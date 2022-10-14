أوارد وبالو سائقا أندي كار سيقودان في التجارب الحرة مع مكلارين
أكدت مكلارين أن باتو أوارد وأليكس بالو سائقا إندي كار سيقودان سيارة الفورمولا واحد خلال التجارب الحرة المقبلة هذا الموسم.
سيشارك بالو في التجارب الحرة الأولى لجائزة الولايات المتحدة الكبرى، بديلاً عن دانيال ريكاردو على حلبة الأمريكيتين، بينما سيقود أوارد بديلاً عن لاندو نوريس في التجارب الحرة الأولى لجولة أبوظبي الختامية.
حيث قال أندرياس سيدل مدير الفريق: "يسرنا منح أليكس وباتو فرصة قيادة سيارة مكلارين. مع نجاح أليكس الكبير في إندي كار، سيكون من المفيد للفريق أخذ انطباعاته عن السيارة لمواصلة تقييمه كسائق".
وأكمل: "أثار أليكس وباتو الإعجاب مع أدائهما في برشلونة والنمسا، ويسرنا منحهما تجربة السيارة . إنها فرصة رائعة لهما لإظهار مهاراتهما على ساحة الفورمولا واحد العالمية".
باتو أوارد، مكلارين
تصوير: صور موتورسبورت
من جهته، قال أوارد نجم فريق آرو مكلارين في إندي كار: "لا أكاد أطيق صبراً لتجربة السيارة على حلبة أبوظبي. لقد تقدمتُ كسائق واستمتعت كثيراً في تجارب الفريق العام الماضي، ستكون تجربة رائعة لي".
أما بالو، بطل إندي كار لموسم 2021، الذي سيواصل القيادة مع فريق شيب غاناسي للعام المقبل، فقال: "أنا متحمس للغاية لقيادة سيارة فورمولا واحد. من الرائع القيادة في الولايات المتحدة أمام الجمهور الذي يعرفني من إندي كار".
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