضافية خلال جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1، وفقًا لما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

منشور:
نيكو هلكنبرغ، أودي

نيكو هلكنبرغ، أودي

الصورة من قبل: إيريك لي غاليوت

تسبب تسونودا في لفة تشكيل إضافية عند انطلاقة سباق مونزا، بعدما لم يكن مدير السباق روي ماركيز مرتاحًا للطريقة التي تمركز بها السائق الياباني داخل خانة الانطلاق، إذ كانت سيارته مائلة باتجاه جدار منطقة الحظائر.

وراجع المراقبون الواقعة بعد السباق، لكنهم قرروا عدم فرض عقوبة التوقف والانطلاق المعتادة على تسونودا، والتي كانت ستتحول إلى عقوبة زمنية قدرها 30 ثانية.

ووفقًا للمادة B5.9.4 من اللوائح الرياضية للفورمولا 1 لعام 2026، فإن "أي سائق تسبب في لفة تشكيل إضافية، وتمكن بعد ذلك من الانطلاق في لفة التشكيل الإضافية أو أي لفة تشكيل إضافية لاحقة، يجب أن يدخل إلى منطقة الصيانة في نهاية اللفة، ويجب أن يبدأ ... من نهاية منطقة الصيانة".

لكن فريق ريسينغ بولز جادل بأن سائقه لم يكن خارج خانة انطلاقه ولم يؤثر على منافسيه. كما أوضح مدير السباق روي ماركيز أنه اتخذ قراره بدافع توخي الحذر الشديد. ونتيجة لذلك، لم يتم إبلاغ الفريق من قبل إدارة السباق بأن تسونودا كان سببًا في لفة التشكيل الإضافية، ولذلك لم يكن لديه أي سبب لإبلاغ سائقه بضرورة الانطلاق من مخرج منطقة الصيانة بدلًا من ذلك.

واتفق الحكام مع هذا التفسير للقواعد، لكن أودي تقدمت سريعًا بإخطار بنيتها الاستئناف. وتأثرت أودي بقرار عدم معاقبة تسونودا، بعدما أنهى غابرييل بورتوليتو السباق في المركز الحادي عشر خلف السائق الياباني مباشرة، وكان سيصعد إلى مركز يمنحه نقاطًا إذا تم نقض القرار بحق تسونودا.

ومن خلال إخطار الاتحاد الدولي للسيارات بنيتها الاستئناف، منحت أودي نفسها مهلة 96 ساعة لدراسة لوائح البطولة بشكل أعمق، وبناء قضيتها، واتخاذ قرار بشأن المضي قدمًا في الاستئناف من عدمه. وتنتهي هذه المهلة مساء الخميس، وقد أكدت مصادر الآن لموقعنا أن أودي ستمضي قدمًا في إجراءات الاستئناف.

ويُتفهّم أن أودي ترى أن نص اللوائح واضح تمامًا بشأن معاقبة السائقين الذين يتسببون في لفة تشكيل إضافية. ويتمثل أحد الحجج في أنه بما أن مدير السباق رأى أن وضع تسونودا عند الانطلاق كان سببًا كافيًا لإلغاء الانطلاقة، كان يتعين على تسونودا الانطلاق من منطقة الصيانة في جميع الأحوال.

وسواء كان الاستئناف كافيًا لنقض قرار عدم معاقبة تسونودا أم لا، فإن الفريق حريص على الحصول على توضيح من حكام السباق بشأن تفسير القاعدة لاستخدامه في الحالات المستقبلية. ولم يحدد الاتحاد الدولي للسيارات موعدًا لجلسة الاستئناف حتى الآن.

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

مكلارين تتخلى عن مفهوم الجناح الخلفي H في جائزة إسبانيا الكبرى

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
مكلارين تتخلى عن مفهوم الجناح الخلفي H في جائزة إسبانيا الكبرى

ويليامز: مادرينغ حلبة تلحق أضرارًا جسيمة بالسيارات

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ويليامز: مادرينغ حلبة تلحق أضرارًا جسيمة بالسيارات

أودي تمضي قدمًا في الاستئناف ضد نتيجة تسونودا في جائزة إيطاليا الكبرى

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
أودي تمضي قدمًا في الاستئناف ضد نتيجة تسونودا في جائزة إيطاليا الكبرى

مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
من قبل أوليغ كاربوف
لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟
شاهد المزيد