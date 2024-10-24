أوارد يقود بديلاً عن نوريس في التجارب الحرة لأولى لجولة المكسيك

وفقاً للقوانين، يتوجب على كل فريق إشراك سائق ناشئ مرتين على الأقل في الموسم الواحد، يوم الجمعة.

ويجب ألا يكون الناشئ قد شارك بأكثر من سباقين اثنين في الفورمولا واحد.

وقررت مكلارين إشراك باتو أوارد السائق اليافع من سلسلة إندي كار الأمريكية، في التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة خلال جائزة المكسيك الكبرى.

وبالتالي سيقود المكسيكي على حلبة موطنه. وكان أوراد قد أكمل عدة تجارب مع مكلارين في الماضي، كما قاد السيارة خلال التجارب في أبوظبي العام الماضي.

من جهة أخرى، اعترف نوريس أنّ معركته مع ماكس فيرستابن لم تكن لتحصل في المقام الأوّل لولا سماحه للهولندي بتجاوزه في اللفّة الأولى.

حيث أقدم سائق ريد بُل على حركة من الخطّ الداخلي للمنعطف الأوّل، ما أجبرهما على الخروج عن المسار والسماح لشارل لوكلير بتجاوزهما نحو الصدارة والسيطرة في الأمام لتحقيق الفوز.

وفي حين أنّ حركة فيرستابن تسبّبت في عدّة تبعات بالنظر إلى طبيعتها العدائيّة، فإنّ حقيقة حدوث ذلك في اللفّة الأولى دفع المراقبين لتجاوز المسألة.

وعندما التقى الثنائيّ مجدّداً قرب نهاية السباق أثناء محاولة نوريس التجاوز نحو المركز الأخير على منصّة التتويج، دفع بطل العالم ثلاث مرّات منافسة خارج المسار مجدّداً، وبالرغم من خروجهما عن المسار معاً، تمّت معاقبة سائق مكلارين لإكماله التجاوز كونه كسب أفضليّة بخروجه عن المسار.

وقال نوريس حول ما حدث: "لم أقم بالأمر الصواب في المنعطف الأوّل، لكنّني شعرت كما لو أنّ ما حدث في نهاية السباق كان يقع على عاتقي أكثر. ما عدا ذلك فقد كانت معركة جيّدة، واستمتعت بها. لم نخرج منتصرين منها لأنّني لم أقم بعملٍ جيّدٍ بما فيه الكفاية".

وأضاف: "لو دافعت بشكلٍ أفضل في المنعطف الأوّل ولم أقد مثل الأبله، لكنت تصدّرت في المنعطف الأوّل، وكنّا لنتفادى هذه المحادثة في المقام الأوّل..".