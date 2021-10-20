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فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى أخبار

أوارد: هيرتا يمتلك "كل ما يلزم لتحقيق النجاح" في الفورمولا واحد

يرى باتو أوارد أن زميله كولتون هيرتا الذي يشارك في منافسات سلسلة إندي كار الأمريكية، يمتلك كل ما يلزم لتحقيق النجاح في الفورمولا واحد وسط التكهنات بإمكانية انتقاله مع فريقه أندريتي في القريب العاجل إلى الفئة الملكة.

أوارد: هيرتا يمتلك "كل ما يلزم لتحقيق النجاح" في الفورمولا واحد

تتجه أندريتي أوتوسبورت لإكمال صفقة استحواذ على أغلبية الأسهم في ساوبر، والتي تُدير فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد، وذلك لإغناء وتعزيز حضورها في عالم السباقات.

وفي حال تمت الصفقة، فإنها قد تمهد الطريق أمام هيرتا للمشاركة في الفورمولا واحد مستقبلاً، وربما بحلول الموسم المقبل في حال امتلك ما يكفي من النقاط المؤهلة ليحصل على رخصة قيادة خاصة "سوبر لايسنس".

وأكمل هيرتا موسم إندي كار الحالي بالمركز الخامس محرزاً ثلاثة انتصارات، من بينها فوزان على التوالي في لاغونا سيكا ولونغ بيتش.

كما أن باتو أوارد سائق آرو مكلارين نافس على الصدارة هذا الموسم، حيث شارك إلى جانب زميله هيرتا مع فريق أندريتي في "إندي لايتس" حيث نافسا على اللقب في 2018.

وصرح أوارد لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه سيكون "من الرائع" لو نجح هيرتا بالانتقال إلى الفورمولا واحد، مشيراً إلى أن السائق الأمريكي يمتلك "كل ما يلزم" لتحقيق النجاح مع السيارة المناسبة.

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فقال في مقابلة ضمن مركز مكلارين التقني: "إنه موهوب جداً، سريع جداً. وأعتقد أنه لن يواجه أية مشكلة".

وأكمل: "من الواضح أنه لن يحطم جميع الأرقام القياسية فور انتقاله. لكنني أعتقد أنه يمتلك كل ما يلزم لتحقيق النجاح كسائق. وأعتقد أن سينجح".

وتابع: "ربما قد لا يُظهر ذلك منذ السباق الأول. لكنه سرعان ما سيتأقلم وسيبدأ المنافسة على متن السيارة المناسبة".

واسترسل: "لا شكّ مطلقاً لدي في ذلك. لكن لا بد في البداية من اكتساب الخبرة. ومع الوقت، سيكون بحال جيدة".

خطوةٌ كهذه ستعزز من حضور الفورمولا واحد في الولايات المتحدة. حيث سيكون أول سائق أمريكي يشارك في البطولة منذ أليكسندر روسي في 2015.

وسيأتي هذا في وقت باتت الولايات المتحدة تستضيف جولتين منذ الموسم المقبل: أوستن وميامي.

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