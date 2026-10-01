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أودي تعلن خطط إنشاء مركّب جديد للفورمولا 1 في سويسرا

ستُواصل المنشأة الحالية في هينويل العمل كقاعدة لنفق الهواء والتصنيع.

منشور:
رسومات حاسوبية لتصميم مركّب أودي

رسومات حاسوبية لتصميم مركّب أودي

كشف فريق أودي للفورمولا 1 عن خططه لتطويره على المدى الطويل، والتي تتضمن إنشاء "مركّب" جديد بالقرب من مصنعه الحالي في هينويل في سويسرا.

وقال بيان للفريق: "دخلت عناصر الحرم الجديد في شارع زيورخ شتراسه حيز التشغيل في صيف 2026، على أن يكتمل المشروع بالكامل في عام 2030".

وأسس بيتر ساوبر فريقه الذي حمل اسمه، واتخذ من هينويل مقرًا له، في عام 1970. وأدار ساوبر برنامج مرسيدس لسباقات السيارات الرياضية خلال ثمانينيات القرن الماضي، قبل الانتقال إلى الفورمولا 1 في عام 1993. واشترت بي إم دبليو الفريق في 2005، قبل أن تبيعه مجددًا إلى ساوبر في 2009.

واستحوذت أودي لاحقًا على حصص في المشروع على مراحل، قبل أن تتولى السيطرة الكاملة عليه في يناير 2005. وكانت منشأة هينويل بحاجة إلى استثمارات كبيرة، إذ كان الفريق يعمل منذ انسحاب بي إم دبليو بميزانية محدودة جدًا مقارنة بمعايير الفورمولا 1. كما احتاجت كل من مجموعة ديناميكا الموائع الحسابية ومختبر نفق الهواء إلى تحديثات كبيرة.

ومن المعروف أن نفق الهواء تم تمويله بالأموال التي حصلت عليها ساوبر من مرسيدس مقابل تحرير كيمي رايكونن من عقده مع الفريق للانتقال إلى مكلارين في عام 2002. وسيُعاد تطوير الموقع الموجود في شارع فيلدباخ شتراسه، لكن نفق الهواء سيبقى قائمًا.

وستظل منشأة تطوير محركات أودي في نويبرغ، كما ستواصل الشركة الحفاظ على مكاتبها في بيستر. وكان الفريق قد أنشأ منشأته الفرعية في المملكة المتحدة بهدف استقطاب موظفين ذوي خبرة لم يكونوا راغبين أو قادرين على الانتقال إلى سويسرا.

وقال ماتيا بينوتو، الرئيس التنفيذي لأودي ومدير الفريق: "سيلعب الحرم دورًا مهمًا في مساعدتنا على جذب المواهب العالمية والاحتفاظ بها، مع توفير الأسس اللازمة لتحقيق طموحاتنا على المدى الطويل".

وأضاف: "إن بناء فريق ناجح في الفورمولا 1 يعتمد في نهاية المطاف على الأشخاص. فأفضل المهندسين والمصممين والميكانيكيين والمتخصصين يريدون العمل في بيئة تتيح لهم التعاون والابتكار وتقديم أفضل ما لديهم. وسيساعدنا الحرم على إنشاء هذه البيئة بالضبط".

وأردف: "ما يجعل هذا المشروع مميزًا بشكل خاص هو أنه يتيح لنا تشكيل مستقبل فريق أودي ريفولوت للفورمولا 1 من الصفر. مثل هذه الفرص نادرة في الفورمولا 1 الحديثة".

وأكمل: "نحن لا ننتقل ببساطة إلى منشأة موجودة؛ بل ننشئ مقرًا صُمم حول أفراد فريقنا وثقافتنا وطموحاتنا. ويمثل هذا الحرم جزءًا مهمًا من هذه الرحلة".

واختتم بالقول: "نحن فخورون بأن الفصل التالي من فريق أودي ريفولوت للفورمولا 1 سيُكتب في هينويل، وأود أن أسجل شكري لبلدية هينويل نفسها".

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