أوامر فريق مكلارين تحرم نوريس المركز الأول وتمنح بياستري الفوز بسباق المجر وهاميلتون ثالثاً

شهد سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد دراما غريبة للغاية من نوعها، إذ وسط تفوق مكلارين الواضح امتلك نوريس الأفضلية في القسم الأخير للسباق.

لكن مكلارين طلبت منه منح مركزه إلى بياستري، ورغم أنه عارض ذلك لعدة لفات لكن سلسلة من المحادثات اللاسلكية الغريبة بينه وبين الفريق أدت في النهاية لانصياعه وتخليه عن الفوز لصالح بياستري.

لويس هاميلتون منح مرسيدس المركز الثالث أمام شارل لوكلير سائق فيراري وماكس فيرستابن الذي خاض سباقاً متقلباً لم يكن راضياً عنه على الإطلاق وأنهاه خامساً.

مجريات السباق

الانطلاقة: معركة فيرستابن مع سيارتي مكلارين

قرر أول ستة سائقين الانطلاق على ميديوم، بينما انطلقت سيارتا أستون مارتن على سوفت من المركزين السابع والثامن.

وشهد السباق انطلاقة نارية، مع تواجد السيارات الثلاث الأولى جنباً إلى جنب في المنعطف الأول، لينتهي الأمر بتقدم أوسكار بياستري من المركز الثاني إلى الأول، بينما انتهت معركة ماكس فيرستابن ولاندو نوريس بتقدم الهولندي للمركز الثاني رغم خروجه عن المسار.

حيث سُمع نوريس وهو يشتكي لفريقه بأن فيرستابن قد كسب أفضلية غير مشروعة عبر الخروج عن المسار وتجاوزه.

أما لويس هاميلتون فكسب مركزاً ليتقدم نحو المركز الرابع أمام سيارتي فيراري لكل من شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

وبالفعل مع الوصول للفة الرابعة، سُمع فريق ريد بُل وهو ينصح فيرستابن بإعادة المركز إلى نوريس (رغم أن الهولندي كان غاضباً من ذلك)، وهكذا باتت سيارتا مكلارين بالمركزين الأول والثاني مع بياستري ونوريس أمام فيرستابن، هاميلتون ومن ثم سائقي فيراري أمام سائقي أستون مارتن.

وصولاً إلى اللفة السابعة بدأت السيارات التي انطلقت على سوفت بالدخول للتبديل، بدءاً مع أليكسندر ألبون ومن ثم فرناندو ألونسو في اللفة التالية حيث سُمع الإسباني لاحقاً وهو يبدو محبطاً تماماً من هذه الاستراتيجية.

واستقرت مراكز المقدمة مع مرور 14 لفة، حيث كان الفارق بين سيارتي مكلارين بحدود 3.6 ثانية وأمام فيرستابن بفارق 3 ثوانٍ تقريباً.

وقفات الصيانة الأولى لسائقي المقدمة

كان هاميلتون أول الداخلين من سائقي المقدمة حيث انتقل لإطارات هارد في اللفة 17، وتلاه نوريس مباشرة للانتقال إلى هارد كذلك ليخرج أمام سائق مرسيدس.

دخل بياستري مباشرة في اللفة 19 لينتقل بدوره من ميديوم إلى هارد، حيث خرج أمام زميله نوريس، بينما سُمع فيرستابن وهو يشتكي من الكبح في سيارته، حيث حاول الهولندي إطالة فترة بقائه على الحلبة في هذه الأثناء وإكمال "أوفركت"، وكذلك الحال مع سيارتي فيراري.

في اللفة 21، دخل فيرستابن للمنصة وكذلك ساينز، لكن لوكلير بقي على الحلبة للفتين إضافيتين في استراتيجية مختلفة عن زميله قبل أن يخرج خلف فيرستابن.

فيرستابن بات خلف هاميلتون وبفارق 7 ثوانٍ لكن مع إطارات أجدد من البريطاني الذي كان يسجل أسرع لفات السباق حينها.

مع انتهاء توقفات سائقي الصدارة بات الترتيب على النحو التالي:

بياستري ونوريس في المقدمة أمام هاميلتون، ومن ثم فيرستابن، لوكلير خامساً أمام وساينز.

انتصاف السباق: معركة فيرستابن وهاميلتون

وصولاً للفة 35 بات الفارق بين فيرستابن وهاميلتون أقل من نصف ثانية، اشتعلت بينهما معركة قوية للغاية قبل أن ينجح الهولندي بانتزاع المركز مؤقتاً على إطاراته الأجدد، لكنه خرج عن المسار ليعود هاميلتون أمامه بالمركز الثالث.

هذا ما تسبب بارتفاع الفارق بينهما لأكثر من ثانية وعُشري ثانية، وسُمع فيرستابن مجدداً وهو يشتكي بحدّة من مكابح سيارته.

وكذلك الحال بين سائقي المقدمة، حيث ارتكب بياستري خطأ بسيطاً لينخفض الفارق بينه وبين نوريس خلفه إلى ثانية ونصف تقريباً.

وفي اللفة 38، اشتعلت المعركة مجدداً بين فيرستابن وهاميلتون، وتواصلت على مدار اللفة وفي اللفة التالية كذلك، حيث نجح بطل العالم سبع مرات بصدّ هجمات الهولندي لفترة طويلة نسبياً وصلت لخمس لفات، قبل أن يدخل هاميلتون إلى المنصة في اللفة 41.

وقفات الصيانة الثانية ومعركة صدارة السباق

مجدداً، هاميلتون كان أول الداخلين للمنصة، وتلاه لوكلير مباشرة، وهكذا ورث فيرستابن المركز الثالث مؤقتاً خلف سيارتي مكلارين لكن فيرستابن بدا منزعجاً جداً من هذه الاستراتيجية حيث نجحت مرسيدس بإكمال "أندركت" آخر عليه.

في الصدارة، عاد الفارق بين بياستري ونوريس للارتفاع ليصل إلى 1.8 ثانية، حيث سُمع فريق مكلارين وهو يقول لـ نوريس أن المنافسة مسموحة مع زميله لكن مع احترام ترك مساحة لبعضهما البعض.

نوريس دخل إلى المنصة في اللفة 46 لمحاولة إكمال "أندركت" على زميله بياستري، لتشتعل المعركة على صدارة السباق، حيث دخل بياستري في اللفة التالية ليخرج خلف زميله.

وهكذا انتزع نوريس صدارة السباق أمام زميله وبدأ تسجيل الأزمنة السريعة مباشرة ليتسع الفارق بينهما إلى فلك 3 ثوانٍ.

فيرستابن دخل في اللفة 49 وخرج بين سائقي فيراري: لوكلير وساينز بالمركز بالخامس.

وهكذا بات الترتيب الجديد على لاشكل لتالي:

نوريس أمام بياستري بفارق قارب 4 ثوانٍ وأمام هاميلتون، لوكلير رابعاً أمام فيرستابن وساينز.

أوامر فريق مكلارين والدراما العلنية

قبل عشرين لفة من النهاية، سُمع فريق مكلارين بشكل غريب وهو يقول أنه سيقوم بتبديل مركزي سائقيه عبر منح الأفضلية إلى بياستري.

بينما سُمع فيرستابن مرة أخرى وهو يشتعل غضباً على اللاسلكي من فريقه، قائلاً أنه يحاول إصلاح ما أخطأ به الفريق عبر السعي لتجاوز لوكلير الذي نجح بالفعل باحتواء هجمات الهولندي، حتى اللفة 57 حيث تم التجاوز بنجاح نحو المركز الرابع.

ومجدداً سُمع نوريس وهو يعارض رغبة الفريق بالحفاظ على إطاراته، حيث واصل الضغط ومحاولات توسيع الفارق أمام بياستري، بينما تتالت رسائل الفريق اللاسلكية التي تطلب منه الانتباه لإطاراته.

اللفات العشر الأخيرة: خسارة فيرستابن لمركزه وانصياع نوريس

في اللفات العشر الأخيرة، كان الترتيب على الشكل التالي:

نوريس أمام بياستري بفارق وصل إلى 5 ثوانٍ تقريباً، وهاميلتون ثالثاً أمام فيرستابن بفارق نصف ثانية، بينما كانت سيارتا فيراري بالمركزين الخامس والسادس مع لوكلير وساينز أمام بيريز وراسل، تسونودا وألونسو.

محاولات فيرستابن المستميتة لتجاوز هاميلتون بدأت في اللفة 62 وبدا أن سائق مرسيدس لن يمنح غريمه القديم ما يريد بسهولة.

لكن تلامساً بين إطارات سيارتي الهولندي وهاميلتون بعد قفل إطار سيارة ريد بُل أدى لتراجعه خلف لوكلير نحو المركز الخامس وبات عرضة لهجمات ساينز خلفه، وسيتم التحقيق مع فيرستابن في هذه الحادثة بعد السباق.

وتواصلت الدراما بين نوريس وفريقه مكلارين، حيث رفض الانصياع لأوامر الفريق وواصل توسيع الفارق أمام بياستري لما يقارب ست ثوانٍ قبل خمس لفات من النهاية.

وبرز السؤال الكبير: هل سينصاع نوريس لأوامر الفريق؟

لكن مع بقاء 3 لفات، سلّم نوريس مركزه إلى بياستري الذي بات المتصدر أمام زميله، وبقيت المراكز على حالها حتى النهاية حيث عبر بياستري العلم المرقط أولاً أمام نوريس وهاميلتون.

لوكلير حقق المركز الرابع أمام فيرستابن وساينز، أما بيريز فنجح بالعودة من انطلاقته المتأخرة ليسجل النقاط بالمركز السابع.

بينما أكمل راسل، تسونودا وسترول ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق