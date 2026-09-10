أودي تمضي قدمًا في الاستئناف ضد نتيجة تسونودا في جائزة إيطاليا الكبرى

تسبب تسونودا في لفة تشكيل إضافية عند انطلاقة سباق مونزا، بعدما لم يكن مدير السباق روي ماركيز مرتاحًا للطريقة التي تمركز بها السائق الياباني داخل خانة الانطلاق، إذ كانت سيارته مائلة باتجاه جدار منطقة الحظائر.

وراجع المراقبون الواقعة بعد السباق، لكنهم قرروا عدم فرض عقوبة التوقف والانطلاق المعتادة على تسونودا، والتي كانت ستتحول إلى عقوبة زمنية قدرها 30 ثانية.

ووفقًا للمادة B5.9.4 من اللوائح الرياضية للفورمولا 1 لعام 2026، فإن "أي سائق تسبب في لفة تشكيل إضافية، وتمكن بعد ذلك من الانطلاق في لفة التشكيل الإضافية أو أي لفة تشكيل إضافية لاحقة، يجب أن يدخل إلى منطقة الصيانة في نهاية اللفة، ويجب أن يبدأ ... من نهاية منطقة الصيانة".

لكن فريق ريسينغ بولز جادل بأن سائقه لم يكن خارج خانة انطلاقه ولم يؤثر على منافسيه. كما أوضح مدير السباق روي ماركيز أنه اتخذ قراره بدافع توخي الحذر الشديد. ونتيجة لذلك، لم يتم إبلاغ الفريق من قبل إدارة السباق بأن تسونودا كان سببًا في لفة التشكيل الإضافية، ولذلك لم يكن لديه أي سبب لإبلاغ سائقه بضرورة الانطلاق من مخرج منطقة الصيانة بدلًا من ذلك.

واتفق الحكام مع هذا التفسير للقواعد، لكن أودي تقدمت سريعًا بإخطار بنيتها الاستئناف. وتأثرت أودي بقرار عدم معاقبة تسونودا، بعدما أنهى غابرييل بورتوليتو السباق في المركز الحادي عشر خلف السائق الياباني مباشرة، وكان سيصعد إلى مركز يمنحه نقاطًا إذا تم نقض القرار بحق تسونودا.

ومن خلال إخطار الاتحاد الدولي للسيارات بنيتها الاستئناف، منحت أودي نفسها مهلة 96 ساعة لدراسة لوائح البطولة بشكل أعمق، وبناء قضيتها، واتخاذ قرار بشأن المضي قدمًا في الاستئناف من عدمه. وتنتهي هذه المهلة مساء الخميس، وقد أكدت مصادر الآن لموقعنا أن أودي ستمضي قدمًا في إجراءات الاستئناف.

ويُتفهّم أن أودي ترى أن نص اللوائح واضح تمامًا بشأن معاقبة السائقين الذين يتسببون في لفة تشكيل إضافية. ويتمثل أحد الحجج في أنه بما أن مدير السباق رأى أن وضع تسونودا عند الانطلاق كان سببًا كافيًا لإلغاء الانطلاقة، كان يتعين على تسونودا الانطلاق من منطقة الصيانة في جميع الأحوال.

وسواء كان الاستئناف كافيًا لنقض قرار عدم معاقبة تسونودا أم لا، فإن الفريق حريص على الحصول على توضيح من حكام السباق بشأن تفسير القاعدة لاستخدامه في الحالات المستقبلية. ولم يحدد الاتحاد الدولي للسيارات موعدًا لجلسة الاستئناف حتى الآن.