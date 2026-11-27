فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

أودي تفقد فرصة "نقطة حاسمة" بعد خسارة استئنافها ضد تسونودا في سباق مونزا.. وإليكم السبب

احتفظ يوكي تسونودا بالمركز العاشر في جائزة إيطاليا الكبرى، بعدما طعنت أودي في إجراءات إعادة الانطلاق أمام محكمة الاستئناف الدولية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.

رونالد فوردينغ

منشور: 27-11-2026

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يوكي تسونودا، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

بعد أكثر من شهرين على سباق الفورمولا 1 في مونزا، تأكدت النتيجة النهائية أخيرًا. إذ اعتقدت أودي أن يوكي تسونودا، سائق ريسينغ بولز، الذي حصل على فرصة المشاركة بديلًا بعد إصابة معصم إسحاق حجار، وترقية ليام لاوسون لاحقًا، كان يستحق عقوبة زمنية بسبب مخالفة محتملة لإجراءات إعادة الانطلاق.

وعقب حادث التصادم العنيف الذي تعرض له شارل لوكلير، تقررت إعادة الانطلاق من وضع الثبات على حلبة "معبد السرعة"، لكن تسونودا اتجه في البداية نحو الجانب الأيسر من شبكة الانطلاق، وبالتالي إلى الخانة الخاطئة. وبعد مناورة متأخرة باتجاه خانة انطلاقه الصحيحة، تقررت إقامة لفة تحمية إضافية.

وتنص القوانين الرياضية على أن السائق الذي يتسبب في إقامة لفة تحمية إضافية يجب أن يبدأ السباق من نهاية ممر الصيانة. وقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى فرض عقوبة المرور والتوقف لمدة 10 ثوانٍ. وفي حالة تسونودا، انطلق من شبكة الانطلاق بصورة طبيعية، لكن مراقبي السباق قرروا عدم اتخاذ أي إجراء إضافي بشأن الواقعة بعد السباق.

وكان ذلك كافيًا لدفع أودي إلى الطعن في المسألة أمام محكمة الاستئناف الدولية. فقد أنهى غابرييل بورتوليتو ونيكو هلكنبرغ سباق مونزا في المركزين 11 و12 خلف تسونودا، ومع احتدام المنافسة مع هاس على المركز السابع في بطولة الصانعين، كانت أية نقطة إضافية ستشكل مكسبًا مرحبًا به للعلامة الألمانية.

لكن أودي لن تحصل بالتأكيد على تلك النقطة الإضافية من سباق مونزا. فخلال عطلة نهاية أسبوع جائزة قطر الكبرى، أعلنت محكمة الاستئناف الدولية أنه رغم اعتبار طلب أودي الأولي للاستئناف "مقبولًا"، فإن الاستئناف نفسه "رُفض من حيث الموضوع".

ومن المنتظر أن يستغرق نشر التفسير الكامل لهذا القرار وقتًا أطول. إذ تحرص محكمة الاستئناف الدولية، حرصًا على سرعة الإجراءات، على إعلان قرارها أولًا، على أن تنشر الحيثيات الكاملة في مرحلة لاحقة.

يوكي تسونودا، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

واكتفت المحكمة بالإشارة إلى القرار الأصلي الصادر عن فيا، الوارد في الوثيقة رقم 69، والذي لا يزال ساريًا. وفي تلك الوثيقة، قبل مراقبو السباق دفوع فريق ريسينغ بولز، وأضافوا أن تسونودا لم يكن بإمكانه معرفة أنه يُعتبر المتسبب في إقامة لفة تحمية إضافية في ذلك الوقت.

وجاء في القرار: "علاوة على ذلك، تنص المادة B5.9.4 على أنه إذا تسبب أحد السائقين في إقامة لفة تحمية إضافية، وكان قادرًا على بدء تلك اللفة، فيجب عليه دخول ممر الصيانة عند نهايتها والانطلاق من هناك. وفقط في حال عدم التزام السائق بذلك، تُفرض عليه عقوبة إلزامية بالمرور والتوقف".

وأضاف القرار: "بعبارة أخرى، تُفرض العقوبة بسبب عدم دخول السائق إلى ممر الصيانة والانطلاق منه. وليست العقوبة بسبب التسبب في إقامة لفة تحمية إضافية، إذا ثبت أصلًا أنه المتسبب فيها".

وتابع: "تبرز هنا مسألة جوهرية، إذ يتعين على السائق، حتى يتمكن من الالتزام بمتطلبات دخول ممر الصيانة والانطلاق منه، أن يعلم بأنه المتسبب في إقامة لفة تحمية إضافية. وقد أشار ممثل الفريق إلى حالات سابقة بدأت فيها لفات تحمية إضافية بسبب ظروف خارجة عن إرادة الفرق، مثل وجود مصور في موقع غير مناسب. وفي هذه الحالة، لم تُرسل أي رسالة إلى الفريق أو السائق لإبلاغهما بأنهما المتسببان في إقامة لفة التحمية الإضافية".

وأوضح القرار: "وبناءً على حقيقة أن السيارة كانت متمركزة داخل خانة الانطلاق الخاصة بها بما يتوافق مع القوانين، لم يكن لدى الفريق، وفقًا لتقديرنا، أي سبب يدفعه إلى توجيه سائقه لدخول ممر الصيانة والانطلاق منه".

واختتم: "وبناءً على ذلك، وبصرف النظر عما إذا كان السائق قد تسبب بصورة مباشرة في إقامة لفة التحمية الإضافية أم لا، فإن الفريق والسائق لم يكونا على علم بأنهما يُعتبران المتسببين فيها. ولذلك، نرى أنه لا يمكننا فرض عقوبة المرور والتوقف في هذه الحالة، ونقرر عدم اتخاذ أي إجراء إضافي".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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