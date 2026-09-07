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أودي تعلن نيتها الاستئناف ضد قرار تسونودا في جائزة إيطاليا الكبرى

تقدّم فريق أودي في الفورمولا 1 بإخطار إلى الاتحاد الدولي للسيارات بنيته الاستئناف ضد قرار عدم معاقبة يوكي تسونودا في جائزة إيطاليا الكبرى.

منشور:
يوكي تسونودا، ريسينغ بولز

يوكي تسونودا، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: بيتر فوكس

في ظل ارتباك بشأن المكان الذي كان من المفترض أن يتمركز فيه عند إعادة الانطلاق في اللفة السادسة، أوقف تسونودا سيارته في مركزه الصحيح، الرابع عشر على شبكة الانطلاق، لكنه وضعها بزاوية باتجاه الحاجز الداخلي.

ولم يكن مدير السباق روي ماركيز "مرتاحًا" لوضع سيارة تسونودا، ولذلك فرض لفة تشكيل إضافية.

ووفقًا للمادة B5.9.4 من اللوائح الرياضية للفورمولا 1 لعام 2026، فإن "أي سائق تسبب في لفة تشكيل إضافية، وتمكن بعد ذلك من الانطلاق في لفة التشكيل الإضافية أو أي لفة تشكيل إضافية لاحقة، يجب أن يدخل إلى منطقة الصيانة في نهاية اللفة، ويجب أن يبدأ ... من نهاية منطقة الصيانة".

لكن وفقًا للمراقبين، لم يتسبب تسونودا من الناحية الفنية في لفة التشكيل الإضافية، لأن مدير السباق اتخذ قراره بدافع توخي الحذر الشديد، ولأن تسونودا لم يكن خارج مركزه على شبكة الانطلاق ولم يؤثر في أي من المنافسين الآخرين.

وتتمثل النقطة الأساسية في القضية في أن إدارة السباق لم تبلغ فريق ريسينغ بولز بأن سائقه تسبب في لفة التشكيل الإضافية، ولذلك لم يكن لدى الفريق أي سبب لإبلاغ تسونودا بضرورة الانطلاق من منطقة الصيانة.

ونجا تسونودا من عقوبة التوقف والانطلاق، وأنهى السباق في المركز العاشر ليحصل على النقطة الأخيرة. وأثر قرار عدم معاقبة السائق الياباني في غابرييل بورتوليتو سائق أودي، الذي عبر خط النهاية في المركز الحادي عشر.

وبناءً على ذلك، أبلغت أودي الاتحاد الدولي بنيتها الاستئناف ضد قرار عدم معاقبة تسونودا.

وقالت أودي في بيان: "بعد جائزة إيطاليا الكبرى، أثَرنا مسألة تتعلق بتطبيق المادة B5.9.4، التي تلزم السائق الذي يتسبب في لفة تشكيل إضافية بدخول منطقة الصيانة واستئناف السباق من هناك. وأصدر الحكام قرارًا بعدم اتخاذ أي إجراء إضافي، وقد أبلغنا عن نيتنا الاستئناف. وبما أن المسألة تخضع الآن لإجراءات الاستئناف لدى الاتحاد الدولي للسيارات، فلن ندلي بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة".

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