أودي تعلن خطط إنشاء مركّب جديد للفورمولا 1 في سويسرا
ستُواصل المنشأة الحالية في هينويل العمل كقاعدة لنفق الهواء والتصنيع.
رسومات حاسوبية لتصميم مركّب أودي
كشف فريق أودي للفورمولا 1 عن خططه لتطويره على المدى الطويل، والتي تتضمن إنشاء "مركّب" جديد بالقرب من مصنعه الحالي في هينويل في سويسرا.
وقال بيان للفريق: "دخلت عناصر الحرم الجديد في شارع زيورخ شتراسه حيز التشغيل في صيف 2026، على أن يكتمل المشروع بالكامل في عام 2030".
وأسس بيتر ساوبر فريقه الذي حمل اسمه، واتخذ من هينويل مقرًا له، في عام 1970. وأدار ساوبر برنامج مرسيدس لسباقات السيارات الرياضية خلال ثمانينيات القرن الماضي، قبل الانتقال إلى الفورمولا 1 في عام 1993. واشترت بي إم دبليو الفريق في 2005، قبل أن تبيعه مجددًا إلى ساوبر في 2009.
واستحوذت أودي لاحقًا على حصص في المشروع على مراحل، قبل أن تتولى السيطرة الكاملة عليه في يناير 2005. وكانت منشأة هينويل بحاجة إلى استثمارات كبيرة، إذ كان الفريق يعمل منذ انسحاب بي إم دبليو بميزانية محدودة جدًا مقارنة بمعايير الفورمولا 1. كما احتاجت كل من مجموعة ديناميكا الموائع الحسابية ومختبر نفق الهواء إلى تحديثات كبيرة.
ومن المعروف أن نفق الهواء تم تمويله بالأموال التي حصلت عليها ساوبر من مرسيدس مقابل تحرير كيمي رايكونن من عقده مع الفريق للانتقال إلى مكلارين في عام 2002. وسيُعاد تطوير الموقع الموجود في شارع فيلدباخ شتراسه، لكن نفق الهواء سيبقى قائمًا.
وستظل منشأة تطوير محركات أودي في نويبرغ، كما ستواصل الشركة الحفاظ على مكاتبها في بيستر. وكان الفريق قد أنشأ منشأته الفرعية في المملكة المتحدة بهدف استقطاب موظفين ذوي خبرة لم يكونوا راغبين أو قادرين على الانتقال إلى سويسرا.
وقال ماتيا بينوتو، الرئيس التنفيذي لأودي ومدير الفريق: "سيلعب الحرم دورًا مهمًا في مساعدتنا على جذب المواهب العالمية والاحتفاظ بها، مع توفير الأسس اللازمة لتحقيق طموحاتنا على المدى الطويل".
وأضاف: "إن بناء فريق ناجح في الفورمولا 1 يعتمد في نهاية المطاف على الأشخاص. فأفضل المهندسين والمصممين والميكانيكيين والمتخصصين يريدون العمل في بيئة تتيح لهم التعاون والابتكار وتقديم أفضل ما لديهم. وسيساعدنا الحرم على إنشاء هذه البيئة بالضبط".
وأردف: "ما يجعل هذا المشروع مميزًا بشكل خاص هو أنه يتيح لنا تشكيل مستقبل فريق أودي ريفولوت للفورمولا 1 من الصفر. مثل هذه الفرص نادرة في الفورمولا 1 الحديثة".
وأكمل: "نحن لا ننتقل ببساطة إلى منشأة موجودة؛ بل ننشئ مقرًا صُمم حول أفراد فريقنا وثقافتنا وطموحاتنا. ويمثل هذا الحرم جزءًا مهمًا من هذه الرحلة".
واختتم بالقول: "نحن فخورون بأن الفصل التالي من فريق أودي ريفولوت للفورمولا 1 سيُكتب في هينويل، وأود أن أسجل شكري لبلدية هينويل نفسها".
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
أودي تعلن خطط إنشاء مركّب جديد للفورمولا 1 في سويسرا
"كلما شاهدت التلفاز، أعتقد أنني كنت سأقدم أداءً أفضل" – السبب الحقيقي وراء استمرار ألونسو في الفورمولا 1
باكستون: لورون ميكيز يُنسب إليه الفضل في إنهاء "لعنة المقعد الثاني" في ريد بُل
غونتر شتاينر يسخر من حديث كريستيان هورنر عن فيراري: "دعاية جيدة لكتابه الجديد"
فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات